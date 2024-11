Gewerbeimmobilienmakler REBA IMMOBILIEN AG – Kompetenter Partner für den Gewerbeimmobilienmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Gewerbeimmobilienmakler REBA IMMOBILIEN AG

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), mit Sitz in der Schweiz und weiteren Standorten in Deutschland, ist ein multifunktionaler Immobilieninvestor, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene fungiert das Unternehmen für seine Kunden und Partner auch als Gewerbeimmobilienmakler, insbesondere für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet maßgeschneiderte Lösungen für den Ankauf, Verkauf und die Vermittlung von Gewerbeimmobilien. Durch umfassende Marktkenntnisse und ein breites Netzwerk ermöglicht die REBA IMMOBILIEN AG den Zugang zu exklusiven Off-Market-Objekten, die nicht öffentlich gelistet sind und somit Investitionschancen bieten.

Umfassendes Serviceangebot als Gewerbeimmobilienmakler

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet als Gewerbeimmobilienmakler umfassende Dienstleistungen für eine breite Palette von Assetklassen im Bereich der Gewerbeimmobilien und deckt dabei die spezifischen Bedürfnisse verschiedenster Investoren und Betreiber ab.

Neben Off Market Gewerbeimmobilien für diskrete Transaktionen einzelner Anlageimmobilien oder ganzer Portfolios, umfasst das Angebot auch Büroimmobilien und Gewerbeparks, die speziell für anspruchsvolle Geschäftskunden ausgewählt werden.

Im Segment der Handelsimmobilien unterstützt die REBA IMMOBILIEN AG Käufer und Verkäufer bei Transaktionen von Fachmärkten, Lebensmittel-Discountern, Nahversorgern, Supermärkten und Einkaufszentren in erstklassigen Lagen.

Für den Gesundheitsbereich bietet die REBA IMMOBILIEN AG eine maßgeschneiderte Vermittlung von Healthcare Immobilien, darunter Ärztehäuser und Gesundheitszentren.

Im Bereich der Hotelimmobilien ermöglicht die REBA IMMOBILIEN AG Investitionen in Stadthotels und große Hotelanlagen und stellt exklusive Off-Market-Optionen zur Verfügung.

Zusätzlich deckt das Portfolio Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien, Mikroapartmentanlagen, Studentenwohnheime, sowie Pflegeimmobilien wie Seniorenheime und -residenzen ab.

Investoren im Bereich Wohnimmobilien finden ebenfalls attraktive Angebote in Form von Wohnanlagen, die die Anforderungen einer vielfältigen Klientel erfüllen.

Mit einem umfassenden Netzwerk und detaillierten Marktkenntnissen ist die REBA IMMOBILIEN AG der ideale Partner für Käufer, Verkäufer und Betreiber, die maßgeschneiderte Lösungen für jede Assetklasse im Gewerbeimmobilienbereich suchen.

Durch professionelle Beratung und Marktkenntnis begleitet die REBA IMMOBILIEN AG ihre Kunden durch den gesamten Transaktionsprozess – von der Objektbewertung über die Preisverhandlung bis hin zum Vertragsabschluss.

Exklusive Off-Market-Gewerbeimmobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein erfahrener Partner für exklusive Off-Market-Gewerbeimmobilien. Diese Objekte, die nicht auf öffentlichen Plattformen gelistet sind, ermöglichen Investoren und Betreibern eine diskrete und strategische Erweiterung ihres Portfolios. Off-Market-Immobilien sind besonders attraktiv, da sie oft in weniger umkämpften Märkten verfügbar sind und Investoren Zugang zu einzigartigen Investmentmöglichkeiten erhalten.

Kontakt zum Gewerbeimmobilienmakler REBA IMMOBILIEN AG

Unternehmen, Betreiber und Investoren, die ihre Gewerbeimmobilien diskret verkaufen möchten oder auf der Suche nach Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich oder der Schweiz sind, können sich an die REBA IMMOBILIEN AG wenden. Das Team bietet umfassende Beratung und maßgeschneiderte Lösungen für den Erwerb, Verkauf und die Vermittlung von Gewerbeimmobilien.

Weitere Informationen:

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

