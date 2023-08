Gesundheitsforum Eningen e.V. – Urkunde für soziales Engagement

In diesem Jahr hat das Land Baden-Württemberg nach Stuttgart in das Neue Schloss zur Verleihung des Lea-Mittelstandspreises für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg zahlreiche geladene Gäste eingeladen. Ausgelobt wurde der Lea-Mittelstandspreis von Caritas, Diakonie und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg.

Lea steht für Leistung, Engagement und Anerkennung – das Gesundheitsforum Eningen e.V. wurde als Gemeinschaftsprojekt für die großartige Arbeit im sozialen Bereich mit einer Urkunde ausgezeichnet. Veronika Bittner-Wysk, Vorsitzende des Vereins, zeigte sich erfreut über die Anerkennung. „Mit unserer Kooperation mit dem AK Gesunde Gemeinde und Volker Feyerabend mit seinem Team sind wir weiterhin auf einem nachhaltigen Weg.“ Die gesundheitliche Aufklärung der Menschen in und um Eningen ist das Ziel des Vereins. „Es ist einfach bemerkenswert was mir der Zusammenarbeit über den Tellerrand alles erreichen können“, ergänzt Volker Feyerabend als Beirat des Vereins.

Vor Ort war die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, der baden-württembergische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl und Dr. h. c. Frank Otfried July, Landesbischof i.R., Evangelische Landeskirche in Württemberg. Erwähnt wurden die anwesenden Vereine und Firmen und das große gemeinsame soziales Engagement. Die Wichtigkeit für die Gesundheit unserer Gesellschaft wurde betont.

Es ist spannend wie das Gesundheitsforums die Möglichkeit zur Weiterbildung und Behandlungen im Gesundheitsbereich in der Region Reutlingen ausbaut. Die etablierten regelmäßigen Veranstaltungen des Gesundheitsforums und seinen Kooperationspartnern werden von viele Menschen besucht.

Im Mittelstandspreises werden Kooperationen zwischen privatwirtschaftlichen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen hervorgehoben. Denn eine Kooperation zwischen diesen Akteuren stärkt die Gesellschaft und unterstützt Ansätze zur Lösung gesellschaftlicher und sozialer Probleme. Und auch der Erfolg der Organisation oder den Verein wird unterstützt.

Die Arbeit des Gesundheitsforums ist allein von ehrenamtlichen Kräften eigentlich nicht mehr zu stemmen, der Aufwand seit der Gründung 1997 steigt stetig. Die APROS Consulting & Services um Geschäftsführer Volker Feyerabend unterstützt den Verein bereits seit 2010. Die Mitgliederzahl mit ca. 80 Akteuren aus 8 Gemeinden und mit knapp 20 Fachbereichen bietet mittlerweile circa 15 Veranstaltungen im Jahr.

Interdisziplinäre Vorträge, Kooperationen und Zusammenarbeiten wurden angestoßen. Neue Gesundheitsangebote und Teams wurden gemeinsam mit dem AK Gesunde Gemeinde geschaffen. Beispielsweise das Team Adipositas trifft in und um Eningen auf reges Interesse der Menschen. Hier wurde ein interdisziplinärer Kurs zur Prävention von Übergewicht bei Jugendlichen geschaffen. Dieser wurde zertifiziert und war Teil der Bewerbung um den Preis.

Die große Fachkenntnis und der intensive zeitliche Einsatz der APROS-Mitarbeiter im Gesundheitsbereich ist hier absolut hilfreich. Geschäftsführer Volker Feyerabend ist als Co-Vorstand im AK Gesunde Gemeinde, gemeinsam mit Dr. Barbara Dürr, und als Beirat des Gesundheitsforums für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing tätig. Die Modelgemeinde Eningen ist seit nunmehr 9 Jahren zertifizierte „Gesunde Gemeinde im Kreis Reutlingen“ und wird aktiv unterstützt.

Förderung der Gesundheit und Bildung der Mitmenschen jeden Alters ist dem Gesundheitsforum, wie auch Feyerabend ein großes Anliegen. Sie wollen das Bewusstsein, dass man durch die entsprechende Verhaltensweise viel erreichen oder verhindern kann hervorheben. So trägt das Gesundheitsforum Eningen zur nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde bei. Mit der Lea-Mittelstandspreisurkunde „sozial engagiert“ des Landes Baden-Württemberg wird eine Arbeit gewürdigt, die besser kaum sein könnte. Und dies nach 2019 in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal. Weiter so.

Weitere Informationen:

www.Gesundheitsforum-Eningen.de

www.ForumGesundeGemeinde.de

www.APROS-Consulting.com

www.facebook.com/GesundeGemeindeEningen

