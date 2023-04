Gesunde Luft im Auto: Vorfahrt für eine gründliche Klimaanlagenreinigung

Mit airco well von Tunap

Fenster hoch und Klimaanlage an: Jetzt im Frühling, wenn die Temperaturen steigen, ist die Klimaanlage einer der Hauptprotagonisten, um die täglichen Fahrten mit dem Auto so angenehm wie möglich zu gestalten. Was viele aber nicht wissen, Klimaanlagen können auch genau das Gegenteil verursachen. Die angenehm kühlende Luft im Auto kann krank machen. Das gilt nicht nur für Allergiker wegen des aktuellen Pollenflugs, sondern auch für grundsätzlich gesunde Menschen. Die Gefahr lauert in der Klimaanlage selbst, in der sich mit der Zeit Feinstaub, Bakterien, Pollen oder Schimmelpilze sammeln, die über die Lüftung der Klimaanlage in das Fahrzeuginnere geblasen werden. Und das ganz unbemerkt, weit bevor unangenehme Gerüchte darauf hindeuten, dass etwas nicht stimmt. Husten, Niesen, tränende Augen oder eine laufende Nase können die Folge sein.

Regelmäßig und vollständig, darauf kommt es bei der Reinigung der Klimaanlage an

Vor Schadstoffen im Autoinnenraum warnt auch der renommierte Ingenieursverband VDI. Er empfiehlt in seiner Richtlinie 6032 daher eine regelmäßige und gründliche professionelle Reinigung der gesamten Klimaanlage, spätestens alle zwei Jahre sollte es soweit sein. Da mittlerweile fast jede Werkstatt einen Klimaservice anbietet, ist das grundsätzlich keine große Sache. Das Problem ist aber: In der Regel gehen Klimaanlagen-Inspektionen in der Werkstatt nicht weit genug, die beiden größten Schwachstellen jeder Klimaanlage werden häufig nicht mitgereinigt: Die Pollenfilterbox, sprich die Umgebung des Innenraumluftfilters, sowie der Klimaanlagen-Verdampfer. Besonders die feuchte Umgebung des Verdampfers bietet den perfekten Nährboden für Schadstoffe aller Art.

Dabei lässt sich beides kostengünstig und ohne großen Mehraufwand im Rahmen der Klimaanlagen-Inspektion reinigen. Der perfekte Anlass ist der obligatorische Wechsel des Pollenfilters. Sind die Montagearbeiten dafür einmal durchgeführt, lassen sich die Pollenfilterbox und der Verdampfer mittels eines speziellen Hygiene-Reinigers wie airco well von Tunap schnell und einfach reinigen. „Das Ergebnis ist sofort spürbar, in Form von frischer, sauberer Luft und das bei jeder Benutzung der Klimaanlage“, weiß Thomas Behrendt, Leiter Portfoliomanagement und Anwendungstechnik bei Tunap. „Mit nur einem Werkstatt-Besuch reduziert der Autobesitzer das Risikopotenzial für die Insassen durch mangelnde Lufthygiene deutlich und nachhaltig.“

Besteht Unsicherheit darüber, ob die hiesige Kfz-Werkstatt die vom VDI empfohlene vollständige Reinigung der Klimaanlage anbietet, kann auf der Website www.aircowell.de eine Werkstatt in der Nähe gefunden werden, die für nachhaltig gesunde Luft im Auto sorgt.

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 16 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group rund 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von ca. 231 Millionen Euro.

