Gesundheitsorganisationen vertrauen weltweit auf Extreme Networks für eine erstklassige Patientenversorgung und optimierte Abläufe

Organisationen profitieren von Netzwerksicherheit, erhöhter Bandbreite und Leistungsfähigkeit für fortschrittliche medizinische Programme und optimierte Betriebsabläufe

FRANKFURT A.M./MORRISVILLE, N.C., 05. April 2023 – Extreme Networks, (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, gibt bekannt, dass zahlreiche Gesundheitsorganisationen auf der ganzen Welt Lösungen von Extreme einsetzen, um eine sichere, erstklassige Patientenversorgung sicherzustellen und die Abläufe in ihren Einrichtungen zu verbessern. In Deutschland vertrauen unter anderem die Charite Berlin und das Universitätsklinikum Leipzig auf Extreme. Weltweit haben sich z.B. das Concord Hospital und Prima CARE in den USA, der West Suffolk NHS Foundation Trust in Großbritannien, das Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in den Niederlanden, ASST Mantova in Italien und das CHU Dijon Bourgogne in Frankreich für Extreme entschieden, um sensible Patientendaten zu schützen, bandbreitenintensive medizinische Anwendungen und Geräte einzubinden und zeitintensive Prozesse zu automatisieren.

Sichere, zuverlässige und leistungsstarke Konnektivität ist im Gesundheitswesen von entscheidender Bedeutung, da täglich neue Geräte und Anwendungen in das Netzwerk integriert werden. Ob bei der Bereitstellung einer innovativen medizinischen Anwendung, der Ausweitung von Telemedizin oder der Erfüllung neuer betrieblicher Anforderungen: Gesundheitseinrichtungen benötigen ein hochleistungsfähiges, skalierbares und sicheres Netzwerk, um eine konsistente hochwertige Patientenversorgung bereitzustellen. ExtremeCloud™ IQ– und Wi-Fi-Lösungen helfen bei der Automatisierung von Prozessen wie der Medikamentenvergabe, der Patientenüberwachung oder der Zimmerbelegung, reduzieren manuelle Fehler und verbessern die Effizienz in der gesamten Einrichtung.

Das Wichtigste in Kürze

Flexible Infrastruktur für geringere Kosten und einfachere Integration

Beispiel Concord Hospital in New Hampshire: Zwei kleinere regionale Krankenhäuser sollten in das Netzwerk integriert werden, ohne die Versorgungsqualität zu beeinträchtigen oder den Betrieb zu unterbrechen. Durch den Einsatz von Extreme Wi-Fi 6 Access Points und Universal Switches war das Concord Hospital in der Lage, seine Infrastruktur an allen drei Standorten zu modernisieren, ohne sie komplett zu erneuern. Darüber hinaus konnte das Krankenhaus mit Extreme Fabric Connect die Anbindung von Nutzern und Geräten aus den beiden kleineren Krankenhäusern sicher und ohne große IT-Unterstützung automatisieren.

Nahtloses Cloud-Management

Prima CARE, eine expandierende interdisziplinäre Einrichtung in Massachusetts, musste das Wireless-Netzwerk aufrüsten, um den Anforderungen von Patienten und Personal gerecht zu werden. Wegen fast täglicher Performance-Probleme konnte das Personal Geräte wie Tablets nicht in jedem Raum nutzen, und die Patienten und Patientinnen hatten häufig Probleme bei der Nutzung ihrer privaten Geräte. Mit ExtremeCloud IQ kann der einzige Netzwerkmanager im Team die Netzwerkleistung über eine einheitliche Anwendung monitoren, bei Bedarf Änderungen in Echtzeit vornehmen und die Firmware leichter aktualisieren. Ohne die Wi-Fi-Probleme und Ausfallzeiten kann Prima CARE nun mehr netzwerkbasierte Geräte und digitale Dienste einsetzen und sich darauf verlassen, dass das Netzwerk diese unterstützen kann. So auch Dienste mit erhöhtem Videodatenverkehr oder moderne medizinische Geräte.

