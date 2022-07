Gewerbe- und Büroflächen – nur 30 Min. von Zürich, Luzern

Profitieren Sie von der ländlichen Lage und den guten Konditionen!

Die Gemeinde Muri liegt zwischen grossen Ballungsräumen. Die gut funktionierende Infrastruktur und das hervorragende Verhältnis von Steuern und Immobilienkosten bildet eine gesunde Grundlage für einen sich weiter entwickelnden Wirtschafts-und Lebensraum. Die engagierte Gemeinde fördert ansässige bzw. sich neu ansiedelnde Unternehmen durch einen Online-Schalter für Unternehmen. Durch diverse Behördendienstleistungen in digitaler Form wird der administrative Aufwand reduziert und und für die Anwender um vereinfacht.

Lernen Sie das LUWA Areal kennen

Das Luwa Areal bietet jede Menge Platz für Wohnraum und Gewerbe. Neben der Fabrikhalle, in der Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen möglich sind, gibt es auf dem Areal diverse Freizeitangebote. Das Restaurant mit eigenem Garten bietet ein ansprechendes kulinarisches Rahmenprogramm. Hier können Mitarbeiter, Anwohner und Besucher die lokale und sowie eine internationale Küche geniessen.

Das Mietangebot von freien Gewerbeflächen

2.700 m2 modern gestalteter, heller Gewerbeflächen -für Verkauf, Büro und Praxis- stehen derzeit zur Miete frei. Die Büro- und Gewerbeflächen im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss können die zukünftigen Mieter grosszügig nach ihren eigenen Bedürfnissen mitgestalten. Dabei ist eine Unterteilung in Klein-, Mittel- und Grossflächen möglich.

Das Erdgeschoss hat eine ansprechende Raumhöhe von 3,85 Metern. Hier sind insgesamt 1.066 m2 Gewerbe- und Büroflächen frei, davon sind 189 m2 als Verkaufsfläche vorgesehen.

Das 1. Obergeschoss mit seiner Raumhöhe von 2,80 Metern hat derzeit 1.711 m2 freie Büro- und Gewerbefläche. Sowohl bereits etablierte Unternehmen wie auch Start-Ups oder Einmannbetriebe können hier ihren Flächenbedarf anmelden.

Der Standort und seine Verkehrsanbindung

Das LUWA Areal ist mit seiner zentralen Lage in Muri ein vielfältiger Standort in Dorfnähe, mit sehr guter Infrastruktur und optimalem Verkehrsanschluss. Mitarbeiter und Kunden profitieren von den vielen PKW-Parkmöglichkeiten und Fahrradstellplätzen auf dem gesamten Areal. Die Ballungsgebiete Zürich, Luzern, Zug oder Spreitenbach sind mit dem Auto in 30 Minuten zu erreichen. Selbst die Anbindungen zu den nächstliegenden Städten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind ideal – so erreicht man Aarau in 35 Minuten, Zug in 30 Minuten, Luzern in 40 Minuten und Zürich 45 in Minuten.

Muri, seine Umgebung und Reize

Muri liegt malerisch auf einer Terrasse des Bünztales zwischen dem Reusstal und dem Lindenberg. Die ansprechende Umgebung bietet Mitarbeitern, Anwohnern und Gästen in seinen verschiedenen Naherholungsgebieten ein reichhaltiges Angebot an Freizeitaktivitäten. Auch die Kultur kommt nicht zu kurz mit seinen Muri-Kultur-Tagen, den Sommermusik-Kursen im Kloster Muri, den zahlreichen Ausstellungen und Konzerten. Das Kloster Muri zählt zu den wichtigsten Kulturdenkmälern des Aargaus und ist Schweizweit bekannt. Im Kloster selbst können die stellt exklusiven Räume auch für Businessanlässe gemietet werden.

Kontaktieren Sie uns heute noch und erzählen Sie uns gerne mehr von Ihren Ideen, Plänen und Wünschen bezüglich Ihrer Gewerberäume – wir finden das Richtige für Sie!

Lernen Sie die Vorteile und Möglichkeiten des Luwa Areals bei Ihrem individuellen Besichtigungstermin kennen. Vielleicht lässt das Areal auch Ihr Herz höherschlagen.

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

