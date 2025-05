GHOSTflix.tv – Kleiner Streaminganbieter, große Inhalte

Andernach, 21.05.2025. Auf der Spur des Übernatürlichen. Ein kleines Streaming-Startup aus Andernach, das sich vollkommen selbst finanziert, setzt nicht nur auf Eigenproduktionen, sondern hat auch bekannte, internationale Serien im Programm. Dabei dreht sich alles um paranormale Phänomene, Geisterjagd und die Ergründung des Lebens nach dem Tod.

Das Paranormale, Gruselfaktor und Gänsehaut

In einer glücklichen Kindheit dürfen Geistergeschichten und gruselige Märchen nicht fehlen. Für manche verlieren sie mit dem Erwachsenwerden ihren Reiz, andere wiederrum widmen ihr Leben der Erforschung paranormaler Phänomene. Jenen Menschen eine Plattform zu bieten, ist die Mission von GHOSTflix.tv. Nach nunmehr 5 Jahren geben sich hier nicht nur internationale Serien und Dokus zu grenzwissenschaftlichen Themen die Hand, auch so genannten „Ghosthunter“-Teams teilen ihre aufwändigen Ermittlungen. Der werbe- und sponsorenfreie Streaminganbieter investiert seine Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen dabei nicht nur in die Aufrechterhaltung, sondern auch in die Erweiterung seines Content-Angebots. „Wir werfen immer einen Blick auf das, was unsere Zuschauer wünschen, und kaufen nach deren Bedürfnissen unsere Inhalte ein“, sagt Daniel Jansen, Geschäftsführer von GHOSTflix.tv.

Ein Potpourri aus spannendem Content – Auf internationalem Erfolgskurs

Neben internationalen Serienhits wie „Paranormal Survivor“, „My Worst Nightmare“, „Scariest Night of my Life“ und vielen anderen, in denen echte Menschen von ihren Erlebnissen mit der Anderswelt berichten, teilen die besten „Ermittlerteams“ Deutschlands die Ergebnisse ihrer Untersuchungen auf GHOSTflix.tv. Dazu gehören neben „Die Geisterakten“ auch die exklusiv nur bei GHOSTflix.tv zu sehenden Teams „Ghost Case“, „Ghostladys“, „Seelenruf“ und „Schattenwandler“ und auch internationale Größen wie die „Fourman Brothers“ aus den USA, die „Night Watchers“ aus Australien, „Projekt Anderwelt“ aus Österreich und die „Mystery Hunters“ aus Polen präsentieren ihre nächtlichen Aktivitäten im Rahmen des breit gefächerten Programms des Streaminganbieters. Aufwändige Eigenproduktionen, die den Legenden von Hexenbrettern und Tonbandstimmen auf den Grund gehen, runden das Angebot ab.

Faszination Jenseits – Warum wir die „Aufgeklärtheit“ unserer Gesellschaft auch mal hinter uns lassen

Es sind nicht mehr die fiktiven Geschichten, die uns aus unserem Alltag entführen und uns an etwas nicht Greifbares glauben lassen. Zahlreiche Menschen haben selbst bereits Erfahrungen mit dem „Unerklärlichen“ gemacht und die Suche nach Gleichgesinnten beginnt in der Regel mit ebenjenen Erfahrungen, die uns selbst das Fürchten lehrten. Der Erfolg von paranormalen Inhalten und eines Streamingdienstes wie GHOSTflix.tv hängt davon ab, wie beeindruckt wir vom Unbekannten sind. Einmal angesteckt ist eine „Heilung“ kaum möglich und das Bedürfnis, hinter den Schleier zu blicken, wird fester Bestandteil unseres Lebens. Es ist als keine reine Alltagsflucht, wenn wir dem Paranormalen mehr Raum geben, es ist der Wille uns selbst in jenen Bereichen zu entdecken, die wir bisher als undenkbar vermutet haben.

GHOSTflix.tv – Alles, was das (Geister)Herz begehrt

GHOSTflix.tv wächst, gemeinsam mit dem Zuschauer, beständig weiter. Bereits zum monatlichen Abo-Preis von 7,99 EUR oder weiteren, vergünstigten Abo-Varianten lassen sich die kompletten Inhalte von GHOSTflix auf nahezu allen Endgeräten überall streamen, wo man es sich wünscht, ob mit dem Kopf unter der Bettdecke oder schon während man die eigene paranormale Untersuchung plant.

Internationale Serienhits, exklusive Eigenproduktionen, preisgekrönte Dokumentationen und professionelle Kurse. GHOSTflix ist deine Plattform für Paranormales, Spiritualität und Mindfulness.

Kontakt

GHOSTflix UG (haftungsbeschränkt)

Michael Heinzelmann

Marktgasse 4

56626 Andernach

030 520043614



https://ghostflix.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.