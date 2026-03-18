Glamour trifft Charity: Dieter Padar ruft beim Sindermann-Event in Berlin als „Charity-Schirmherr“ zum Spenden auf

Beim großen Event von Unternehmer und Reality-TV-Persönlichkeit Eric Sindermann am 20.März im Hofbräu Wirtshaus Berlin steht neben Show, Fashion und prominenten Gästen auch ein wichtiges soziales Anliegen im Mittelpunkt. Als Charity-Schirmherr des Abends ruft Dieter Padar, bekannt als „Gentleman der Charity“, zum Spenden für die Bahnhofsmission und das Zentrum am Zoo der Berliner Stadtmission auf.

Während der Veranstaltung werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Stadtmission vor Ort Spenden sammeln, um die wichtige Arbeit für obdachlose und bedürftige Menschen in Berlin zu unterstützen. Padar wird das Publikum auf der Bühne für das Thema sensibilisieren und dazu aufrufen, sich an der Aktion zu beteiligen.“Gerade bei großen Veranstaltungen können wir Aufmerksamkeit nutzen, um Menschen zu helfen, die oft übersehen werden“, sagt Dieter Padar. „Wenn viele gemeinsam einen kleinen Beitrag leisten, kann daraus etwas Großes entstehen.“

Red Carpet und großes Showprogramm

Der Abend beginnt um 18:30 Uhr mit einem Red Carpet, bei dem Gäste, Models und prominente Teilnehmer Interviews geben und Fotos für Medien und Öffentlichkeit entstehen. Erwartet werden rund 1.000 Gäste. Moderatorin Yvonne Woelke führt durch den Abend. Der offizielle Showbeginn findet um 20Uhr mit einem musikalischen Auftakt statt: mit dem Song „Allein, allein“, bevor eine 25 Minuten lange Fashion Show den ersten großen Programmpunkt bildet.

Im weiteren Verlauf des Abends treten verschiedene Acts auf, begleitet von Interviews, Gesprächen und Begegnungen mit Gästen. Zwischen den Programmpunkten bleibt bewusst Raum für Fotos, Pressegespräche und spontane Momente.

Initiative „Zwei Herzen für Deutschland“

Der Charity-Gedanke des Abends steht im Zusammenhang mit der Initiative „Zwei Herzen für Deutschland“, die von Eric Sindermann und dem Unternehmer Philipp Tomala ganz frisch ins Leben gerufen wurde. Die Idee dahinter: Menschen sollen mit kleinen Gesten der Solidarität im Alltag etwas bewegen. Wer jemandem hilft – etwa mit einer guten Tat oder einer kleinen Unterstützung – dokumentiert dies mit einem gemeinsamen Herzsymbol aus den Händen und teilt das Bild oder Video in den sozialen Medien mit dem Hashtag #ZweiHerzenfürDeutschland.

„Wir möchten zeigen, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt oft mit kleinen guten Taten beginnt“, sagt Initiator Eric Sindermann. „Wenn viele Menschen mitmachen, entsteht daraus eine starke Bewegung.“

Aufmerksamkeit für Menschen in Not

Für Dieter Padar steht an diesem Abend vor allem die konkrete Hilfe im Mittelpunkt. Die gesammelten Spenden kommen Projekten der Berliner Stadtmission zugute, die sich täglich um obdachlose und bedürftige Menschen kümmern – der Bahnhofsmission und dem Zentrum Am Zoo.

„Solidarität beginnt im Kleinen“, sagt Padar. „Wenn wir an diesem Abend dank Eric Sindermann viele Menschen erreichen und gemeinsam helfen können, dann ist das ein starkes Zeichen.“

Über Dieter Padar / Padar Humanitas

Dieter Padar gehört zu den prägenden Persönlichkeiten der Berliner Society, die modernen Humanismus mit internationalem Flair verbinden. Mit seiner Initiative Padar Humanitas setzt er seit 2014 außergewöhnliche Projekte für Obdachlose, benachteiligte Familien und Kinder um – stets mit dem Ziel, Menschen, Kulturen und Lebenswelten miteinander zu verbinden. Für sein Engagement wurde Padar mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der Völkerverbindenden Friedensmedaille, der Goldenen Kultur- und Humanitätsmedaille, der Freundschaftsurkunde Flame of Peace, dem IQR“A-Preis, dem Ritterkreuz des Kaiserlich Österreichischen Franz-Joseph-Ordens sowie dem Ehrenamtspreis Charlottenburg-Wilmersdorf. Er nutzt seine mediale Strahlkraft, seine internationalen Kontakte und seine gesellschaftliche Präsenz, um humanitäre Anliegen sichtbar zu machen. Zu seinen Projekten gehören die Night of Reality Stars, soziale Jahresfeste, internationale Friedenskooperationen und zahlreiche Initiativen, die Aufmerksamkeit und Würde für Menschen in schwierigen Lebenslagen schaffen.

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Bildquelle: Erik Sindermann