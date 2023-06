GFOS-Innovationsaward zeichnet technologische Leistungen Essener Schüler*innen aus

Essen, 07.06.2023

Die wichtige Förderung im MINT-Bereich darf nicht abreißen – der akute Fachkräftemangel im IT-Bereich ist allgegenwärtig. Umso wichtiger ist es Schüler*innen, die Interesse und Talent in diesem Bereich haben, schon früh zu fördern und die notwendigen Angebote und Anreize für einen Wissenstransfer zu bieten.

Der GFOS-Innovationsaward wurde vor zwölf Jahren von GFOS-Gründer Burkhard Röhrig ins Leben gerufen, um Schüler*innen zu ermutigen, ihr Talent im IT-Bereich unter Beweis zu stellen. Eine Programmieraufgabe dient als Basis für die Bewertung.

Eine unabhängige Jury, bestehend aus Experten verschiedener Branchen und Vertretern von GFOS, hatte die anspruchsvolle Aufgabe, die Gewinner aus einer Vielzahl qualifizierter Bewerbungen auszuwählen. Die Jury bewertete die Projekte nach Kriterien wie Funktionen, Visualisierung und Dokumentation.

Aufgabe in diesem Jahr war es, eine Java- und JavaScript-basierte Webanwendung zu erstellen, die sowohl auf dem Desktop als auch auf mobilen Endgeräten gängige Funktionalitäten einer Flex-Office- und Ressourcenplanung bereitstellt.

„Wir möchten den Gewinnern des GFOS-Innovationsawards herzlich zu ihrer tollen Leistung gratulieren“, sagte Katharina Van Meenen-Röhrig, CEO von GFOS. Den ersten Platz belegt eine Gruppe des Heinz- Nixdorf-Berufskollegs. Platz zwei geht in diesem Jahr an das Gymnasium Essen-Werden und der dritte Platz geht an eine weitere Gruppe des Heinz-Nixdorf-Berufskollegs. Die Teilnahme hat sich gelohnt: Ausgelobt wurde wie in den vergangenen Jahren ein Gewinnerpreisgeld in Höhe von EUR 3.000,- für den ersten Platz, EUR 1.500,- für den zweiten Platz und EUR 750,- für den dritten Platz, welches dem entsprechenden Projektteam der teilnehmenden Schule zugesprochen wird.

Der GFOS-Innovationsaward ist ein wichtiger Bestandteil der Engagement-Initiative von GFOS, um den Bildungsbereich zu stärken und junge Menschen für die Technologiebranche zu begeistern. GFOS bleibt seinem Engagement verpflichtet und wird weiterhin Schulen dabei unterstützen ihre IT-Talente zu fördern.

Die Bekanntgabe der Aufgabe des nächsten GFOS-Innovationsawards erfolgt im Herbst auf www.gfos.com

Gesellschaft für Organisationsberatung und Softwareentwicklung (GFOS) mbH ist ein führender Anbieter innovativer Softwarelösungen und IT-Infrastrukturen in den Bereichen Workforce Management, Manufacturing Execution Systems, Security und Hosting sowie IT-Infrastructures – modular aufgebaut und branchenunabhängig sowohl in großen Konzernen und in kleinen und mittelständischen Unternehmen. GFOS unterstützt mehr als 4.500 Kund*innen in 30 Ländern mit umfassenden Systemen und intelligenten Tools. Das Unternehmen liefert Module von der Zeiterfassung und Personalplanung über die Betriebs- und Maschinendatenerfassung bis hin zur Zutrittskontrolle mit Besuchermanagement – in der Cloud oder On-Premise. Im Bereich der SAP-Anbindung profitieren Kund*innen von umfassendem Know-how und Beratungskompetenz, denn 65 Prozent der GFOS-Kund*innen nutzen SAP. Als ISO 27001-zertifiziertes Unternehmen liefert GFOS höchste Standards im Bereich IT- und Cyber-Sicherheit. Neben den Co-CEOs Katharina Van Meenen-Röhrig und Dr. Ignace Van Meenen gehören der Geschäftsleitung des Unternehmens auch Dr. Olaf Zwintzscher (Software Technology & Development) und Mischa Wittek (Market) an.

Kontakt

GFOS mbH

Dr. Kerstin Kipper

Am Lichtbogen 9

45141 Essen

+49 201 61 30 00



https://www.gfos.com