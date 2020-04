Gesundes Unternehmen schafft in Zeiten von Corona neue Stellen

Softwareentwickler gesucht!

Trotz des aktuellen, Corona-bedingten Lock-Downs der deutschen Wirtschaft schafft die New Solutions GmbH, Softwareanbieter im Bereich MES-Software, neue Stellen. Gesucht werden neue Team Mitglieder für die Softwareentwicklung am Standort Burghausen. New Solutions zählt zu den robusten, mittelständischen Unternehmen, deren Auftragslage langfristig stabil ist und die durch einen detaillierten Notfallplan sehr frühzeitig für Krisen und Notfälle vorgesorgt haben.

Während ein Teil der deutschen Wirtschaft brach liegt und viele Unternehmen Kurzarbeit anmelden, ist die New Solutions GmbH in Burghausen weiter auf Kurs: “Wir sehen derzeit keine Notwendigkeit, unsere Firmenaktivität einzuschränken. Unsere Auftragslage ist stabil, zudem haben wir einen Notfallplan, mit dem wir unsere Firma auch in Krisenzeiten arbeitsfähig halten können. Es gibt zwar einige Projektverschiebungen im Bereich Automotive, dafür ziehen wir Aufträge aus anderen Branchen vor”, sagt Christian Grabmaier, Prokurist bei New Solutions.

Die aktuelle Auftragslage ist sogar so gut, dass New Solutions Personal aufbaut: Gesucht werden mehrere Softwareentwickler, genauere Informationen sind auf der Webseite www.new-solutions.com/jobs zu finden.

Business-Continuity-Planung für die Krise

Die Notfallplanung, mit der sich New Solutions in Zeiten von Corona erfolgreich behauptet, ist Teil des Business-Continuity-Planung des Unternehmens. Mit ihr sichert sich das Unternehmen im Rahmen seiner ISO 27001-Zertifizierung ganz generell gegenüber Risiken bis hin zu akuten Notfällen ab. Relevante Geschäftsinformationen und Abläufe sind rund um die Uhr in der Cloud verfügbar und allen im Team bekannt. So konnte die Geschäftsführung ihre Notfallplanung frühzeitig und ohne Reibungsverluste umsetzen: “Bereits vor der offiziellen Ausgangsbeschränkung in Bayern haben wir Dienstreisen eingeschränkt, Desinfektionsmittel und Masken für die Mitarbeiter bereit gestellt und das mobile Arbeiten empfohlen”, berichtet Grabmaier. Seit Mitte März arbeitet das Team – bis auf einige systemrelevante Tätigkeiten in produktionsnahen Bereichen – remote. “Auch der Schutz unserer Mitarbeiter gehört zu einer erfolgreichen Business-Continuity-Planung” ergänzt Grabmaier.

Attraktive Arbeitgeberleistungen

New Solutions ist nicht nur ein gesundes Unternehmen, das in der Krise wächst, sondern auch ein attraktiver Arbeitgeber: Sämtliche Mitarbeiter sind mit aktuellster Hardware – Notebooks, Smartphones etc. – ausgestattet. Interne Meetings und Kundentermine finden derzeit per Videokonferenz statt, und einmal pro Woche wendet sich der CEO der Germanedge Gruppe, per Videoschaltung an die knapp 400 Mitarbeiter der Firmengruppe, zu der New Solutions angehört. Um das Miteinander beim remote Arbeiten aufrecht zu erhalten, bieten Germanedge Mitarbeiter dem gesamten Team eine wöchentliche Wirbelsäulengymnastik, gemeinsames Musizieren, Englischkurse und After-Work-Sundowner an – alles per Video-Meeting versteht sich.

Seit der Gründung im Jahr 1999 hat sich die New Solutions GmbH zu einem führenden Anbieter von Softwarelösungen für die Digitalisierung von produktionsnahen Prozessen entwickelt. Mit dem digitalen Schichtbuch Finito bietet das Unternehmen eine modulare, webbasierte und somit werks- und unternehmensübergreifende Schichtbuchlösung an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mit Checkware eine Softwarelösung für elektronische Checklisten und Formulare an. Ergänzend dazu bietet New Solutions Synoset, eine Software zur ganzheitlichen Verwaltung von technischen Assets für mittelstandständische Unternehmen bis hin zur Großindustrie.

Seit 2017 gehört New Solutions zur Germanedge Gruppe. Germanedge bietet mit der SaaS Plattform EdgeOne eine speziell für die Produktion konzipierte Plattformarchitektur. Sie ermöglicht es werksübergreifend und international ihre digitale Strategie umzusetzen. EdgeOne integriert Services der Germanedge-Produktgeber GEFASOFT, New Solutions, Objective, ORSOFT und QDA SOLUTIONS sowie von Fremdanbietern, in einem Unified Production Workplace, der nicht nur eine große Informationstiefe bietet, sondern dessen Bedienung durch ein State of the Art Userinterface dem Nutzer den Umgang mit der Softwareanwendung spielerisch leicht macht. Denn letztendlich ist es der Mensch, der mit der digitalen Produktion der Zukunft arbeiten wird.

Germanedge erschafft schon heute weltweit zusammen mit unseren bestehenden Kunden die Zukunft der vernetzten Produktion und setzt so das Potenzial von MOM, IIOT und Industrie 4.0 frei.

GERMANEDGE – ALLES PERFEKT IM FLUSS.

Kontakt

New Solutions GmbH

Christian Grabmaier

Marktler Straße 61

84489 Burghausen

08677 87760

info@new-solutions.com

https://www.new-solutions.com

Bildquelle: © REC Stock Footage #333229018 © bagotaj #33266406