Gesünder durch entgiften!

Detox Europe – Das Hoffmann Special Detox ProtokollTM

Detox ist ein Kürzel aus dem Englischen, in dem der vollständige Begriff Detoxification bedeutet. Dahinter verbirgt sich die deutsche Übersetzung Entgiftung, die sich hier speziell auf die Entgiftung des menschlichen Körpers bezieht. In unserem gesamten Leben, an jedem Tag, nehmen wir durch die Ernährung, durch die Haut und auch durch Umwelteinflüsse Giftstoffe auf, die insbesondere das Immunsystem belasten und nicht selten überfordern. Anzeichen dafür sind beispielsweise eine fahle Haut, brüchige Nägel, stumpfe Haare aber auch Abgeschlagenheit, Müdigkeit und allgemeine Erschöpfungsgefühle.

Diese und viele andere Zeichen weisen darauf hin, dass unser Körper, insbesondere das Immunsystem mit dem Ansturm schädlicher und giftiger Substanzen überfordert ist. Was jetzt wichtig wird, ist das Entgiften des Körpers, mit dem wir nicht nur eine aktive Gesundheitsvorsorge, sondern auch einen dauerhaft gesünderen Lebensstil erreichen können.

Was ist das Hoffmann Special Detox Protokoll?

Das Hoffmann Special Detox Protokoll ist eine spezielle ausgearbeitete Herangehensweise für das Entgiften des Körpers. Wenn der eigene Körper mit Nieren, Leber und Haut nicht mehr in der Lage ist, die zahlreichen und immer komplexeren Umweltgifte zu absorbieren und auszuscheiden, ist dringend eine gezielte Gesundheitsvorsorge durch ein spezielles Entgiften des Körpers erforderlich.

Mit dem speziellen Konzept wird diese Entgiftung gezielt unterstützt und in einem konzentrierten Prozess gefördert. Das geht kaum mit den üblichen Detoxmethoden, sondern bedarf einer Kur, die den Gegebenheiten und Bedürfnissen des Körpers tatsächlich entspricht.

Kann Detox auch während der Corona-Pandemie helfen?

Grundsätzlich ja. Auch wenn das Entgiften des Körpers im Rahmen einer gezielten Gesundheitsvorsorge nicht als Schutz oder Medikament gegen das COVID19-Virus und seine Varianten zu verstehen ist, wird damit das Immunsystem und auch die Gesundheitsvorsorge deutlich spürbar unterstützt.

Neben den allgemein hilfreichen Wirkungen einer Entgiftung hilft die Detox-Gesundheitsvorsorge speziell geimpften Personen bei der Verarbeitung und Ausscheidung schädlicher Stoffe, die mit den Impfstoffen in den Körper gespült werden. Generell ist jede Impfung ein zumindest zeitweiser Angriff auf das Immunsystem, das dann gegen die echten oder vermeintlichen Angreifer ankämpfen muss. Ist das Immunsystem durch die Menge anderer Schadstoffe im Körper bereits gestresst, können unangenehme Folgeerscheinungen nicht ausgeschlossen werden. Deshalb ist das Hoffmann Special Detox Protokoll gerade in Corona-Zeiten und insbesondere für geimpfte Personen eine gute Unterstützung in der Gesundheitsvorsorge durch Entgiften.

Was macht das Hoffmann Special Detox Protokoll so besonders?

Das Hoffmann Special Detox Protokoll ist auch dazu gedacht, geimpften Menschen Möglichkeiten und Wege anzubieten, um sich vor den negativen Wirkungen der Coronaimpfung zu schützen, und die Impfung so weit wie möglich wieder auszuleiten.

Dieses Protokoll kann darüber hinaus auch von ungeimpften Menschen genutzt werden , um sich vor dem sogenannten “Shedding-Phänomen”, also Symptomen, die bei ungeimpften Menschen nach Kontakt mit geimpften Menschen auftreten, zu schützen.

Zum Wirkmechanismus der Coronaimpfung:

Alle in Europa verwendeten Impfstoffe, also die Impfstoffe der Firmierungen Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson und Johnson, enthalten synthetisches genetisches Material des Coronavirus, welches die Zellen von Geimpften hierzu veranlasst, das Spike-Protein, ein Hüllprotein des Coronavirus, zu produzieren.

Im anschließenden Schritt bildet der Körper darauf folgend Antikörper gegen dieses Spike-Protein, die binnen Kontakt mit einem Coronavirus dieses unschädlich machen sollen.

Mittlerweile ist reputabel, dass das Spike-Protein nach der Impfung im Körper von Geimpften zirkuliert, und überaus glaubwürdig über die Atemluft, über die Haut und über Körperflüssigkeiten, wie Schweiß, Speichel oder Sperma, ausgeschieden wird. Ein Phänomen, welches als “Shedding” bezeichnet wird.

Das Spike-Protein kann ebenso im Körper von geimpften, als gleichwohl von ungeimpften Leute zu immensen Problemen führen, da dieses Protein für sich der Hauptauslöser der Coronasymptomatik zu sein scheint, und da es in der Lage ist, den Körper über verschiedenartige Mechanismen zu schädigen.

Coronasymptomatik

Mit der langjährigen Erfahrung als Naturheilpraktiker weiss ich viel über die schädlichen Wirkungen toxischer Stoffe im Körper. Aus diesem Wissen und meiner Erfahrung heraus habe ich die spezielle Methode für das Entgiften entwickelt. Im Kern geht es darum, im Rahmen dieser Entgiftung eine Gesundheitsvorsorge zu erreichen, die nachhaltig wirksam ist und nicht ständig auf Verzicht ausgerichtet ist.

Das Detox Protokoll wird während einer zielgerichteten mehrtägigen Kur so angewandt, dass Giftstoffe aus dem Körper effizient und nachhaltig ausgesondert werden. Damit wird das Immunsystem nicht nur entlastet, sondern sogar gestärkt. In der Folge dieser Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge fühlen Sie sich leistungsfähiger, gesünder und sind durch das professionelle Entgiften bestens auf weitere Angriffe auf das Immunsystem vorbereitet.

In diesem Sinne ist das Entgiften mit dem Hoffmann Special Detox Protokoll die gesündeste, beste und erfolgreichste Art, Ihre Gesundheitsvorsorge aktiv in die Hand zu nehmen und damit ein besseres und längeres Leben zu erreichen.

Die exklusive Einzelbehandlung ist stark nachgefragt. Deshalb sollten Sie am besten jetzt Ihre individuelle Detox-Kur für sich allein oder gemeinsam mit Ihrem:r Partner:in buchen. Weil Gesundheit nicht alles, aber ohne Gesundheit alles nichts ist.

HOFFMANN medical consulting & coaching

Hier der Link zu mehr Infos:

Sanfte, natürliche Entgiftung und ultimative Suchtbefreiung. Exklusive Einzelbehandlungen und Coaching’s auf Gozo/Malta

Kontakt

HOFFMANN medical consulting & coaching

Hans Hoffmann

Triq San Guzepp 1

XWK2461 Ix-Xewkija

0356 79559516

office@detox-europe.com

https://www.detox-europe.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.