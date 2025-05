Gesund bleiben auf Reisen: Eva Manshausen verrät einfache Tipps gegen Jetlag & Co

Reisen macht glücklich, kann aber auch belasten – Eva Manshausen gibt Tipps für gesunde Trips.

Auf Reisen geraten Körper und Geist schnell aus dem Gleichgewicht. Eva Manshausen betont, wie wichtig es ist, bereits vor der Abreise für eine gute Vorbereitung zu sorgen. Denn ob Zeitverschiebung, lange Flugzeiten oder ungewohntes Essen – all das kann den Organismus stark fordern. Mit einfachen Maßnahmen lässt sich jedoch gegensteuern. Wer gesund bleibt, genießt die Reise nicht nur intensiver, sondern spart sich auch Arztbesuche fern der Heimat. Im Folgenden gibt es eine Auswahl bewährter Tipps.

Fit vor dem Flug: Vorbereitung ist alles

Ein großer Teil der Gesundheitsprobleme auf Reisen beginnt bereits vor dem Abflug. Wer gestresst, unausgeschlafen oder mit leerem Magen ins Flugzeug steigt, riskiert Beschwerden. Eine gute Vorbereitung kann hier vorbeugen:

– Ausreichend Schlaf in den Tagen vor der Reise

– Keine Überstunden oder Last-Minute-Packaktionen

– Leichte, bekömmliche Mahlzeit vor der Abreise

– Frühzeitiges Einnehmen von Medikamenten (zum Beispiel bei Reiseübelkeit)

– Unterlagen, Papiere und Medikamente griffbereit im Handgepäck

Reisen mit leichtem Gepäck ist nicht nur praktischer, sondern auch entspannter.

Im Flugzeug: Kleine Tricks mit großer Wirkung

Gerade Langstreckenflüge können den Kreislauf belasten. Eva Manshausen rät deshalb zu regelmäßigen Bewegungsübungen im Sitz oder kurzen Spaziergängen im Gang. Das hilft, Thrombosen zu vermeiden und die Durchblutung zu fördern.

Auch die Luft im Flugzeug ist extrem trocken. Wer ausreichend Wasser trinkt – idealerweise stilles Wasser – schützt Schleimhäute und beugt Kopfschmerzen vor. Auf Alkohol, Kaffee und zuckerhaltige Getränke sollte besser verzichtet werden.

Gesund essen unterwegs: Genuss mit Verstand

Ungewohnte Speisen und eine plötzliche Umstellung der Essgewohnheiten können den Magen reizen. Um Durchfall und Magenverstimmungen zu vermeiden, empfiehlt Manshausen folgende Grundregeln:

– Nur gekochte oder geschälte Lebensmittel essen

– Frisches Obst nur, wenn selbst gewaschen oder geschält

– Straßenverkauf meiden, wenn Hygienestandards unklar sind

– Genug Ballaststoffe einplanen (z. B. Nüsse, getrocknete Früchte)

Ein Tipp für Vielreisende: Ein kleiner Vorrat an Haferflocken, Tee oder Elektrolytpulver im Gepäck kann im Notfall helfen.

Typische Reisebeschwerden und wie man sie vermeidet

Hier eine Übersicht häufiger Gesundheitsprobleme auf Reisen und einfache Gegenstrategien:

– Jetlag: Schlaf-Wach-Rhythmus langsam anpassen, Tageslicht nutzen, keine Schlaftabletten

– Reisedurchfall: Nur hygienisch einwandfreie Nahrung verzehren, Händehygiene beachten

– Kreislaufprobleme: Genug trinken, Pausen einlegen, lockere Kleidung tragen

– Trockene Schleimhäute: Luftbefeuchter, Nasenspray mit Meersalz, Lippenpflege

– Beinschmerzen im Flugzeug: Kompressionsstrümpfe, Sitzgymnastik, Bewegung

– Sonnenstich/Hitzeschlag: Hut tragen, viel Wasser trinken, Aufenthalt in Schatten

Schlaf und Erholung auf Reisen – eine unterschätzte Ressource

Warum ausreichender Schlaf so wichtig ist

Viele unterschätzen, wie stark fehlender Schlaf auf Reisen wirkt. Eva Manshausen betont, dass Erholung ebenso wichtig ist wie Sightseeing oder Meetings. Wer seinem Körper keine Ruhephasen gönnt, riskiert eine Immunschwäche. Gerade bei Fernreisen sollte man sich die ersten Tage zur Akklimatisierung nehmen, statt direkt ein dichtes Programm zu starten.

Hilfreich sind auch Routinen: Wer zum Beispiel immer zur selben Zeit schlafen geht, kann sich leichter an eine neue Zeitzone gewöhnen. Ohrstöpsel, Schlafmasken oder auch beruhigende Tees helfen bei Einschlafproblemen.

