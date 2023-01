Bei Ihrem Zahnarzt in Mainz-Kastel hat Ihre Zahngesundheit oberste Priorität

Eine gute Mundhygiene ist entscheidend für unsere allgemeine Gesundheit und unser Wohlbefinden. Unser Team bei Dr. Ali Andre Herovi, Ihrem Zahnarzt in Mainz-Kastel, weiß aus erster Hand: Gesundheit beginnt im Mund – und das gilt sowohl für unsere Zähne als auch für unser Zahnfleisch.

Denn gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch sind grundlegend für ein starkes und intaktes Immunsystem. Leider ist nicht immer alles so, wie es sein soll: Viele Menschen leiden an Erkrankungen der Zähne und des Zahnfleisches, die ihr Immunsystem schwächen und sie anfälliger für weitere Krankheiten machen.

Die häufigsten Zahnerkrankungen

Doch was genau sind diese Erkrankungen der Zähne und des Zahnfleisches? Die häufigsten sind Karies, Parodontitis (Zahnfleischentzündung) und Gingivitis (Zahnbettentzündung). Sie alle haben eines gemeinsam: Sie entstehen durch Bakterien, die sich in unserem Mund angesiedelt haben. Diese Bakterien produzieren Säuren, die unsere Zähne und unser Zahnfleisch angreifen. Dadurch können Entzündungen entstehen, die wiederum unsere Gesundheit beeinträchtigen.

Auswirkungen auf die Allgemeingesundheit

Nicht nur unsere Mundgesundheit ist gefährdet, wenn wir an Erkrankungen der Zähne und des Zahnfleisches leiden. Auch unser allgemeiner Gesundheitszustand kann darunter leiden.

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass es enge Verbindungen zwischen den Zähnen und dem restlichen Körper gibt. Denn chronische Entzündungen, wie sie bei Karies, Parodontitis und Gingivitis entstehen, belasten den ganzen Organismus und schwächen unser Immunsystem. Dadurch steigt das Risiko für weitere Krankheiten – sowohl akute Erkrankungen wie Grippe oder Bronchitis als auch chronische Krankheiten wie Herzkreislauferkrankungen oder Diabetes.

Aus diesen Gründen ist es so wichtig, Erkrankungen der Zähne und des Zahnfleisches frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Denn nur so kann verhindert werden, dass sich die Entzündungen weiter ausbreiten und zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen.

Das können Sie für Ihre Mundgesundheit tun

Regelmäßige Kontrolltermine und Behandlungen beim Zahnarzt sowie eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung helfen, hartnäckige Beläge und Bakterien an schwer zu erreichenden Stellen zu entfernen. Prophylaktische Maßnahmen wie fluoridhaltige Zahncremes und Zahnseide können Karies vorbeugen. Achten Sie auf Ihre Mundhygiene – Ihre Zähne und Ihr Körper werden es Ihnen danken!

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie an einer Erkrankung der Zähne oder des Zahnfleisches leiden, sollten Sie daher umgehend einen Termin bei Ihrem Zahnarzt vereinbaren. Denn je früher die Erkrankung erkannt und behandelt wird, desto besser sind Ihre Heilungschancen – und desto weniger Gesundheitsrisiken müssen Sie in Kauf nehmen.

Herzlich Willkommen bei der Zahnarztpraxis von Zahnarzt Ali Andre Herovi! Zahnarztbesuche sind für viele Patienten lästig, nicht wenige haben Angst vor dem Besuch bei Ihrem Zahnarzt. Wir kennen diese Ängste und sind auf den Umgang mit Angstpatienten spezialisiert. Wir sichern Ihnen eine zahnmedizinische Versorgung auf höchstem Niveau. Nicht nur durch eine hochmoderne Praxisausstattung, auch die Leistungen, die wir anbieten entsprechen dem aktuellen Stand der Forschung: Dabei geht es bei der Zahnreinigung, der Zahnimplantation, der Parodontosebehandlung oder auch innovativer & schmerzfreier Laserbehandlungen immer um das Wohl Ihres Zahns. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter. Ihr Zahnarzt Ali Andre Herovi aus Hochheim

