Gewapur launcht neuen Online-Shop „PureHeat“ – Intelligente Wasseraufbereitung für das Fachhandwerk

Langgöns, September 2025 – Effiziente Heizsysteme und sauberes Trinkwasser gehören heute mehr denn je zur Grundversorgung – und ihre fachgerechte Aufbereitung ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch essenziell für Gesundheit und Nachhaltigkeit. Mit dem neuen Fachhandwerker-Shop „PureHeat“ bietet die Gewapur GmbH & Co. KG ab sofort eine maßgeschneiderte Plattform für SHK-Profis, die hochwertige Produkte, rechtssichere Lösungen und schnelle Verfügbarkeit vereint.

Eine Lösung für aktuelle Herausforderungen im SHK-Handwerk

Steigende Kundenanforderungen, eng getaktete Terminpläne und immer strengere gesetzliche Vorgaben – das SHK-Handwerk steht unter Druck. Insbesondere die Anforderungen aus der Trinkwasserrichtlinie der EU sowie der VDI 2035 zur Heizungswasseraufbereitung verlangen fachliches Know-how und den Einsatz zertifizierter Technik.

Gleichzeitig kämpfen viele Betriebe mit aufwendiger Produktsuche, langen Lieferzeiten und steigenden Kosten. Genau hier setzt der neue Online-Shop www.pureheat-online.de

PureHeat – Zwei Produktbereiche, ein Ziel: Effizienz

PureHeat gliedert sich in zwei zentrale Bereiche, die speziell auf die Anforderungen professioneller SHK-Betriebe zugeschnitten sind:

1. Heizungswasseraufbereitung

-Befüll- und Nachfüllstationen

-Hochwertige Mischbettharze (kompatibel mit allen gängigen Systemen)

-Ersatzfilter für nahezu alle bekannten Hersteller

-Mobile Osmoseanlagen, Messgeräte und Zubehör

Alle Produkte erfüllen die Vorgaben der VDI 2035 und garantieren eine optimale Wasserqualität für langlebige und effiziente Heizsysteme.

2. Trinkwasseraufbereitung

-DVGW-zertifizierte Enthärtungsanlagen (z.B. die besonders preiswerte LeycoSoft)

-Nitratentfernungsanlagen

-Rückspülfilter und Hauswasserstationen

-Ersatzfilter für marktübliche Systeme anderer Anbieter

Mit PureHeat erhalten SHK-Profis nicht nur Zugang zu qualitativ hochwertigen Produkten, sondern auch zu preislich attraktiven Alternativen zu etablierten Marken – ohne Kompromisse bei der Leistung.

Schnell. Transparent. Persönlich.

Der PureHeat-Shop bietet:

-Zugang ausschließlich für registrierte Fachhandwerker

-Faire und transparente Preisgestaltung

-Sofortige Verfügbarkeit dank großem Lagerbestand

-Expressversand bei Eilaufträgen (auch taggleich möglich)

-Individuelle Fachberatung durch erfahrene Techniker

-Informationsvideos, FAQ-Bereich und rechtssichere Anwendungstipps

Damit wird PureHeat zum digitalen Rundum-Service für SHK-Betriebe, die bei ihren Projekten auf Sicherheit, Schnelligkeit und Qualität setzen.

Die Gewapur GmbH & Co. KG mit Sitz in Mittelhessen ist seit 2013 auf die professionelle Wasseraufbereitung spezialisiert. Das Unternehmen hat sich als zuverlässiger Partner für Industrie, Gewerbe und Handwerk etabliert und steht für technische Kompetenz, kundennahe Beratung und hochwertige Produktsysteme.

Mit dem neuen Shop PureHeat bringt Gewapur seine über zehnjährige Expertise nun gezielt ins digitale Zeitalter – für ein effizienteres, nachhaltigeres und rechtssicheres Arbeiten im Handwerk.

Kontakt

Gewapur GmbH & Co. KG

Patrick Geller

Pfingstweide 1

35428 Langgöns

+4964429559090

–



https://pureheat-online.de/

Bildquelle: @ Gewapur