Glamping: Eine neue Camping-Destination in Deutschland finden

Glamping beschäftigt sich mit der Entdeckung von Reisezielen, die einzigartig und glamourös sind. Ihr Team ist immer auf der unaufhörlichen Suche nach Übernachtungsmöglichkeiten, bei denen die Gastgeber inspirierend sind. Ob in der Natur oder in einer Luxus-Lodge, Glamping hat es überall und für jeden. Sie versprechen, dass sie die Möglichkeit des Genießens und den Geschmack und die Aufregung eines neuen Ortes mitbringen. Ihre Mission ist es, Glamping als eine neue und vollständige Plattform für Camping-Liebhaber zu etablieren.

Glamping sorgt dafür, dass Reisende ihren Urlaub in luxuriösen Unterkünften mit einem besonderen Campingerlebnis verbringen. Die Website bietet die größte Auswahl an Luxus-Campingunterkünften an mehr als 500 Standorten. Reisende können ihre Unterkunft direkt bei den Anbietern buchen. Es fallen also keine zusätzlichen Gebühren oder Kosten an.

Camping im modernen Stil

Glamping gehört zu den Campinggruppen, die nicht nur an die klassische Art des Campings glauben, sondern auch an die moderne Herangehensweise daran. Aufregung und Abenteuer gepaart mit Komfort und Luxus. Das ist es, was Glamping zu bieten hat. Die Mitglieder werden über die neuesten Trends, Sonderangebote und Unterkünfte verschiedener Anbieter informiert.

Wie unterscheidet sich Glamping von anderen?

Glamping sorgt dafür, dass das Reisen und Campen für alle spannend und komfortabel ist. Sie haben Unterkunft und Zugänglichkeit für körperlich behinderte Menschen auch. Sie wollen diesen Menschen, denen sonst die Aufregungen und der Nervenkitzel des Lebens fehlen, ein Leben ermöglichen, das sie nicht in den vier Wänden ihres Hauses einschränkt.

Es werden Safari- oder Lodge-Zelte organisiert, die Rollstühle und andere unterstützende Dinge aufnehmen können. Sie haben separate Waschräume, Schlafzimmer und Badezimmer mit einem Badebereich. Erlaubt sind Stühle und Gartenmöbel, um beispielsweise die frische Luft zu genießen. Sie bieten auch zusätzliche Annehmlichkeiten wie barrierefreie Unterkünfte, abgesenkte Waschbecken, gepflasterte Wege, wo man sich wie zu Hause fühlen kann.

Glamping hat auch Camps an den Seen organisiert. Hier versprechen sie die ganze Aufregung innerhalb der Haube von Luxus und Komfort zu finden. Sie beweisen auch die Unterkunft für die ganze Familie. Die Übernachtungsplätze haben separate Badezimmer, Schlafzimmer, Toiletten und Küchen. Diese Campingplätze befinden sich genau auf dem See im Wasser. Es gibt Kanus und gemietete Tretboote, die das Glamping noch aufregender machen. Glamping ermöglicht das Baden im See und stundenlangen Spaß.

Sehen Sie sich alle Glampings in Deutschland an und planen Sie Ihren Urlaub mit glampings.de.

Über Glampings

Bei Glampings geht es darum, einzigartige, zum Campen geeignete Reiseziele zu entdecken und alle Informationen mit der Welt zu teilen. Das Team ist immer auf der Suche nach inspirierenden Gastgebern, besonderen Orten und Übernachtungsmöglichkeiten. Ihr Ruf hält eine Meile, wo sie erfolgreich ein kompaktes Team in Deutschland aufgebaut haben. Dieses Team besteht aus begeisterten Menschen wie Bloggern, Programmierern, Designern und einigen Content-Spezialisten. Sie haben immense Erfahrung in der Online-Reisebranche und auch im Bereich Camping. Jetzt wollen sie dies in die Masse tragen und mehr Menschen erreichen.