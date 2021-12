Gewappnet für den Blackout: So finden Sie den passenden Stromerzeuger

Strom braucht man manchmal genau an den Orten, an denen er nicht so leicht zu bekommen ist. Am 8. Januar 2021 ist Europa knapp an einem Blackout, also einem flächendeckenden Zusammenbruch des Stromnetzes vorbeigeschrammt. Schuld am Beinahe-Blackout war scheinbar ein großer Stromausfall in Rumänien. Durch die Verknüpfung des Stromnetzes von Rumänien über Ungarn mit dem restlichen europäischen Verbundnetz, kam es überall zu einem Frequenzeinbruch. Eine genau Ursachenanalyse steht noch aus, die Situation war aber schon als sehr kritisch einzustufen.

Aber selbst wenn wir nicht mit solchen Szenarien rechnen wird schon auf einer Baustelle, bei Arbeiten im Wald oder auf dem Campingplatz Strom benötigt, der teilweise nicht einfach zur Verfügung steht. Transportable Stromerzeuger sind die richtige Lösung für solche und viele andere Fälle. Vielleicht wollen Sie auch für den Notfall unabhängig vom Stromnetz sein und interessieren sich deshalb für mobile Stromerzeuger? Was auch immer Ihre Beweggründe sind: Schauen Sie unbedingt beim kostenlosen Ratgeber auf ihr-bhkw.de vorbei! Danach sehen Sie sicher schon vieles klarer.

Der Ratgeber erklärt Ihnen zum Beispiel, wie ein Stromerzeuger funktioniert und welche Möglichkeiten es gibt, ihn anzutreiben. Ist für Ihre Zwecke ein Modell mit Gas, Benzin oder Diesel am besten geeignet? Die Vor- und Nachteile sind im Ratgeber genau erklärt. Die Lektüre könnte Ihnen sogar einige Verluste ersparen: Sie erfahren hier nämlich, für welche Elektrogeräte einfache Stromerzeuger nicht geeignet sind und welche Modelle Sie für Laptops, Musikanlagen und Co. nutzen können.

Außerdem finden Sie dort Hilfe bei der Berechnung der nötigen Leistung. Sie erfahren, wie laut ein Stromerzeuger wird und was Sie tun können, um die Lautstärke so weit wie möglich einzudämmen. Auch um die Kosten und die Auswahl beim Kauf eines Stromgenerators geht es natürlich. Und Sie erfahren, welche wichtigen Verhaltensregeln Sie beim Betrieb eines Stromerzeugers unbedingt beachten sollten:

– Sie dürfen ihn zum Beispiel niemals in Innenräumen betreiben oder ans Hausnetz anschließen.

– Nässe kann die Gefahr eines Stromschlags bergen und muss deshalb vermieden werden.

– Bevor Sie Diesel oder Benzin einfüllen wollen, lassen Sie den Tank vorher abkühlen. Sonst können sich die Dämpfe im schlimmsten Fall entzünden.

– Wenn Sie Verlängerungskabel verwenden, dann muss es sich um geerdete Kabel handeln. Außerdem sollten Sie die Verlängerungskabel immer komplett abrollen, um Hitzeentwicklung zu vermeiden.

– Der Generator sollte nicht zu langer auf höchster Leistung laufen. Deshalb sollten Sie schon beim Kauf einen Puffer einrechnen.

Diese und viele weitere praktische Ratschläge und Hintergrundinformationen finden Sie im Ratgeber „So finden Sie den passenden Stromerzeuger“. Er steht Ihnen kostenlos unter https://ihr-bhkw.de/ratgeber-so-finden-sie-den-passenden-stromerzeuger zur Verfügung.

