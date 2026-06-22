Gesunde Zähne googeln? proDente zuerst

Wer sich über Zahngesundheit, moderne Zahnmedizin oder Prävention informieren möchte, kann proDente ab sofort als bevorzugte Quelle bei Google auswählen. Mit der neuen Funktion „Bevorzugte Quellen“ lassen sich vertrauenswürdige Websites gezielt priorisieren. Deren Inhalte erscheinen künftig häufiger in Suchergebnissen und KI-Übersichten.

Wer proDente auswählt, erhält schneller Zugang zu aktuellen, fundierten und verständlich aufbereiteten Informationen rund um gesunde Zähne. „Die neue Funktion erlaubt es Nutzerinnen und Nutzern, ihre Suche aktiv zu steuern und gezielt auf vertrauenswürdige Quellen zu setzen. So funktioniert Qualitätssicherung auch im KI-Modus“, sagt Dirk Kropp, Geschäftsführer von proDente e.V.

Mit wenigen Klicks zur passenden Info

Die Einrichtung ist einfach: Ein Google-Konto genügt. Über diesen Link zu den Google-Quelleneinstellungen ist proDente bereits vorausgewählt. Ein Häkchen und schon werden Inhalte von proDente bevorzugt in den Suchergebnissen angezeigt. Weitere, seriöse Quellen lassen sich jederzeit hinzufügen oder entfernen. Weiterhin zeigt Google die Beiträge verschiedener Anbieter an. Die neue Funktion sorgt jedoch dafür, dass ausgewählte Quellen oben auf dem Bildschirm erscheinen.

proDente informiert über gesunde und schöne Zähne. Die Inhalte werden von Fachleuten wissenschaftlich geprüft.

proDente arbeitet für Journalisten, bietet Broschüren an und postet online. Fotos und Filme ergänzen die Informationen.

Zahnärzte, Zahntechniker und Hersteller engagieren sich seit 1998 in der Initiative proDente e. V.

Firmenkontakt

Initiative proDente e.V.

Dirk Kropp

Aachener Straße

50858 Köln

022117099740



http://www.prodente.de

Pressekontakt

proDente

Andrea Dalmus

Dalmus

50858 Köln

022117099740



http://www.prodente.de