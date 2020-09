Gesundheitszentrum Daniel Wahl

Physiotherapie, Krankengymnastik und Prävention in Sonthofen und Oberstaufen

Die Krankengymnastik gehört zur Physiotherapie – sie ist ein wichtiger Teil davon. Wer durch eine Krankheit oder nach einem Unfall körperlich eingeschränkt ist, kann mit entsprechendem Training wieder mehr Mobilität erlangen. Im Detail tragen die Übungen im Bereich Krankengymnastik maßgeblich dazu bei, zum Beispiel Versteifungen vorzubeugen, sie stärken den Bewegungs- und Halteapparat, lindern Schmerzen und unterstützen allgemein die Heilung.

Im Gesundheitszentrum für Physiotherapie und Prävention von Daniel Wahl geht es aber selbstverständlich nicht nur um Training im Bereich Krankengymnastik: Unter Anwendung verschiedenster Bereiche der Physiotherapie stehen der Bewegungsapparat des Körpers und speziell die Behandlung von Rückenschmerzen und Gelenkerkrankungen im Fokus bei dem Sonthofener und Oberstaufener Team erfahrener Fachleute. Durch die Kombination von Physiotherapie und Krankengymnastik mit diversen weiteren Trainingselementen und Therapieeinheiten lässt sich somit für jeden Patienten ein individueller Anwendungsplan erstellen. Darüber hinaus hat Daniel Wahl ein spezielles Therapiekonzept entwickelt, das von der Schmerzbehandlung bis hin zur fachkundigen Unterstützung zur Wiedererlangung von mehr körperlicher Mobilität und sogar der vollen Belastbarkeit in Alltag, Beruf und Sport reicht.

Der Inhaber des Gesundheitszentrums hat seine umfassende Erfahrung und hohe fachliche Kompetenz unter anderem mit seiner jahrelangen Tätigkeit in Rehakliniken und im Spitzensport (Betreuung von Nationalmannschaften) ausgebaut. Wer in das Therapiezentrum nach Sonthofen oder Oberstaufen kommt, profitiert von Daniel Wahls weitreichender Expertise als Physiotherapeut, DOSB-Sportphysiotherapeut, Manualtherapeut, Heilpraktiker und LOGI-Coach (Ernährung). Seine Praxis für Physiotherapie und Prävention gibt es im schönen Allgäu seit nunmehr über zehn Jahren.

Die Therapeuten arbeiten stets auch mit weiteren Fachleuten zusammen. Ein umfassendes Netzwerk zu dem Ärzte sowie Vertreter von Krankenkassen, Pflegeheimen und Sportvereinen zählen, gewährleistet eine optimale Versorgung der Patienten. Eine zeitnahe Terminvergabe ist in der Regel möglich. Und es gibt eine Notfallsprechstunde: In akuten Fällen kann man ohne Rezept bzw. ohne Termin vorbeikommen. Physiotherapie, Krankengymnastik und Prävention in Sonthofen und Oberstaufen – die Experten im Gesundheitszentrum von Daniel Wahl freuen sich, Ihnen mit umfangreichen und individuellen Leistungen weiterhelfen zu dürfen!

www.physio-wahl.de

