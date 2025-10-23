Gewaltfreie Kommunikation für Frieden nutzen und Konzert: 29.10. in Hannover

Location: Pavillon Hannover

Street: Lister Meile 4

City: 30161 – Hannover (Germany)

Start: 29.10.2025 01:00 Uhr

End: 29.10.2025 21:00 Uhr

Entry: free



Veranstaltung am 29.10: Gewaltfreie Kommunikation für Frieden nutzen und Konzert

Hannover | Wer sich für konstruktive Konfliktlösung interessiert, ist hier genau richtig. Die Veranstalter wollen es allen Interessierten kostenfrei ermöglichen die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) kennenzulernen und erste Erfahrungen zu sammeln, um Konflikte gewaltfrei lösen zu lernen. Musikalischer abgerundet wird der Abend durch ein hildesheimer Duo UTHO.

Gewaltfreie Kommunikation (GFK) ist ein international bekannter Kommunikationsansatz, der auch in schwierigen und kontroversen Situationen eine friedliche und lösungsfokussierte Verständigung und Begegnung zu ermöglicht! Auf diese Weise ist die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) eine große Hoffnung für die einvernehmliche Lösung brennender Konflikte, sowohl in gesellschaftspolitischen als auch in privaten Kontexten. In Deutschland wird die GFK u.a. genutzt an Schulen, in Unternehmungen, in Verwaltung und Politik, bei Mediationsgesprächen in Nachbarschaft, Trennung und Scheidung. Es gibt in Hannover zahlreiche MediatorInnen, die auf Basis der GFK in Konflikten mediieren und qualifizierteTrainerInnen, die Schulungen zu diesem Thema in verschiedensten Bereichen anbieten. Einige dieser Personen werden am 29.10. anwesend sein.

Veranstalter sind der Bildungsträger KonfliktTransformation2 in Kooperation mit dem Kulturzentrum Pavillon3.

Die beiden Veranstalter möchten es ermöglichen, dass Interessierte diesen Kommunikationsansatz in Theorie und Praxis kostenlos kennenzulernen können.

Der Referent Armin Torbecke ist seit 20 Jahren Zertifizierter Trainer für GFK (CNVC)4 und Ausbilder für Mediation. Er stellt an diesem Abend, Übungen, Theorieaspekte und Anwendungsfelder der GFK vor. Mitmachen, Staunen, Ausprobieren ist hierbei die Devise!

Musikalisch begleitet wird der Abend durch den Auftritt des hildesheimer Duos UTHO, Uwe Ahrens (Vocals, Gitarre) und Thomas Schonebeck (Keyboard, Vocals). Songs von der Straße – Irgendwo zwischen Blues, Chanson und Polka.

Kontakt (Armin Torbecke): 0157-38302429, 05764-416999, konflikttransformation@jpberlin.de

KonfliktTransformation: Bildungsträger für Gewaltfreie Kommunikation, Mediation, Entwicklung

http://www.konflikttransformation.de