Gestochen scharfes Bild: Kaminofen steht wie auf einem Stativ

Von Familienfotos bis Hochzeitsbildern, von Panorama bis Nachtaufnahme – wer ein besonderes Motiv fotografiert, greift zu einem Stativ. So bleibt der Fokus dank dem Dreibeiner auf dem Wesentlichen und das Ergebnis ist ein gestochen scharfes Bild. Einen ebenso gelungenen Anblick bietet der “Passo XS tripod”. Denn dieser Kaminofen zeigt nicht nur direkt, wo sein Brennpunkt liegt. Vielmehr steht er auch auf drei Beinen und erinnert damit auf Anhieb an den standfesten sowie stabilen Unterbau. Eine moderne Optik, die ihm zugleich eine gewisse Leichtigkeit verleiht.

Neun Farben fĂĽr das individuelle Feuerobjekt

Mit seinem Korpus aus massivem Stahl ist der außergewöhnliche Kaminofen von Spartherm, einer der europaweit führenden Hersteller innovativer Feuerungstechnik, in dunklen Farben wie dezentem Nero oder auch Grautönen wie Titan und Nickel erhältlich. Werden frische Oberflächen bevorzugt, stehen Weiß, Perle oder Türkis im Zentrum. Insgesamt stehen neun Farben für die individuelle Gestaltung der persönlichen Wohnwelt zur Auswahl. Brennen die Holzscheite, setzt die großflächige Glaskeramikscheibe die tanzenden Flammen gekonnt in Szene, da sie die gesamte Breite des zylindrischen Ofens umfasst. Und damit nichts von der Magie des Feuers ablenkt, sind die Bedienelemente des 1,20 Meter hohen Kaminofens dezent im Korpus integriert.

Immer die richtige Einstellung

Mit einer Nennwärmeleistung von 5 kW eignet sich dieser Kaminofen für Häuser und Wohnungen mit geringem bis mittlerem Wärmebedarf. Bei einem Wirkungsgrad von mehr als 80 Prozent ist er der höchsten Energieeffizienzklasse A+ für Holzscheitfeuerungen zugeordnet. Und alle, die auf besondere Annehmlichkeiten setzen, kombinieren den Ofen mit einer elektronischen Abbrandsteuerung. Die S-Thermatik NEO stellt sicher, dass Brennstoff, Temperatur und Luftzufuhr während des Betriebes immer optimal aufeinander abgestimmt und eingestellt sind. Ganz im Sinne von Holzverbrauch; Heizkosten und Umwelt. Weitere Informationen und Inspirationen unter www.spartherm.com

SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH ist einer der größten Produzenten von Heizeinsätzen, Kaminöfen und Kassetten in Deutschland und zählt in diesem Bereich auch in Europa zu den großen namhaften Unternehmen. Mit dem technischen Know-how der Feuerungstechnik, modernsten Fertigungsanlagen und einem Vertrieb über ein qualifiziertes und gut ausgebautes Händlernetzwerk werden die hochwertigen, innovativen und vom Design her sehr ansprechenden Feuerstätten heute weltweit in 47 Ländern vertrieben.

Für die Zukunft setzt SPARTHERM mit seinem breit gefächerten Sortiment auf ökologische und ökonomische Zielsetzungen mit umweltfreundlichen Produkten und Systemkomponenten, deren Basis dafür nicht zuletzt in der eigenen Entwicklungsabteilung liegt.

Weitere Informationen unter www.spartherm.com

Kontakt

SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH

Miriam Langer

Maschweg 38

49324 Melle

+49 (0)5422 94 41 357

+49 (0)5422 94 41 44

kommunikation@spartherm.com

http://www.spartherm.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.