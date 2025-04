Gesunde Räume schaffen – SWWICE2025-Konferenz in München

Location: Holiday Inn Hotel München Unterhaching

Street: Inselkammerstraße 7-9

City: 82008 – Unterhaching (Germany)

Start: 10.05.2025 18:30 Uhr

End: 11.05.2025 18:30 Uhr

Entry: 688.00 Euro (incl. 19% VAT)

SWWICE 2025 – Internationale Konferenz für ganzheitliches Wohlbefinden & gesunde Arbeitswelten

10. bis 12. Mai 2025 | Holiday Inn Unterhaching (München)

Gesunde Räume, gesunde Menschen, gesunde Organisationen. Unter diesem Leitsatz bringt die SWWICE-Konferenz 2025 erstmals in Deutschland ein internationales Fachpublikum aus verschiedensten Bereichen zusammen – darunter Architektur, Gesundheitsförderung, Tourismus, Energiearbeit, Organisationsentwicklung und nachhaltiges Wirtschaften.

Die ganzheitliche Konferenz bietet ein zukunftsweisendes Forum für Menschen, die sich mit den Themen Raumqualität, mentale Stärke, gesunde Lebens- und Arbeitskulturen sowie energetische Balance beschäftigen.

Thematische Grundlage sind die 10 Säulen des ganzheitlichen Wohlbefindens nach Großmeister Dr. Jes T.Y. Lim, entwickelt über mehr als 60 Jahre Forschung und weltweit in Beratungs- und Schulungsprogrammen angewendet.

Gemeinsam mit der malaysischen Energieberaterin und Konferenzdirektorin Cleopatra Lajawai hat Dr. Lim das Konzept der SWWICE-Konferenzen entwickelt. Sie überführte sein Lebenswerk in ein weltweit nutzbares Format, das heute als Brücke zwischen östlicher Raumphilosophie und westlicher Nachhaltigkeit dient. Unter ihrer Leitung wurde SWWICE 2024 in Sabah, Malaysia zum vollen Erfolg – unterstützt durch die Regierung und Ministerien und zahlreiche internationale Partner.

Die deutsche Ausgabe der Konferenz wird von Senior Master Rainer Wemhöner organisiert, Gründer von RW Wholistic Consulting. Mit über 30 Jahren internationaler Erfahrung in Real Estate, Tourismusentwicklung, Gesundheitsarchitektur sowie in Projekten im Airport- und Großinfrastrukturbereich bringt er ein tiefes Verständnis für nachhaltige und energetisch ausgewogene Raumkonzepte mit.

Wemhöner steht seit beinahe 20 Jahren in enger Ausbildung und Zusammenarbeit mit Dr. Lim. Als offizieller Europa-Repräsentant trägt er maßgeblich dazu bei, die 10 Säulen des ganzheitlichen Wohlbefindens in Wirtschaft, Architektur und Projektentwicklung zu integrieren.

Veranstaltet in Kooperation mit dem Qi-Mag Wholistic Professionals PLT, Malaysia und geleitet von Senior Master Rainer Feng Shui und Geomantie Wemhöner (RW Wholistic Consulting), erwarten die Teilnehmer:

10.-11. Mai 2025:

12 internationale Speaker aus 9 Nationen

Impulse zu ganzheitlicher Raumgestaltung, Lebensqualität und Führungskultur

Die Konferenz setzt kraftvolle Impulse für bewusstes, gesundes Leben und Arbeiten und verbindet östliches Erfahrungswissen mit westlicher Praxis.

Ganzheitliche Perspektiven treffen hier auf konkrete Umsetzung in Alltag und Beruf.

Warum teilnehmen?

Sie vernetzen sich international mit Experten aus verschiedenen Disziplinen.

Sie erhalten neue Perspektiven für persönliche und berufliche Gesundheit.

Sie erleben, wie die 10 Säulen ganzheitlichen Wohlbefindens in Hotellerie, Tourismus, Führung und Unternehmen angewendet werden.

12.5.2025 – Exkursion & interdisziplinäre Impulse

Ein Highlight ist die Exkursion ins Biohotel Mattlihüs (Bad Hindelang) – ein mit dem Vital-Energi™-GOLD-Siegel zertifiziertes Haus, das baubiologische Prinzipien mit Raumenergetik verbindet. Die Konferenz richtet sich an Fachpersonen aus Architektur, Baubiologie, Coaching, Tourismus, Medizin und Management.

Jetzt anmelden: Teilnehmerzahl ist auf 100 Personen begrenzt. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz!

www.swwice.com

kontakt@rw-wholistic-consulting.com

Nächster Termin: 24. bis 29. Juni 2025 in Sabah, Malaysia (3. internationale SWWICE-Ausgabe)

Empfohlen für: Unternehmer, Architekten, Raumgestalter, Berater, Führungskräfte, Gesundheitsbeauftragte, Hoteliers, Changemaker und Interessierte an ganzheitlicher Entwicklung

Über den Veranstalter – RW Wholistic Consulting

www.rw-wholistic-consulting.com

RW Wholistic Consulting wurde von Senior Master Feng Shui & Geomantie, Rainer Wemhöner, gegründet und steht für die Verbindung von Raum, Mensch und Energie in der Unternehmens- und Lebensgestaltung.

Mit über 30 Jahren internationaler Erfahrung in Business Development, Architektur, Infrastruktur und Gesundheitsbau begleitet Wemhöner Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen auf ihrem Weg zu mehr Klarheit, Harmonie und Erfolg.

Als offizieller Repräsentant von SWWICE in Europa / Deutschland bringt er seine Expertise aus langjähriger Zusammenarbeit mit dem Qi-Mag Institut ein – in Beratung, Projektbegleitung und Konferenzformaten auf höchstem Niveau.

www.swwice.com

SWWICE Sustainable Wholistic Wellness International Conference & Expo – ist eine internationale Plattform, die sich auf ganzheitliches Wohlbefinden in Arbeits- und Lebensräumen spezialisiert. Die SWWICE-Konferenzen bringen Expert:innen aus den Bereichen Raumgestaltung, Feng Shui, Geomantie, Gesundheitsprävention und nachhaltiger Führung zusammen.

Ziel von SWWICE ist es, die Prinzipien des ganzheitlichen Wohlbefindens weltweit greifbar und anwendbar zu machen. Die Grundlage dafür bilden die 10 Säulen des nachhaltigen ganzheitlichen Wohlbefindens, entwickelt von Großmeister Dr. Jes T.Y. Lim.

Die SWWICE-Initiative wurde von Cleopatra Lajawai (Malaysia) initiiert und wird in Europa durch RW Wholistic Consulting vertreten. Deren Leiter, Senior Master Rainer Wemhöner, ist ein international tätiger Experte für Feng Shui und Geomantie. Er verantwortet die Umsetzung der SWWICE-Konferenz in Deutschland.

Durch SWWICE entsteht ein internationales Netzwerk, das nachhaltige Konzepte für gesunde Menschen in gesunden Räumen entwickelt – mit ganzheitlichem Wohlbefinden als zentrales Leitprinzip.

Mehr Infos:

www.swwice.com

kontakt@rw-wholistic-consulting.com

