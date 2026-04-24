Gewinner „Unternehmer des Jahres Reutlingen 2026“

Auch in diesem Jahr wurden besonders engagierte und erfolgreiche Unternehmer ausgezeichnet.

Seit über sieben Jahren bewerben sich Unternehmen aus der gesamten Region Reutlingen um die begehrte Auszeichnung. Im etablierten Wettbewerb werden besondere unternehmerische Leistungen in den Kategorien „Strategie & Marketing“ und „Soziales Engagement“ gewürdigt. Feierlich erhielten die Gewinnerunternehmen die Urkunde sowie einen Preis.

„Unglaublich, welche hochwertigen Bewerbungen wir bekommen, und es ist uns immer wieder eine Freude, den besten Unternehmerinnen und Unternehmern in Reutlingen und Umgebung Wertschätzung für ihren Einsatz und Erfolg geben zu können“, freute sich Volker Feyerabend, Präsident der Unternehmerrunde Reutlingen, Tübingen, Eningen, und Vorsitzender der dreiköpfigen Jury des Wettbewerbs. Die bekannte Auszeichnung zu erhalten, ist immer wieder etwas Besonderes.

Alexander Jehle, Beirat für Wirtschaft und Soziales in der TOP Sozial Charta, bringt als Juror viel Erfahrung aus seiner Firmengruppe in die Jury ein. Durch die intensive Arbeit mit eigenen sozialen Projekten und die Zusammenarbeit mit bald 50 Partnern der TOP Sozial Charta hat er auch im gemeinnützigen Bereich umfassende Erfahrung gesammelt.

Hansjörg Schühle, erster Vorstand des Managerbundes Reutlingen und erfahrenes Jurymitglied, weiß genau, worauf bei den Bewerbungen geachtet werden sollte. Mit seinem eigenen Maler- und Ausbau-Handwerksbetrieb in Degerschlacht kennt er die entscheidenden Kriterien aus der Praxis. Sein Blick auf die Beurteilung von Erfolg, nachhaltiger Qualität und besonderem Engagement wird in der Jury sehr geschätzt.

Seit 2006 unterstützen die Unternehmerrunden mit ihren Initiativen nicht nur Gründer, die sich am Markt etablieren wollen, sondern sind auch aktive Netzwerker, die ihr Wissen und ihre „Best Practices“ untereinander teilen. So wurde der Wettbewerb zur Anerkennung unternehmerischer und sozialer Höchstleistungen gemeinsam mit APROS Consulting & Services ins Leben gerufen. Das APROS-Team der Unternehmensberatung, Werbe- und Presseagentur um Volker Feyerabend ist erneut einer der Hauptsponsoren. Sie organisieren die Infrastruktur, begleiten die Preisträger und vermarkten sie im Rahmen des Wettbewerbs.

In der diesjährigen Runde konnte außerdem die ahg Autohandelsgesellschaft mbH aus Eningen als weiterer Hauptsponsor gewonnen werden. „Wir sind bekannt als vertrauenswürdiger Partner im Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen sowie Motorrädern mit umfassenden Leistungen rund um die Mobilität“, so Filialleiter Alexander Faul.

Einer der Preissponsoren, die Möbel Rogg in Balingen und Reutlingen, gehört zu den größten Möbelhäusern Deutschlands und ist darüber hinaus Anbieter von Objekteinrichtungen. Sie unterstützen gerne die Arbeit der lokalen Wirtschaft und sind überzeugt von der Nachhaltigkeit des Wettbewerbs. „Die Gewinner erhalten eine besondere Anerkennung mit hohem Image- und Stellenwert“, so Alexander Ast, Geschäftsführer in Reutlingen.

Tobias Emrich von der Gesundheitspraxis Emrich in Reutlingen ist stolz darauf, als Preissponsor den Wettbewerb zu unterstützen. Als Spezialist identifiziert und behandelt er die zugrunde liegenden Ursachen von Beschwerden und Krankheiten gezielt. Er betont: „Die erstaunliche Reichweite und der Ruf der Anerkennung sind etwas Einmaliges in unserer Region.“

Nicht zu vergessen: die Gewinner des Jahres 2026! In diesem Jahr wurden als „Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen“ in der Kategorie „Strategie und Marketing“ die beiden Geschäftsführer Dominik Pflüger und Patrick Masterson vom Kärcher Center PflüMa aus Pfullingen gekürt. Nach einem Großbrand ihrer Filiale im In Laisen zogen sie innerhalb kürzester Zeit nach Pfullingen um und erzielten während des Wiederaufbaus ein beeindruckendes Wachstum in Produkt- und Servicevielfalt, Mitarbeiterzahl und Umsatz. Diese unternehmerische Leistung beeindruckte die Jury nachhaltig.

Der Preis für „soziales und regionales Engagement“ ging an Slobodan Starcevic und Paul-Jakob Sendler von der Landgraf Immobilien GmbH aus Reutlingen. „Seit der Gründung vor 60 Jahren ist dem Unternehmen soziales Engagement sehr wichtig, und sie leben es aktiv vor.“ Das Unternehmen sponsort nicht nur diverse Vereine, sondern unterstützt als TOP-Sozial-zertifiziertes Unternehmen auch gemeinnützige Organisationen in den Bereichen Sport, Jugend, Tierwohl und Kultur. Eine werteorientierte Unternehmensführung hat bei ihnen einen sehr hohen Stellenwert. Die Nachhaltigkeit über die vielen Jahre und die stetige Steigerung ihres Engagements begeisterten die Jury.

Erneut zeigte sich, dass das Feld besonders engagierter Unternehmen von Jahr zu Jahr größer wird und die hochwertigen Bewerbungen aus unterschiedlichsten Branchen und Firmengrößen miteinander verglichen werden. Der Wettbewerb soll Anreiz sein, Vorbild für die Region zu sein und sich aktiv zu engagieren. Die Wirkung ist beispielhaft, denn der Ruf eilt der Auszeichnung voraus. Wer bisher nicht gewinnen konnte, hat in den kommenden Jahren erneut die Chance, sich zu beweisen.

Weitere Informationen:

www.Unternehmer-Reutlingen.de/Initiativen/Unternehmer-des-Jahres

www.pfluema.de

www.landgraf-immo.de

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Seit mehr als 25 Jahren sind wir aktiv und stabil für unsere Kunden tätig z. B. bei Themen wie Strategien, Prozesse, IT, Kooperationen, Hosting, SEO, Social Media, Marketing, PR, Vertrieb und Werbung.

Wir sind mittlerweile mit 30 Spezialisten in Reutlingen Tübingen, Eningen, Stuttgart, Nagold und deutschlandweit vertreten und auch der Ausbau der Geschäftsfelder geht stetig und konstant voran.

„Die Firmenphilosophie Idee und Umsetzung durch praxiserfahrene Spezialisten, hat sich im Lauf der Jahre bestens bewährt.“

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