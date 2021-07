Gesundheitskurse in der Tripada Akademie Wuppertal

Neue Yogakurse ab dem 19.07.2021 mit Förderung nach § 20 SGB V

Neue Yogakurse in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal ab dem 19.07.2021 über die Sommerferien.

Jetzt neu: 60 Minuten Yoga Kurse

Ab dem 19.07.21 sind die 60-Minuten Yogakurse in der Tripada Akademie neu im Kursangebot. Bisher dauerte eine Tripada Yoga® Einheit 90 Minuten. Damit reagiert die Tripada Akademie auf die Nachfrage nach etwas kürzeren Yogaeinheiten.

Mit 3 Kursen im Abendbereich starten die neuen Kurse:

Mo. den 19.07.21 von 20:00 – 21:00 Uhr

Mi. den 21.07.21 von 20:00 – 21:00 Uhr

Di. den 17.08.21 von 19:00 – 20:00 Uhr

Kursteilnehmer können sich jetzt für einen Kurs anmelden und sich so einen der begrenzten Präsenzplätze im Kurs sichern.

Für zusätzliche Sicherheit während des Unterrichts sorgen mehrere leistungsstarke Luftfilter vom Typ PlasmaMade AirCleaner AAC37170, die nachweislich sogar Viren wie das Corona-Virus aus der Luft filtern. Diese Luftfilter werden während des Kurses eingesetzt und filtern somit direkt die Aerosole wieder aus der Luft, die während des Trainings entstehen.

Wer möchte, kann auch einen der vielzähligen anderen Präventionskurse der Tripada Akademie buchen. Ob man lieber etwas Entspannung sucht mit Autogenem Training oder Progressiver Muskelentspannung, mit Tai Chi oder Yoga mehr zu seiner inneren Mitte finden will, oder lieber mehr Power und Anstrengung mit Pilates – mit ca. 20 verschiedenen Kursen ist hier jeder Bereich abgedeckt. Auch Yoga für Kinder von 6-9 und 10-13 Jahren wird in der Tripada Akademie in Wuppertal angeboten.

Alle Präventionskurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V gefördert.

Mehr Informationen, wie Stundenplan und auch eine Möglichkeit sich Online für einen Kurs anzumelden gibt es auf der Webseite unter www.tripada-wuppertal.de

Auf 460 qm Fläche bieten wir mit drei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Taijiquan (auch Taichi oder Tai Chi), Qigong oder Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Tripada und Tripada – Yoga sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer – Ausbildung, eine Kinder – Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen in Taijiquan oder Taichi, Ausbildung Entspannungspädagogik, Ausbildung Autogenes Training, Ausbildung Progressive Muskelentspannung und Ausbildung Pilates an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

Kontakt

Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga

Hans Deutzmann

Hofaue 63

42103 Wuppertal

0202 979 854 0

0202 979 854 1

info@tripada.de

https://www.tripada-wuppertal.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.