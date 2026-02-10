Gibson Power Tech setzt ein Zeichen mit GIBSONTYRE-JUNIOR

Mit den neuen Motocross-Reifen BIG-Varianten für kleine Offroad-Bikes sichert sich GIBSONTYRE gleich zwei Meistertitel in der 65ccm-Klasse.

Mit den neuen GIBSONTYRE-JUNIOR BIG Varianten feiern die innovativen Motocross Reifen im ersten Jahr nach Markteinführung einen spektakulären Erfolg. Zwei Meistertitel in der 65ccm-Klasse national und international, beweisen: Wer auf GIBSONTYRE setzt, startet von Anfang an vorne. Jesco Loberenz holt den deutschen Meistertitel in der 65ccm-Klasse, Henri Krug triumphiert als brasilianischer Champion ebenfalls in der 65ccm-Klasse. Zwei Titel, zwei Länder, zwei Reifen, die BIG Reifen setzen ein klares Statement.

Bei Gibson Power Tech ist man überzeugt, dass die Leidenschaft für Motocross früh beginnt, das zeigt sich an der hohen Teilnehmerzahl auf den Rennstrecken. Aus diesem Grund entwickelt Gibson Power Tech hochwertige Motocross Reifen speziell für kleine MX Bikes die von den Kindern und Jugendlichen gefahren werden. Ziel ist es, neben Fahrspaß gleichzeitig Sicherheit und Vertrauen zu vermitteln, damit sie ihre ersten Erfahrungen im Offroad Sport unter optimalen Bedingungen zu sammeln.

Motocross zählt zu den anspruchsvollsten und GIBSONrisikoreichsten Sportarten, weshalb die Wahl des richtigen Reifens eine entscheidende Rolle spielt. Besonders im Nachwuchsbereich sind korrekt abgestimmte Reifengrößen für kleine Offroad Bikes 50ccm, 65ccm und 85ccm essenziell. Darüber hinaus beeinflusst der jeweilige Untergrund maßgeblich die Performance. Hinterreifen bieten nach Bodenbeschaffenheit unterschiedliche Traktionseigenschaften. Auf Sandstrecken erfordern Hinterradreifen mit ausgeprägten, schaufelartigen Stollen, wie die vom Scoopster. Hartbodenstrecken benötigen Reifen mit dichterem Stollenbild und härterer Gummimischung. Während Vorderreifen entscheidend für Stabilität und präzises Lenkverhalten ist. Deswegen Stollenmuster und Luftdruck sollten exakt passen. Auf Basis dieser Anforderungen entwickelt Gibson Power Tech seine BIG Reifen praxisnah und rennerprobt.

Ein weiterer zentraler Bestandteil der Philosophie von Gibson Power Tech ist die direkte Betreuung an den Renntagen mir dem GIBSON Racing Service. Das Unternehmen begleitet seine Fahrer und Teams bei ausgewählten Veranstaltungen und steht mit technischer Beratung sowie praktischem Support zur Seite. Dazu zählen Einsätze bei ADAC MX Masters, DMX-Rennen sowie weiteren nationalen und regionalen Rennserien. Vor Ort werden Fahrer individuell beraten, passende Reifen für den jeweiligen Untergrund bereitgestellt und bei Bedarf direkt gewechselt.

Unsere Vision: Offroad neu definieren. Wir wollen den Offroad-Sport sicherer, innovativer und nachhaltiger machen. Mit jeder neuen Technologie, jedem optimierten Reifen und jedem wertvollen Feedback unserer Fahrer treiben wir die Weiterentwicklung der Szene voran – leidenschaftlich, verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert.

