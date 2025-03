Gewinn vs. Menschen

Warum der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte

In der heutigen Geschäftswelt stehen Unternehmen oft vor der Herausforderung, eine Balance zwischen Gewinnorientierung und Menschenorientierung zu finden. Forschungen, insbesondere von Michael Norton, Professor an der Harvard Business School, werfen ein neues Licht auf die Quellen des Glücks und liefern wertvolle Erkenntnisse für Unternehmen, die langfristigen Erfolg anstreben.

Geld und Glück: Erkenntnisse aus der Forschung

Traditionell wird angenommen, dass mehr Geld zu mehr Glück führt. Doch Studien von Michael Norton und seinen Kollegen zeigen ein differenzierteres Bild. In einer Untersuchung fanden sie heraus, dass Menschen, die Geld für andere ausgeben, ein höheres Maß an Glück empfinden als diejenigen, die es für sich selbst verwenden. Diese Form des „prosozialen Ausgebens“ steigert das persönliche Wohlbefinden und unterstreicht, dass der Wert des Geldes nicht im Besitz liegt, sondern darin, wie es genutzt wird.

Übertragung auf Unternehmen: Menschenorientierung als Schlüssel zum Erfolg

Diese Erkenntnisse lassen sich auf die Unternehmenswelt übertragen. Unternehmen, die ausschließlich auf Gewinnmaximierung fokussiert sind, riskieren, das Wohl ihrer Mitarbeitenden zu vernachlässigen. Dies kann zu geringer Motivation, höherer Fluktuation und letztlich zu unzufriedenen Kunden führen. Im Gegensatz dazu fördern Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden wertschätzen und in den Mittelpunkt stellen, ein positives Arbeitsumfeld. Glückliche und engagierte Mitarbeitende sind produktiver, kreativer und tragen maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei.

Norman Gräter: Motivationsredner mit Fokus auf den Menschen

In diesem Kontext gewinnt die Rolle von Motivationsrednern wie Norman Gräter an Bedeutung. Mit seiner empathischen Art und Leidenschaft ermutigt er Menschen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Seine Vorträge sind geprägt von Authentizität, Emotionalität und Effektivität. Er betont die Bedeutung der inneren Motivation und zeigt Wege auf, wie Führungskräfte ihre Teams inspirieren können. Durch seine langjährige Erfahrung als Manager in der Würth-Gruppe und seine einzigartige AnkeR™-Methode bietet er praxisnahe Ansätze für mehr Freude im Leben und Erfolg im Beruf.

Drei Tipps, um Menschen hinter einer großen Vision zu vereinen

1.Eine inspirierende Vision kommunizieren: Führungskräfte sollten eine klare und motivierende Vision entwickeln, die über das eigene Unternehmen hinausgeht und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft hat. Diese Vision sollte größer sein als das Individuum selbst und einen höheren Zweck verfolgen.

2.Wertschätzung und Anerkennung zeigen: Mitarbeitende möchten sich geschätzt fühlen. Regelmäßige Anerkennung ihrer Leistungen und das Hervorheben ihrer Bedeutung für das Erreichen der Unternehmensziele fördern das Zugehörigkeitsgefühl und die Motivation.

3.Partizipation ermöglichen: Indem Mitarbeitende in Entscheidungsprozesse einbezogen werden und ihre Ideen Gehör finden, fühlen sie sich als integraler Bestandteil der Vision. Dies stärkt ihr Engagement und ihre Bereitschaft, sich für die gemeinsamen Ziele einzusetzen.

Ein menschenorientierter Ansatz, der auf Wertschätzung, Beteiligung und einer inspirierenden Vision basiert, führt nicht nur zu glücklicheren Mitarbeitenden, sondern auch zu nachhaltigem Unternehmenserfolg.

