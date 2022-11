Gesund durch die Festtage

LINDA Apotheken haben viele Tipps für die stressige Vorweihnachtszeit

Sternenglanz und Lichtgefunkel, Vorfreude und Geselligkeit: Die Advents- und Weihnachtszeit hat ihren besonderen Zauber. Aber sie bringt mit oft aufreibenden Vorbereitungen und vielen lukullischen Versuchungen auch einige Belastungen für die Gesundheit mit sich. Im Rahmen der Beratungswochen „Wau, schon wieder Weihnachten!“ wollen LINDA Apotheken ihren Kund:innen vom 14.11. bis 24.12.2022 dabei helfen, die festlichen Wochen möglichst stressfrei, fröhlich und ohne Beschwerden genießen zu können. Gekrönt wird dies durch eine besondere Spendenaktion.

In der Weihnachtszeit ist oft viel los: Der Jahresabschluss in der Firma steht an, Geschenke wollen besorgt und die Feiertage samt Festessen organisiert werden. Nebenbei flattern Einladungen zu Weihnachtsfeiern und Adventskaffees ins Haus und wir „sündigen“ jetzt öfter als sonst bei Plätzchen, deftigen Braten und Glühwein. Dann ist der Stresspegel hoch, die Verdauung steht unter Druck und obendrein fordert die heranrollende Erkältungswelle das Immunsystem heraus.

Magen-Darm-Probleme, Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Nervosität können dann die Freude am Fest schmälern. Laut einer forsa-Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännische Krankenkasse belastete 2021 tatsächlich jeden Zweiten die Sorge, dass ein Familienmitglied die Feiertage im Bett oder gar im Krankenhaus verbringen muss – sei es wegen Covid-19 oder einem anderen Leiden. Damit es nicht so weit kommt, sollte die Hausapotheke rechtzeitig sorgfältig bestückt werden – etwa mit Erkältungsprodukten, Magentropfen, Produkten gegen Verspannungen und abwehrstärkenden Mitteln und Co. Und auch fürs Wohlfühlen hat die Apotheke einiges parat. Am besten lässt man sich für die individuelle Ausstattung fachgerecht beraten. Dafür lohnt sich besonders der Gang in eine LINDA Apotheke. Denn unter dem Motto „Wau, schon wieder Weihnachten“ läuft bis zum Heiligabend eine große Advents- und Weihnachtskampagne mit vielen Aktionen, einem Online-Adventskalender auf www.linda.de, 11 ausgewählten Produktempfehlungen, Rabatt- und PAYBACK Coupons sowie Geschenkgutscheinen für Freunde und Familie.

Malen und basteln für den guten Zweck

Für Spaß und Freude sorgt die Bastel- und Mitmachaktion für Kinder: Auf Wunsch erhalten die Kleinen in der LINDA Apotheke eine Engel-Vorlage und können diese nach Herzenslust verzieren und bemalen. Nach dem Zurückbringen in die Apotheke können die Kunstwerke aufgehängt werden und festliche Stimmung verbreiten. LINDA möchte mit den schwebenden Engeln ein Zeichen der Solidarität für alle unheilbar kranken Kinder und deren Familienangehörige setzen – und auf eine Spendenaktion für den Bundesverband Kinderhospiz aufmerksam machen. Und wer Lust hat, kann seinen Engel fotografieren, an LINDA senden und mit etwas Glück einen von zehn Jumbo Bastelkoffern mit über 1.300 Teilen gewinnen. Unter www.linda.de finden sich weitere Informationen sowie eine Suche für LINDA Apotheken in der Nähe.

Das Prinzip ist einfach: Apotheker:innen haben sich zusammengeschlossen, um ihren Beruf mit der eigenen Apotheke vor Ort unter der gemeinsamen Dachmarke LINDA Apotheken auszuüben. LINDA ist die deutschlandweit bekannteste Premium-Apothekendachmarke selbstständiger Apotheker:innen und Marktführer in ihrem Segment1. Das HANDELSBLATT vergab im Ranking Deutschlands Beste Händler 2022 in der Kategorie Apothekenkooperationen den 1. Platz an die LINDA Apotheken2. Die LINDA Apotheken verfügen über eine ausgezeichnete Service-Qualität3 und überzeugen durch eine herausra-gende Kundenzufriedenheit4. Auch BILD attestierte den LINDA Apotheken höchsten Kundennutzen mit dem Siegel Deutschlands Kundenkönig 2022 in der Kategorie Apotheken5. LINDA gewann den Apotheken-Kooperationspreis 2021 (Coop-Study) für die beste Umsetzung von Kooperationsvorga-ben6 und die LINDA eigene Kampagne zum Thema eRezept wurde ebenfalls 2021 mit dem VISION.A Award in Silber ausgezeichnet7. Der 1. Platz beim App Award 2021 in der Kategorie Apothekenko-operationen beweist zudem, dass die LINDA Apotheken auch digital sehr gut aufgestellt sind8. Eigen-tümerin der Dachmarke LINDA Apotheken ist die LINDA AG, die sich dafür einsetzt, dass sich die selbstständigen inhaber*innengeführten Apotheken zukunftsorientiert positionieren und ihre Eigen-ständigkeit und Unabhängigkeit bewahren. Sitz der LINDA AG ist Köln.

Kontakt

LINDA AG

Vanessa Tscholl

Emil-Hoffmann-Str. 1a

50996 Köln

02236848780

tscholl@linda-ag.de

http://www.linda.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.