GIGATEC und OroCommerce: Partnerschaft verspricht schlagkräftige Entwicklungen im B2B-E-Commerce

Der Software- und E-Commerce-Entwickler GIGATEC und die B2B-E-Commerce-Plattform OroCommerce geben ihre Partnerschaft bekannt. Die Unternehmen sind ab Juni 2021 Partner in der Entwicklung und Anpassung von kundenspezifischen E-Commerce-Softwarelösungen.

“Für uns ist das ein wichtiger Entwicklungsschritt”, sagt Markus Kramer, Geschäftsführer von GIGATEC. Das Unternehmen bietet E-Commerce-Lösungen im B2B und B2C an. “Besonders der Zuschnitt von OroCommerce auf B2B-Anforderungen hat dank vieler voreingestellter Parameter die Umstellung in diesem wichtigen Bereich erleichtert. Beide Partner bringen außerdem jeweils den eigenen Background in die Zusammenarbeit ein. OroCommerce als integrative Plattform entspricht unserer Vorliebe für das Zueinanderführen verschiedenster Komponenten, um Full-Service-Lösungen für unsere Kunden entwickeln zu können.”

GIGATEC arbeitet selbst aktiv auf dem gesamten Feld des E-Commerce. Das Unternehmen bildet inhouse alle Abläufe ab, die im Zusammenhang mit Online-Shopping und E-Commerce-Anwendungen relevant sind. Die Erfahrungen aus dem Betrieb eines eigenen Logistik- und Fulfillment- Tochterunternehmens versetzen GIGATEC in die Lage, die Sicht ihrer Kunden besonders praxisbezogen nachvollziehen zu können.

Für den B2B-E-Commerce-Plattformhersteller OroCommerce ist die Kollaboration ein folgerichtiger Schritt bei der Erweiterung der Partnerlandschaft im deutschsprachigen Raum. Die Software an sich ist mit ihren hochdimensionalen Organisations- und Verwaltungsmöglichkeiten ein sehr wirkungsvolles Tool für umfangreiches, prozessbezogenes E-Commerce. OroCommerce ist eine der flexibelsten E-Commerce-Plattformen für die B2B-Ebene. Es bietet bereits von Haus aus ein breites Feature-Set. Für Entwickler von kundenspezifischen Anwendungen wie GIGATEC ein ideales Werkzeug.

“Wir freuen uns sehr, GIGATEC als Partner gewonnen zu haben”, sagt Andreas Minich, Director of Customer and Partner Success für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei OroCommerce.

“Das Unternehmen bringt ein solides Know-how mit und wird für OroCommerce eine echte Bereicherung sein. Markus Kramer und sein Team verfügen über einen bemerkenswerten Erfahrungsschatz in der Entwicklung, Betreuung und Aufstellung von B2B-E-Commerce-Lösungen. Sie betreuen technische E-Commerce-Abläufe vom Hosting über den Betrieb bis hin zum Versand und integrieren zum Teil sehr unterschiedliche Komponenten in die individuellen Kundenprojekte. OroCommerce und GIGATEC bilden hier eine schlagkräftige Partnerschaft, die alle Ebenen von E-Commerce-Abläufen durchdringt. Für unsere Kunden heißt das: Innovation auf einer verlässlichen Grundlage und Lösungen, die ohne verschenkte Ressourcen ihre jeweiligen Ansprüche erfüllen.”

Die Abdeckung breiter technischer Anforderungen ist für GIGATEC eine zentrale Grundlage ihrer eigenen Entwicklungsarbeit. Sie sind schon jetzt mit der ganzen Bandbreite der Branche vertraut. Mit OroCommerce holen sie sich einen bedeutenden Entwicklungspartner hinzu.

Markus Kramer von GIGATEC und Andreas Minich von OroCommerce beleuchten die Aspekte dieser Partnerschaft auch gemeinsam am 15. Juli 2021. Auf dem E-Commerce-Day im Rahmen des Nürnberg Digital Festival gehen sie auf eines der zur Zeit relevantesten Themen im E-Commerce ein – B2B Marktplätze. Im Vortrag zeigen sie, welche Faktoren bei der Umsetzung eines B2B Marktplatzes wichtig sind und welche verschiedenen Ansätze bei diesem Businessmodell verfolgt werden können.

OroCommerce ist die E-Commerce-Plattform speziell entwickelt für die Anforderungen des B2B-Markts. Durch die starken out-of-the-box Features in Verbindung mit der Open-Source Architektur, deckt OroCommerce die Bedürfnisse im E-Commerce der meisten B2B Firmen ab.

