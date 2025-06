GHOSTflix.tv – Ein paranormales Universum made in Germany

Andernach, 13.06.2025. Paranormales, Übersinnliches, Gänsehaut und Grenzwissenschaften. In den letzten 5 Jahren hat sich der Streamingdienst GHOSTflix als einziger seiner Art auf dem deutschen Markt etabliert. Um Nischenthemen salonfähig zu machen, investiert das Andernacher Startup regelmäßig in innovative Ideen. Dabei setzen die Macher nicht nur auf reines Streaming, sondern auf Interaktion mit den Zuschauern

GHOSTflix – Paranormale Welten für jedermann

Was in vielen Ländern fest zum Alltag gehört, wird in Deutschland noch immer belächelt. Leben nach dem Tod, grenzwissenschaftliche Forschung, Geister und Seelen … Gibt es sie wirklich oder ist mit dem Ende unseres Lebens ganz simpel alles vorbei? Die Macher von GHOSTflix widmen sich genau diesen Themen. Dabei steht nicht nur der beim Zuschauer beliebte Gänsehautfaktor im Vordergrund. In Interviews, Dokumentationen und Reality Shows werden die jenseitigen Themen kritisch betrachtet, hinterfragt, dokumentiert und präsentiert. Hierbei setzt das Team von GHOSTflix nicht nur auf hochwertige Eigenproduktionen, sondern auch auf internationale Erfolgsformate.

Live-Events, Geisterjagd, aktiver Austausch – Dem paranormalen auf der Spur

Gemeinsam mit zahlreichen Ghosthunter-Teams und Experten der verschiedensten paranormalen Bereiche bietet der Streamingdienst GHOSTflix dem Zuschauer die Möglichkeit, sich selbst aktiv mit jenen Themen zu beschäftigen, die unser Leben von einer anderen Seite aus beleuchten. Ziel dabei ist es, nicht nur eventuelle Berührungsängste zu nehmen, sondern auch dafür zu sorgen, sich aktiv mit dem auseinanderzusetzen, was bislang in Deutschland als verpönt gilt. Das Sterben ist nach wie vor Tabuthema. GHOSTflix bietet die Möglichkeit, sich mit dem Unvermeidlichen auseinanderzusetzen und zu verstehen, dass es hilfreich sein kann, unsere Existenz aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. GHOSTflix fördert den aktiven Austausch in Communitys und Gruppen, sowie die respektvolle Zusammenkunft von Gleichgesinnten.

Shopping von Geisterjägern für Geisterjäger

„Alles an einem Ort“ ist Leitsatz der Macher von GHOSTflix. Wer also selbst auf Geisterjagd gehen möchte, muss nicht erst das Internet nach geeignetem Equipment durchforsten. Der GHOSTflix Shop bietet passend zu den angebotenen Serienformaten ein eigens aufgebautes Shopping-Portal. Hier findet sich ein hilfreiches Angebot für Einsteiger und Fortgeschrittene im Hinblick auf paranormale Forschung. Dabei setzt GHOSTflix nicht nur auf den Einkauf von geprüften Waren, sondern produziert auch eigene technische Geräte und Accessoires.

GHOSTflix.tv – Alles, was das Herz begehrt

GHOSTflix.tv wächst, gemeinsam mit dem Zuschauer, beständig weiter. Bereits zum monatlichen Abo-Preis von 7,99 EUR oder weiteren, vergünstigten Abo-Varianten lassen sich die kompletten Inhalte von GHOSTflix auf nahezu allen Endgeräten überall streamen, wo man es sich wünscht, ob mit dem Kopf unter der Bettdecke oder schon während man die eigene paranormale Untersuchung plant.

Internationale Serienhits, exklusive Eigenproduktionen, preisgekrönte Dokumentationen und die besten Reality Dokus.

GHOSTflix ist deine Plattform für Paranormales und Übersinnliches

