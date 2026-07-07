Gläubiger unterstützen Fortführung von sportspaß e.V. Hamburg

Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein blickt optimistisch in die Zukunft

Hamburg, 7. Juli 2026. Entscheidender Meilenstein für die Zukunft von sportspaß e.V.: Die Gläubiger im Insolvenzverfahren haben heute beim Erörterungs- und Abstimmungstermin im Amtsgericht Hamburg dem Insolvenzplan einstimmig zugestimmt. Damit ist der Weg frei für die langfristige Sanierung und wirtschaftliche Stabilisierung von Hamburgs größtem Freizeit- und Breitensportverein. Mit dem positiven Votum der Gläubiger ist ein entscheidender Schritt zur erfolgreichen Beendigung des Insolvenzverfahrens erreicht.

Ziel des Sanierungskurses ist es, den Verein wirtschaftlich zukunftsfähig aufzustellen und gleichzeitig seine besondere Rolle als sozialer und gesundheitsorientierter Breitensportanbieter in Hamburg zu stärken und weiter auszubauen.

Der Insolvenzverwalter, Finn Peters, zeigte sich nach dem Erörterungs- und Abstimmungstermin sehr zufrieden: „Die heutige Entscheidung der Gläubiger ist ein klares Signal für die Zukunft von sportspaß e.V. Sie zeigt, dass der eingeschlagene Sanierungskurs überzeugt und die Fortführung des Vereins auf einer tragfähigen Grundlage erfolgen kann. Mein Dank gilt den Gläubigern sowie allen Beteiligten, die diesen komplexen Prozess bislang so konstruktiv begleitet und mitgetragen haben.“

Auch Thomas Vonhof, 1. Vorsitzender von sportspaß e.V., bewertet das Ergebnis positiv: „Heute ist ein guter Tag für unseren Verein. Die Entscheidung gibt unseren Mitgliedern, unseren Trainerinnen und Trainern, unseren Mitarbeitenden sowie unseren Partnern die verdiente Zuversicht und eine klare Perspektive. Gemeinsam werden wir den Erneuerungsprozess fortsetzen und sportspaß als modernen, offenen und bezahlbaren Freizeit- und Breitensportverein weiterentwickeln.“

sportspaß e.V. verfügt weiterhin über eine starke Basis von rund 19.000 Mitgliedern und bietet monatlich mehr als 2.700 Kurse in fünf Sportcentern sowie rund 50 Schulturnhallen in Hamburg an.

In den kommenden Monaten werden die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung weiterhin konsequent fortgeführt. Gleichzeitig wird der Verein seine strategische Weiterentwicklung vorantreiben. Schwerpunkte sind unter anderem der Ausbau gesundheitsorientierter Angebote, die Modernisierung der Sportcenter, die Digitalisierung von Service- und Verwaltungsprozessen sowie die weitere Stärkung der Mitgliederbindung.

Weitere Informationen unter www.sportspass.de

Über sportspaß e.V.

sportspaß e.V. ist mit rund 19.000 Mitgliedern Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein. Der Verein bietet ein vielfältiges Sport- und Bewegungsprogramm für Menschen jeden Alters – von Fitness- und Gesundheitskursen über Tanz, Ballsport und Outdoor-Angebote bis hin zu Entspannungs- und Rehasportangeboten.

sportspaß e.V. wurde 1977 als gemeinnütziger Breiten- und Freizeitsportverein in Hamburg gegründet. Der Verein ist nicht gewinnorientiert und versteht sich als Gemeinschaft von Mitgliedern für Mitglieder. Unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspaß macht“ stehen Freude an Bewegung, Vielfalt und Flexibilität im Mittelpunkt.

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