Erhöhte Sicherheit für sensible Daten und kritische Endgeräte

Organisationen des Gesundheitswesens auf der ganzen Welt, darunter das CHU Dijon Bourgogne in Frankreich und ASST Mantova in Italien, nutzen Extreme Fabric Connect, um die Sicherheit in ihren Netzwerken zu verbessern. Fabric Connect ermöglicht die Segmentierung des Netzwerkverkehrs auf Basis benutzerdefinierter Vorgaben, wie Geräte- oder Benutzertyp. Die Sicherheit der Patienten wird dadurch verbessert. Denn im Falle eines Cyberangriffs können Verantwortliche leichter feststellen, welcher Teil ihres Netzes betroffen ist und diesen isolieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die anderen Teile des Netzwerkes nicht beeinträchtigt werden.

Dies trägt dazu bei, laterale Angriffe zu verhindern und Störungen oder Unterbrechungen des Krankenhausbetriebs zu vermeiden.

Mark Starry, Chief Technology Officer, Concord Hospital

„Ohne Extreme Universal Hardware wäre es viel schwieriger gewesen, zwei lokale Krankenhäuser zu integrieren. Mit Extreme Fabric Connect konnten wir die Zusammenführung in nur wenigen Wochen anstatt Jahren abschließen, ohne Abstriche bei der Verfügbarkeit, der Sicherheit oder dem reibungslosen Betriebsablauf hinnehmen zu müssen. Überalterte Technologie hält viele Organisationen davon ab, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Extreme ermöglicht die erforderlichen Aufrüstungen, ohne das gesamte Hardwaresystem zu ersetzen. Unsere Patienten und das medizinische Personal werden von dem neuen, hochleistungsfähigen Netzwerk stark profitieren. Die Anwendungen laufen flüssiger, Ärzte können schneller auf Informationen zugreifen und Patienten erhalten weiterhin eine erstklassige Versorgung.“

Andrew Smith, Head of Digital Service Delivery, West Suffolk NHS Foundation Trust

„Unser Wireless-Netzwerk ist das zentrale Nervensystem unserer Prozesse – es steuert alles, vom Zugriff auf Patientenakten über die Blutdrucküberwachung bis hin zu fortschrittlichen radiologischen Anwendungen. Mit Wi-Fi 6E und dessen Management über ExtremeCloud IQ können wir Geräte und Dienste in unserem Netzwerk optimal steuern, die Qualität der Telemedizin verbessern und schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten für große Datendateien wie bei MRT, Röntgenaufnahmen und Ultraschall nutzen. Das verbessert erheblich die Patientenversorgung und steigert letztlich die Produktivität unseres Teams. Gleichzeitig kann unsere IT-Abteilung leichter neue Anwendungen hinzufügen und unsere IT-Strategie parallel zum medizinischen Fortschritt weiterentwickeln.“

Doug McDonald, Director, Extreme Alliance in the Office of the CTO, Extreme Networks

„Für Gesundheitsversorger ist das Netzwerk heute das Herzstück der Organisation. Vieles wird über das Netzwerk betrieben – von der Patientenaufnahme bis hin zu medizinischen Geräten zur Überwachung von Vitalwerten oder Tablets für die Visite. Durch ein hervorragendes Serviceangebot und die Automatisierung zeitaufwändiger Aufgaben können Gesundheitseinrichtungen die Patientenversorgung verbessern, auf wichtige Informationen zugreifen, die betriebliche Effizienz steigern und erhebliche Kosteneinsparungen verzeichnen.“

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen mit dem Fokus, Lösungen und Services bereitzustellen, die Geräte, Anwendungen und Menschen auf innovative Weise miteinander verbinden. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern wir die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

https://de.extremenetworks.com/

