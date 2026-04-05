„Ghost Bastard“ startet bundesweit im Kino

Zwischen Schulstress und Geisterwelt

Zwischen Mathetests und Existenzfragen und plötzlich ein Geist: Mit Ghost Bastard bringt Hadlaub Pictures eine ungewöhnliche Dramedy auf die große Leinwand, die Coming-of-Age mit übernatürlichem Storytelling verbindet. Nach erfolgreichen Premieren in der gesamten DACH-Region startet der Film am 9. April 2026 bundesweit im Kino.

Im Zentrum steht die Schülerin Elli (Aliyah Acar), deren Alltag aus den Fugen gerät, als sie plötzlich den zynischen Geist Mike (Philippe Reinhardt) sehen kann und als Einzige mit ihm kommuniziert. Was zunächst wie ein Fluch erscheint, entwickelt sich schnell zu einer Zweckgemeinschaft: Elli hilft Mike, mit seiner Vergangenheit abzuschließen, während er sie durch die Herausforderungen des Schulalltags begleitet. Aus diesem ungewöhnlichen Deal entsteht eine emotionale Reise über Schuld, Vergebung und die Frage, was Menschen – selbst über den Tod hinaus – miteinander verbindet.

Festivalerfolge vor Kinostart

Bereits vor dem offiziellen Kinostart konnte Ghost Bastard auf internationalen Festivals Aufmerksamkeit erzielen. Der Film feierte seine Weltpremiere am 13. September 2025 beim Internationalen Filmfest Oldenburg und wurde dort für den Publikumspreis nominiert.

Eine weitere Anerkennung folgte mit der Nominierung für den Öngören Preis beim 30. Filmfestival Türkei Deutschland in Nürnberg.

Am 21. September 2025 wurde zudem der Cast beim TV Series Festival Award in Berlin mit dem Panda Award (Special Mention „Stellar Cast“) ausgezeichnet.

Unabhängig produziert – international gedacht

Regisseur Erkan Acar inszeniert mit Ghost Bastard einen 95-minütigen Spielfilm, der vollständig in Berlin gedreht wurde und klassische Coming-of-Age-Themen mit übernatürlichen Elementen verbindet.

Neben Aliyah Acar und Philippe Reinhardt sind Franziska Machens, Tara Africah Corrigan, Charleen Weiß und Thien Phuoc Nguyen zu sehen.

Produziert wurde der Film von Hadlaub Pictures in Zusammenarbeit mit Mavie Films und Alpha Centauri Studios. Die Produktion wurde vollständig eigenfinanziert – ein klares Bekenntnis zum unabhängigen Filmschaffen.

Der Weltvertrieb liegt bei Amadeus Entertainment, während Hadlaub Pictures den Verleih in der DACH-Region übernimmt.

Homepage zum Film: Ghost Bastard: https://www.ghostbastardmovie.com/de

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Bildquelle: Hadlaub Pictures