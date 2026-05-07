GGP lässt Schüler die Grundschule in Heinsheim gestalten

Bad Rappenau-Heinsheim – Während die umfassende Modernisierung der Grundschule Heinsheim auf Hochtouren läuft, haben die Kinder der Klassen 3 und 4 bereits heute ein sichtbares Zeichen in ihrem künftigen Schulgebäude gesetzt. In einem von GGP initiierten Workshop wurden die Schüler zu Mitgestaltern: Unter fachlicher Anleitung der Projektleiterin Nina Schäfer entstanden professionelle Kunstwerke, die fest in das neue Gestaltungskonzept der Schule integriert werden.

GGP schafft Freiräume für Identifikation

Für die Grundschule Heinsheim setzt GGP auf ein durchgängiges Designkonzept, das farbenfrohe Materialien mit viel Holz zu einer entspannten Lernatmosphäre verbindet. Die Kinder malen im Workshop mit den Farben des „Colorado“-Bilder auf Leinwand. Diese Werke werden nach Fertigstellung dauerhaft die Flure der Grundschule schmücken. Das Ergebnis: Die Kinder kehren nicht in ein fremdes, saniertes Gebäude zurück, sondern in ihre Schule, die sie selbst mitgestaltet haben.

Partnerschaft auf Augenhöhe

Der Erfolg eines solchen Großprojekts in Heinsheim hängt von der engen Verzahnung aller Beteiligten ab. GGP versteht sich dabei als Partner der Gemeinde und der Schulleitung, der komplexe Prozesse geräuschlos steuert. Von der energetischen Ertüchtigung bis zur Neugestaltung der Freianlagen – das Ziel ist eine Lernumgebung, die modernste Standards erfüllt und gleichzeitig den Charme des Standorts bewahrt.

„Wir freuen uns über die pragmatische und herzliche Zusammenarbeit mit Rektorin Claudia Hauck. Wenn wir am Ende nicht nur ein technisch einwandfreies Gebäude übergeben, sondern Kinder sehen, die stolz auf ihre eigenen Werke an den Wänden sind, haben wir unseren Job richtig gemacht“, so Nina Schäfer, GGP.

Nächste Schritte

Nach dem erfolgreichen Workshop konzentriert sich die Projektsteuerung nun auf den nächsten Meilenstein der Freianlagen und den Innenausbau. Der Zeitplan ist so abgestimmt, dass der Übergang für das Kollegium und die Schüler nahtlos und stressfrei erfolgen kann.

Ausblick: Ein neues Logo für die Grundschule

Parallel zur baulichen Modernisierung arbeitet GGP bereits am nächsten Meilenstein für die Identität der Grundschule: einem neuen Schul-Logo. Das haben sich die Schülerinnen und Schüler schon lange gewünscht.

Die GGP GmbH ist ein inhabergeführtes Architektur- und Planungsbüro mit Sitz in Darmstadt. Als interdisziplinärer Generalplaner verbindet GGP zeitgemäße Architektur mit den hohen Anforderungen an Nachhaltigkeit und energetische Effizienz. Das Leistungsspektrum reicht von der strategischen Beratung und Machbarkeitsstudien über die klassische Gebäudeplanung bis hin zur Realisierung komplexer Bauvorhaben im Wohnungs-, Bildungs- und Gewerbebau. Mit einem starken Fokus auf Termin- und Budgetsicherheit begleitet GGP öffentliche und private Bauherren als verlässlicher Partner von der ersten Vision bis zur erfolgreichen Fertigstellung.

Über die Grundschule Heinsheim

Die Grundschule Heinsheim ist eine zentrale Bildungseinrichtung im Bad Rappenauer Stadtteil Heinsheim (Baden-Württemberg). Als lebendiger Lernort für Kinder der Klassen eins bis vier legt die Schule unter der Leitung von Rektorin Claudia Hauck besonderen Wert auf eine ganzheitliche pädagogische Betreuung und eine starke Identifikation der Schüler mit ihrer Lernumgebung. Aktuell durchläuft die Schule eine umfassende Modernisierung, um den Standort zukunftssicher, barrierefrei und energetisch nachhaltig (Effizienzhausklasse KW40) aufzustellen. Mit der Fertigstellung entstehen modernste Unterrichtsräume und neugestaltete Freianlagen, die den Schülern optimale Bedingungen für ihre Entwicklung bieten.

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