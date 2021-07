GEZE IQ box Safety – TÜV-geprüfte Absicherung kraftbetätigter Fenster

Leonberg, 29. Juli 2021. Natürliche Lüftungssysteme mit motorisch betätigten Fenstern sorgen für ein gesundes Raumklima und sind auch hinsichtlich raumlufthygienischer Gesichtspunkte eine wirtschaftlich attraktive Alternative zu mechanischen Lüftungssystemen. Kraftbetätigte Fenster lassen sich einfach in die Gebäudeautomation integrieren und ermöglichen funktionale Lüftungsszenarien. Dabei rücken sie immer häufiger in den Eingriffsbereich der Gebäudenutzer. Somit ist die Absicherung dieser Fenster ein zusätzlicher Faktor bei der Planung und Auslegung. Mit der IQ box Safety bringt GEZE eine TÜV-geprüfte Lösung für die Schließkantenabsicherung kraftbetätigter Fenster bis Schutzklasse 4 auf den Markt.

Hohe Sicherheitsanforderungen für kraftbetätigte Fenster

Kraftbetätigte Fenster, die sich mittels motorischen Antriebs öffnen und schließen lassen, können erheblich zu einem gesunden Raumklima und zur Anhebung der Raumlufthygiene im Gebäude beitragen. Aufgrund ihrer Einstufung im Sinne der europäischen Maschinenrichtlinie müssen sie hohe Sicherheitsstandards erfüllen. Daher gilt es frühzeitig die individuellen Anforderungen des kraftbetätigten Fensters im Gebäude zu bestimmen. Darunter fallen nicht nur technische Aspekte, sondern es muss auch gewährleistet sein, dass die Lösung für alle Nutzer des Gebäudes im täglichen Betrieb sicher ist. Das gilt besonders in Gebäuden wie Schulen, Kindergärten, Kliniken und in Immobilien mit Publikumsverkehr wie Versammlungs- und Verkaufsstätten. Gerade hier muss sichergestellt sein, dass eine unsachgemäße Benutzung der Fenster oder eine Unachtsamkeit nicht zu Verletzungen führt. Der Tür-, Fenster- und Sicherheitsspezialist GEZE bietet mit der IQ box Safety eine sichere Lösung für alle Anforderungen des kraftbetätigten Fensters. Der Hersteller unterstützt Architekten, Planer und Gebäudeverantwortliche bei der Anforderungsanalyse im Bereich automatisierter natürlicher Lüftung und berät individuell.

GEZE IQ box Safety: TÜV-geprüfte Sicherheit für kraftbetätigte Fenster

Die IQ box Safety eignet sich zur Schließkantenabsicherung an automatisierten kraftbetätigten Fenstern in Verbindung mit allen 24 V GEZE IQ windowdrive Antrieben. Die IQ box Safety ermöglicht einen einfachen und schnellen Anschluss von verschiedenen Sicherheitsschaltleisten und berührungslosen Sensoren. Je Fenster verbindet eine IQ box Safety bis zu vier Fensterantriebe und zwei Verriegelungsantriebe. Sie ist für Anwendungen im Bereich der natürlichen Lüftung und Rauchabzug (RWA und NRWG) sowie in Verbindung mit der GEZE IQ box KNX geeignet. Das GEZE IQ box Safety Modul ist TÜV-geprüft und erfüllt die Normen EN ISO 13849-1 und -2. Damit genügt sie den höchsten Schutzanforderungen für kraftbetätigte Fenster gemäß Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie.

Plug-and-Play-Lösung: verbinden, stecken, fertig

Die Installation und Inbetriebnahme der GEZE IQ box Safety ist besonders leicht: Das Hutschienenmodul mit steckbaren Klemmen lässt sich einfach mit dem GEZE Fensterantrieb und weiteren GEZE IQ boxen verbinden. Die vorparametrierten Sensoreingänge ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte Inbetriebnahme des Systems. DIP Schalter, um die Sensoreingänge an- und auszuschalten, sind auf der Frontseite der IQ box gut zugänglich. Über eine LED-Anzeige ist der Betriebsstatus des Sensors jederzeit zu erkennen. Die kleinen Abmaße ermöglichen es, das IQ Modul in einem Schaltschrank oder einem dafür vorbereiteten Aufputzgehäuse “verschwinden” zu lassen. Somit bietet das Produkt Fachplanern und Architekten eine hohe Flexibilität, sowohl hinsichtlich der Positionierung des Systems, als auch bei der funktionalen Auslegung von Lüftungs- und RWA-Fenstern.

Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial finden Sie zum Download unter:

https://www.geze.de/de/newsroom/geze-iq-box-safety-fuer-kraftbetaetigte-fenster

ÜBER GEZE:

GEZE ist ein innovatives, weltweit agierendes Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.100 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

Bildquelle: © GEZE GmbH / Getty Images