Gesundheitssysteme im internationalen Vergleich

Gesundheitssysteme haben sich im Verlauf von Jahrhunderten entwickelt. In seinem neuen Buch „Organisation der Leistungserbringung im Gesundheitswesen in Österreich und USA. Ein politik- und gesundheitswissenschaftlicher Ländervergleich“, das im Oktober 2025 bei GRIN erschien, legt Hans Schön die Unterschiede und Gemeinsamkeiten verschiedener Gesundheitssysteme dar.

Ab dem 19. Jahrhundert wurden durch die Entstehung einer Industriegesellschaft die Gesundheit und die medizinische Versorgung der Bevölkerung eines Staates zunehmend zu einer politischen Aufgabe. Ende des 19. Jahrhunderts initiierte Bismarck die Sozialgesetzgebung, die bis heute die Rolle des Staates im Gesundheitswesen maßgeblich prägt. Dennoch haben sich sehr unterschiedliche Gesundheitssysteme entwickelt. Dies zeigt Hans Schön auch in seinem neuen Buch „Organisation der Leistungserbringung im Gesundheitswesen in Österreich und USA“.

Gesundheitsvorsorge im Vergleich

Haben die jährlichen Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen sowie Gesundheitsberatungen einen Gesundheitsnutzen für die Bevölkerung, oder führen defensivmedizinisch motivierte Programme zu einer kostspieligen Überdiagnostik? Diese und weitere Fragen beantwortet Hans Schön in seinem neuen Buch. Dazu stellt er die Gesundheitssysteme in Österreich und in den USA im Rahmen eines rechts- und gesundheitspolitischen Vergleichs dar und analysiert ihre Aufbaustrukturen und Ablauforganisationen, um durch Instrumente des „New Public Managements“ (öffentliche Reformverwaltung) funktionsorientierte Reformansätze auf das österreichische Gesundheitswesen zu übertragen. Darüber hinaus stellt die Publikation Public Health-relevante Modelle vor, die das Gesundheitsverhalten der Bevölkerung in beiden Ländern erklären und verbessern.

Über den Autor

Prof. PhDr. DDr. Hans Schön, D.Phil., PhD, LL.M., ist Facharzt, Universitätsdozent für Klinische Chemie sowie Professor für Public Health, KI- und IT-Recht. Als zertifizierter Experte für KI-Kompetenz (AI-Competence Expert) und digitales Recht (Digital Legal Expert) lehrt und forscht er international zu rechtlichen, ethischen und regulatorischen Fragestellungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz – insbesondere mit Blick auf Urheberrecht, Datenschutz und zivilrechtliche Haftung. Seine interdisziplinäre Expertise an der Schnittstelle von Medizin, Technologie und Recht zeigt sich in über 100 wissenschaftlichen Publikationen, darunter mehrere Dissertationen, Monografien und Masterarbeiten.

Das Buch ist im Oktober 2025 im GRIN Verlag erschienen (ISBN 978-3-389-16055-8).

