Gewerbeflächen neu gedacht: digitales Unternehmer-Event

Start: 29.04.2026 10:00 Uhr

End: 29.04.2026 11:00 Uhr

Entry: free

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Gewerbeflächen neu gedacht: WerkStadt und IFG laden zum digitalen Unternehmer-Event ein

Bad Vilbel / Ingolstadt, 16. April 2026 – Der Bedarf an Gewerbeflächen befindet sich im Wandel. Neue Geschäftsmodelle, hybride Nutzungskonzepte und steigender Kostendruck stellen Unternehmen zunehmend vor Herausforderungen, denen klassische Flächenangebote oft nicht mehr gerecht werden.

Vor diesem Hintergrund laden die WerkStadt gemeinsam mit der IFG Ingolstadt zu einem exklusiven digitalen Unternehmer-Event ein. Unter dem Titel „Gewerbeflächen neu gedacht: vielseitig, wirtschaftlich, planbar“ erhalten Teilnehmende praxisnahe Einblicke in innovative Ansätze, die den veränderten Anforderungen moderner Unternehmen Rechnung tragen.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 29. April 2026, von 10:00 bis 11:00 Uhr online statt.

Im Fokus steht ein Konzept, das Gewerbeflächen neu definiert und Unternehmen mehr Flexibilität und Planungssicherheit bietet. Vorgestellt werden unter anderem:

-Vielseitig nutzbare Flächen, die Büro, Lager, Produktion, Ausstellung und Handel intelligent kombinieren

-Transparente und planbare Kostenstrukturen, die unternehmerische Entscheidungen erleichtern

-Ein Standortkonzept, das Entwicklung ermöglicht und unternehmerisches Wachstum gezielt unterstützt

-Ergänzt wird das Programm durch aktuelle Impulse zur wirtschaftlichen Entwicklung des Standorts Ingolstadt, der sich zunehmend als dynamischer Wirtschaftsraum positioniert.

„Unternehmen benötigen heute keine starren Flächen mehr, sondern Lösungen, die sich an ihre Entwicklung anpassen“, so die Veranstalter. „Mit unserem Ansatz möchten wir zeigen, wie Gewerbeflächen wieder zu einem echten Erfolgsfaktor werden können.“

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Interessierte Unternehmen können sich ab sofort hier anmelden. und sich ihren Platz sichern. Der Zugangslink wird im Anschluss per E-Mail bereitgestellt.

Die WerkStadt und die IFG Ingolstadt freuen sich auf den Austausch mit Unternehmerinnen und Unternehmern sowie auf spannende Impulse rund um die Zukunft von Gewerbeflächen.

Die WerkStadt Verwaltungs GmbH mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet entwickelt und realisiert kleinteilige Gewerbehöfe in einem standardisierten System. Das Unternehmen steht für Nachhaltigkeit, Kundenorientierung und flexible Nutzungskonzepte. In den kommenden fünf Jahren plant die WerkStadt rund 30 Standorte deutschlandweit zu realisieren und die entwickelten Objekte langfristig im eigenen Bestand zu halten und zu verwalten. www.diewerkstadt.com

Kontakt

WerkStadt Team

Sonja Schleif

Theodor-Heuss-Straße 53

61118 Bad Vilbel

017640715056



http://www.diewerkstadt.com

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