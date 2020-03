Getreidefreies Katzenfutter der Spitzenqualität. 10 mal Plus für Ihre Katze

Sie suchen ein getreidefreies Katzenfutter Trockenfutter welches 10 Pluspunkte hat? Dann probieren Sie doch das Plus 10 welches ein getreidefreies Katzen Trockenfutter der höchsten Güte ist.

Die Firma Futter Shuttle präsentiert ein Getreidefreies Katzenfutter Trockenfutter mit 10 Pluspunkten für Ihre Katze

Das Getreidefreie Katzenfutter Trockenfutter von Futter Shuttle wurde konzipiert als ALL in ONE. Als universal Katzenfutter ohne Getreide.

Mit den wichtigsten Anforderungen an ein hochwertiges und Getreidefreies Katzenfutter Trockenfutter

Getreidefreies Katzenfutter Trockenfutter in höchster Güte.

Mit Lamm, Fisch und der bekömmlichen Kartoffel

Getreidefreies Katzenfutter Trockenfutter ist bestens geeignet für alle Katzen die sich optimal und getreidefrei Ernähren wollen

10 Pluspunkte für Ihre Katze:

Plus 1: Duo Protein: Lamm Sensitiv und das Beste aus dem Fisch

Plus 2: Hoher Protein-/Fleischgehalt – da Katzen Fleischfresser sind

Plus 3: Für Allergiker – Getreide wurde durch die leicht verdauliche und bekömmliche Kartoffel ersetzt um allergische Reaktionen zuminimieren.

Plus 4: Zahnreinigung – Durch die Beigabe von zellulosem Fasernetzwerk werden die Zähne schonend gereinigt.

Plus 5: Verdauung – Zellulose verbessert die Nährstoffverdauung und verringert so die Anzahl der unverdauten Nährstoffe im Dickdarm.Dadurch ist der Kot trockener und konsistenter.

Plus 6: Gelenke – Glucosamin Chondroitinsulfat zur Unterstützung und Aufbau der Gelenkknorpel und Gelenkschmierung

Plus 7: Lebenswichtige Omega 3 und 6 Fettsäuren

Plus 8: Immunsystem – Beinhaltet Leinöl zur Stärkung des Immunsystems

Plus 9: Hair Ball Effekt – Zelluloses Fasernetzwerk schließt das Katzenhaar ein und führt es durch den Verdauungstrakt ab.

Plus 10: Harnsteine – Dieses Futter ist so eingestellt, dass es zur leichten Ansäuerung des Harns der Katzen führt und somit die Bildung von Struvitsteinen verringert werden kann.

Getreidefreies Katzenfutter Trockenfutter ist für alle Katzen, die sich optimal ernähren wollen.

Alleinfuttermittel für Katzen

Kaufen Sie ein getreidefreies Katzenfutter Trockenfutter in Spitzenqualität.

Das getreidefreie Katzenfutter ist Einzigartig auf dem Markt!

Gönnen Sie Ihrer Katze ein Katzenfutter ohne Getreide der Extraklasse

Wir, die Firma Futter Shuttle lassen unser hochwertiges Hundefutter und Katzenfutter in höchster Qualität herstellen.

Sie hat sich auf Getreidefreies Katzenfutter und Hundefutter ohne Getreide spezialisiert.

Dabei verwenden wir keine synthetischen Konservierungsmittel, keine Farbstoffe und keine synthetischen Geschmacksverstärker. Das Nassfutter für Hunde und Katzen wird ausschließlich aus Muskelfleisch und hochwertigen Innereien schonend hergestellt.

Beim Hunde- und Katzen Trockenfutter achten wir auf die Verwendung von hochwertigem Muskelfleisch, schonende Herstellung und sehr hochwertige Zutaten wie Lachsöl, Reis und Kartoffeln, usw. in Lebensmittelqualität. Viele unserer Hundesnacks und Katzensnacks werden luftgetrocknet und somit schonend haltbar gemacht!

Sie können bei uns Ihr Hundefutter und Katzenfutter direkt in Horb Heiligenfeld abholen.

Gerne beraten wir Sie in allen Fragen rund um das Hunde- und Katzenfutter.

Bei uns erhalten Sie ein großes Sortiment an Katzen und Hunde Trockenfutter, Nassfutter und Nahrungsergänzungsmittel sowie ein großes Sortiment eines der besten und getreidefreien Hundefutter und getreidefreien Katzenfutter zu günstigen Preisen.

Im Futter Shuttle Onlineshop gibt es eines der besten Katzenfutter und Hundefutter auf dem Markt!

Jetzt günstig online kaufen!

Gerne würden wir Sie persönlich bei uns direkt in Horb – Heiligenfeld begrüßen.

Tierisch Liebe Grüße

Ihr Futter Shuttle Team

Kontakt

Firma Futter Shuttle Inhaber Stefan Haid

Stefan Haid

Industriestr. 47/1

72160 Horb

07451 – 625 400

info@futter-shuttle.de

https://www.futter-shuttle.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.