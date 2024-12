Glänzen in der dunklen Jahreszeit

IsarFunk überzeugt im ADAC-Qualitäts-Check

Qualität und Zuverlässigkeit stehen bei IsarFunk an erster Stelle – und das nicht nur durch interne Prozesse. In Zusammenarbeit mit dem ADAC Südbayern werden die Taxis der Münchner Taxizentrale regelmäßig einer unabhängigen Qualitätsprüfung unterzogen. Ohne Voranmeldung und direkt im Betriebsalltag kontrollieren ADAC-Mitarbeiter das Erscheinungsbild der Fahrzeuge, angefangen bei der Unversehrtheit der Karosserie bis hin zum Pflegezustand innen wie außen. Dieses Verfahren sorgt dafür, dass die Fahrgäste von IsarFunk jederzeit auf ein hohes Maß an Komfort und Sauberkeit vertrauen können.

Mittels eines Booking-Tools werden verfügbare Taxis zu einer spontanen Überprüfung eingeladen: Taxifahrer, die sich ohne Fahrgast in der Nähe des Prüfzentrums in der Münchner Ridlerstraße befinden, erhalten eine Benachrichtigung und begeben sich direkt zur Kontrolle. Vor Ort begutachten die Prüfer den Zustand der Fahrzeuge und erstellen einen detaillierten Bericht. Sollte ein Fahrzeug nicht alle Anforderungen erfüllen, muss es kurzfristig die Instandsetzung nachweisen, um weiter an der Vermittlung teilnehmen zu können.

Sicherheit, die überzeugt: Der ADAC-Quality-Check

Die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen sprechen für sich: IsarFunk überzeugt mit einer gepflegten Flotte, die sowohl optisch als auch technisch höchste Standards erfüllt. Im Rahmen der ADAC-Kontrollen werden insbesondere die folgenden Aspekte geprüft:

Außenpflege: Fahrzeuge von IsarFunk zeichnen sich durch einen sauberen und gepflegten Lack sowie unversehrte Werbefolien aus, die auch bei winterlichen Bedingungen gut sichtbar bleiben. Rost und unreparierte Unfallschäden sind ein No-Go.

Innenraum: Sauberkeit steht an erster Stelle. Trotz winterlicher Witterung, die matschige Schuhe und feuchte Kleidung mit sich bringt, werden die Innenräume der Fahrzeuge regelmäßig gereinigt. Sitze, Fußmatten und Oberflächen befinden sich stets in einem gepflegten Zustand.

Sicherheit und Komfort: Fehlende oder beschädigte Innenverkleidungen werden nicht akzeptiert. IsarFunk sorgt dafür, dass alle vorgeschriebenen Fahrgastinformationen wie Tarifaufkleber und Fahrerkennzeichen gut sichtbar angebracht sind.

Winterliche Herausforderungen meisterhaft bewältigt

Mit den kalten Monaten steigen die Anforderungen an die Fahrzeugpflege. Streusalz, Schnee und Feuchtigkeit beanspruchen Lack und Innenraum stark. Die regelmäßigen Kontrollen zeigen, dass IsarFunk auf diese Herausforderungen optimal vorbereitet ist. Das Ergebnis: ein beeindruckendes Erscheinungsbild und ein hohes Maß an Komfort für Fahrgäste – selbst bei widrigem Wetter.

Ein zuverlässiger Partner für Münchens Mobilität

Durch die Zusammenarbeit mit dem ADAC setzt IsarFunk ein klares Zeichen für Transparenz und Qualität. Die unabhängigen, ganzjährigen Prüfungen stärken das Vertrauen der Fahrgäste und sorgen dafür, dass die Taxiflotte auch im Winter glänzt.

IsarFunk ist eine renommierte Taxizentrale mit Sitz in München. Nach ihrer Gründung im Jahr 1998 hat sie sich

schon früh als zuverlässiger Partner für individuelle Personenbeförderung etabliert. Seit 2003 ist IsarFunk der

Vertragspartner der Flughafen München GmbH und damit für die Bewirtschaftung der Taxistandplätze und

Taxispeicher am Flughafen München verantwortlich.

Firmenkontakt

IsarFunk Taxizentrale GmbH & Co. KG

Christian Hess

Rüdesheimer Straße 11

80686 München

450540



https://isarfunk.de/

Pressekontakt

Münchner Marketing Manufaktur

Julia Merzliakov

westendstraße 147

80339 München

089-7 16 72 00 14



http://m-manufaktur.de

Bildquelle: ©ADAC