Mit Kindern unterwegs: Eva Manshausen rät zu besonderem Schutz für die Kleinsten

Besonders Familien müssen gut vorbereitet sein. Kinder reagieren empfindlicher auf Hitze, Zeitverschiebungen oder neue Speisen. Deshalb sind folgende Punkte entscheidend:

– Reiseapotheke mit kindgerechten Mitteln

– Sonnenschutz, Mükenmittel und Pflaster einpacken

– Regelmäßige Pausen einlegen

– Lieblingssnacks und vertraute Kuscheltiere mitnehmen

– Viel trinken – besonders bei hoher Temperatur

Geduld, Flexibilität und eine kindgerechte Planung machen den Unterschied.

Aktiv bleiben trotz Zeitverschiebung und Klimawechsel

Ein weiterer wichtiger Punkt ist moderate Bewegung. Bereits seit Jahren kann Eva Manshausen Erfahrungen damit sammeln, wie ein gesunder Rhythmus durch leichte sportliche Aktivitäten unterstützt werden kann. Spaziergänge an der frischen Luft, sanftes Dehnen am Morgen oder Yoga im Hotelzimmer regen den Kreislauf an und helfen gegen Müdigkeit.

Auch wenn der Tagesplan voll ist: 20 Minuten Bewegung reichen oft aus, um den Körper zu aktivieren. Besonders effektiv ist Bewegung am Morgen bei Sonnenlicht, da sie die innere Uhr synchronisiert.

Mentale Gesundheit unterwegs – Stress vermeiden und achtsam reisen

Reisen bedeutet nicht nur körperliche Belastung, sondern auch mentale Anpassung. Neue Eindrücke, fremde Sprachen, ungewohnte Abläufe – all das kann schnell überfordern. Manshausen betont deshalb, wie wichtig es ist, auf die eigene mentale Verfassung zu achten. Gerade bei Geschäftsreisen oder stark durchgeplanten Urlaubsprogrammen entsteht schnell ein Gefühl von Überforderung. Dabei sollte Reisen vor allem eines sein: eine Bereicherung.

Wer achtsam reist, nimmt bewusster wahr und schützt sich gleichzeitig vor Erschöpfung. Kleine Rituale können helfen: ein ruhiger Start in den Tag mit einem Tee, ein paar Minuten Meditation im Hotelzimmer oder bewusstes Atmen vor einem wichtigen Termin. Auch digitale Detox-Zeiten – also bewusst auf Handy und Laptop verzichten – tragen zur Entspannung bei. Schon eine Stunde am Tag ohne Bildschirmkontakt kann helfen, den Stresspegel zu senken.

Ein weiterer mentaler Stressfaktor ist die permanente Erreichbarkeit. Wer ständig auf Abruf ist, kann sich schwer erholen. Hier hilft es, klare Kommunikationszeiten mit Kollegen oder der Familie zu vereinbaren – und auch mal bewusst offline zu sein. Das sorgt für mehr Fokus auf die eigenen Bedürfnisse.

Nicht zuletzt spielt auch die Einstellung zur Reise eine Rolle. Wer flexibel bleibt, nicht jede Planabweichung als Katastrophe bewertet und sich selbst nicht unter Druck setzt, reist automatisch entspannter. Sie empfiehlt, Erwartungen herunterzuschrauben und dem Moment mehr Raum zu geben – denn oft sind es die ungeplanten Begegnungen und Eindrücke, die eine Reise unvergesslich machen.

Reise mit Verantwortung: So bleibt der Körper stabil

Eine Reise ist nicht nur ein Ortswechsel, sondern eine Herausforderung für den Organismus. Wer sich rechtzeitig vorbereitet, bewusst ernährt und auf Warnsignale des Körpers achtet, wird stressfreier reisen. Viele Beschwerden lassen sich mit kleinen, einfachen Tricks vermeiden. In der Summe sorgen sie für mehr Energie, Lebensfreude und Genuss auf Reisen.

Dazu gehört auch, sich nicht selbst unter Druck zu setzen. Ein zu eng getakteter Reiseplan kann genauso belastend sein wie fehlende Erholung oder zu wenig Flüssigkeit. Manshausen empfiehlt, dem eigenen Tempo zu folgen und sowohl körperlichen als auch mentalen Bedürfnissen Raum zu geben. Wer achtsam bleibt und auf sich hört, schafft die besten Voraussetzungen für eine gelungene Reise – ob geschäftlich oder privat.

Mit diesen Tipps fällt es leicht, unterwegs gesund zu bleiben – so wie es auch Eva Manshausen empfiehlt.

