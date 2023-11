Gesunde Lebensmittel: Flavonoide und ihre Wirkung im Holunder

Sekundäre Pflanzenstoffe im Holunder können gegen freie Radikale im Körper wirken

Holunder ist ein natürlicher Schatz, der in unseren heimischen Wäldern und Gärten wächst. Seine dunklen, saftigen Beeren sind herrlich aromatisch und lassen sich von Gelee bis Likör zu unterschiedlichsten Leckereien verarbeiten. Neben ihrem kulinarischen Nutzen bieten die Früchte der Pflanze aber noch weitere Vorteile, von denen vor allem unsere Gesundheit profitiert. Heilpraktikerin und Holunderexpertin Cornelia Titzmann von Holunderkraft.de schildert die Hintergründe: „Verantwortlich dafür sind unter anderem die reichlich im Holunder enthaltenen Flavonoide. Diese sekundären Pflanzenstoffe (auch Antioxidantien genannt) besitzen die einzigartige Fähigkeit, freie Radikale in unserem Körper einzufangen und zu neutralisieren. Warum dies für unsere Gesundheit so wichtig ist und wie Sie die Kraft der Flavonoide mit Holunder für sich nutzen, lesen Sie in meinem Blog auf Holunderkraft.de.“

Flavonoide im Holunder: Mit den Waffen der Natur Krankheiten vorbeugen

Alkohol, Stress, Luftverschmutzung – freie Radikale entstehen durch eine Vielzahl von Faktoren. Zu viele der reaktiven Moleküle führen zu oxidativem Stress und können in unserem Körper großen Schaden anrichten. Sie lösen zum Beispiel Entzündungen aus oder schädigen die DNA der Zellen, was zu vorzeitigem Altern führen und verschiedene Gesundheitsprobleme wie Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen kann. Cornelia Titzmann: „Freie Radikale können auch das Immunsystem schwächen und uns so anfälliger für Infektionen machen. Flavonoide wirken hier wie eine Art Körperpolizei: Sie fangen freie Radikale ein und machen sie unschädlich. So mildern sie ihre negativen Auswirkungen auf unseren Körper ab und leisten einen wertvollen Beitrag zur Vorbeugung von Entzündungen und möglicherweise auch zur Vorbeugung von Erkrankungen wie Krebs oder Herzinfarkt.“

Übrigens: Im Holunder sind viele verschiedene Flavonoide enthalten. Den größten Anteil machen die sogenannten Anthocyane aus. Die Pflanzenfarbstoffe geben den Beeren ihre violett-schwarze Farbe und haben eine stark antioxidative Wirkung. Weitere in nennenswerten Mengen in Holunder enthaltene Flavonoide sind Quercetin und Rutin.

Cornelia Titzmann: „So nutzen Sie die antioxidative Kraft der Flavonoide aus dem Holunder für sich“

„Um die positiven Effekte der Antioxidantien für sich zu nutzen, können Sie Holunderbeeren sammeln und – je nach Geschmack – auf unterschiedliche Weise zubereitet verzehren. Für den Alltag ideal ist Sirup, den Sie zu Speisen oder mit Sprudel verdünnt genießen können. Auch aus Holunderbeeren hergestellter Gelee oder Marmelade eignet sich gut, um die antioxidativen Inhaltsstoffe des Naturgewächses aufzunehmen. Wenn Sie keine Möglichkeit zum Sammeln haben und auch anderweitig keine Holunderbeeren kaufen können, stellen Holunderkapseln eine praktische Alternative dar. Sie enthalten die konzentrierten Inhaltsstoffe des Holunders und lassen sich bequem zwischendurch einnehmen“, fasst Cornelia Titzmann zusammen und ergänzt noch einen Hinweis: „Wichtig ist: Verzehren Sie Holunderbeeren niemals roh, da diese auch unverträgliche Inhaltsstoffe enthalten, die erst durch Kochen unschädlich gemacht werden.“

Sie suchen seriöse Informationen über den Holunder als Heilpflanze und Immunstimulans? Dann sind Sie bei uns richtig! Wir von Holunderkraft.de haben gemeinsam mit unserer Expertin, der Heilpraktikerin und Dozentin Cornelia Titzmann, diese Informationsplattform ins Leben gerufen. Sie soll den schwarzen Holunder als bewährtes Naturheilmittel wieder neu in den Fokus rücken.

Wir stellen Ihnen hochwertige, wissenschaftlich überprüfte Informationen rund um den Holunder, seine Geschichte in der Volksmedizin und seine moderne Anwendung in der Phytotherapie zur Verfügung.

