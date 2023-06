Gesteigerte Speichereffizienz und Hardware-Aktualisierung ohne Migration mit Qumulos Erweiterungen der Software

Das Unternehmen kündigt einen neuen High-Performance Data Storage Server mit HPE an, der die neueste NVMe-Technologie für eine größere Speichereffizienz nutzt

Qumulo, die einfache Möglichkeit, Daten im Exabyte-Bereich überall zu verwalten, kündigte heute neue Funktionen an, welche die Datenmigration bei Hardware-Aktualisierungen überflüssig machen und die Speichereffizienz der Kunden bei wachsenden Clustern steigern.

Obwohl ständig neue Speichertechnologien zur Verfügung gestellt werden, hält der Aufwand für die Migration Kunden oft davon ab, die neuesten und besten Innovationen zu nutzen. Mit der neuen Funktion Transparent Platform Refresh (TPR) von Qumulo können Kunden mühelos alte Appliances gegen neue austauschen, ohne ihre Endnutzer zu stören und ohne eine zeitaufwändige und teure Migration durchführen zu müssen. Mit der neuen Funktion Adaptive Data Protection (ADP) können Kunden ihre Datenschutzkonfigurationen anpassen, wenn ihre Cluster wachsen, und dadurch oft Hunderte von Terabytes an nutzbarem Speicherplatz zurückgewinnen sowie ihre Speicherinvestitionen bei knappen IT-Budgets optimieren.

Zusätzlich zur effizienteren Skalierung und nahtlosen Hardware-Aktualisierung läuft Qumulo jetzt auf dem hochperformanten Datenspeicherserver HPE Alletra 4110, der Kunden bei der Bewältigung der schnell wachsenden Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) sowie anderen leistungsintensiven Workloads unterstützt. Je datengesteuerter die Kunden werden, desto wichtiger werden die Leistungsanforderungen, um Geschwindigkeit, Effizienz, Sicherheit sowie Flexibilität so einfach wie möglich auszugleichen. Mit Qumulo auf dem HPE Alletra 4110 Datenspeicherserver können Kunden mehr Einblicke in ihre Daten gewinnen, ohne Performance-Probleme und den Management-Overhead in Kauf nehmen zu müssen, die oft mit Allzweck-Speicherlösungen einhergehen.

„Viele Unternehmen sind mit wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert und die Flexibilität, ihren Speicherbedarf reaktionsschnell anzupassen, ist von entscheidender Bedeutung“, so Ryan Farris, Vice President of Product bei Qumulo. „Mit mehr Plattformoptionen und Funktionen zur Steigerung der Effizienz und zur Vereinfachung von Aktualisierungen können unsere Kunden sicherstellen, dass ihre Endnutzer und Workloads auch in einem turbulenten makroökonomischen Umfeld vollständig unterstützt werden.“

Der HPE Alletra 4110 Datenspeicher-Server ist das erste von Qumulo zertifizierte Produkt, das den Enterprise and Data Center Standard Form Factor (EDSFF) nutzt. Als neuester NVMe-Formfaktor bietet er erhebliche Vorteile bei der Platz- und Wärmeeffizienz. Dies hilft den Kunden, den Platzbedarf in ihren Rechenzentren zu optimieren und ihre Speicherinvestitionen zukunftssicher zu machen, während sie gleichzeitig die Anforderungen der heutigen Hochleistungs-Workloads erfüllen.

Die ADP-Funktionalität von Qumulo ist vorteilhaft für Kunden, die klein anfangen und ihre Cluster schrittweise erweitern wollen, um die Effizienz bei der Skalierung zu maximieren, ohne bei der ersten Implementierung eine Überversorgung vornehmen zu müssen. Die TPR-Funktion von Qumulo ermöglicht es Kunden außerdem, Knoten mit neuerer Hardware oder verbesserten Leistungsklassen entweder einzeln oder komplett auszutauschen, was mehr Agilität und Flexibilität bei der Anpassung an sich schnell ändernde Speicheranforderungen ermöglicht.

Qumulo, Scale Anywhere(™) and the Qumulo logo are registered trademarks or trademarks of Qumulo, Inc. All other marks and names herein may be trademarks of other companies. Copyright © 2023. All Rights Reserved.

Qumulo ist eine radikal einfache Art, Daten im Exabyte-Bereich auf der Plattform individueller Wahl überall zu verwalten – Edge, Core oder Cloud. In einer Welt mit Billionen von Dateien und Objekten, die weltweit 100+ Zettabytes umfassen, benötigen Unternehmen eine Lösung, die Einfachheit mit der Fähigkeit kombiniert, überall einsatzfähig zu sein. Qumulo wurde ins Leben gerufen, um genau das zu bieten.

Kontakt

Qumulo

Jenny Desrosier

4th Ave #1600 1501

WA 98101 Seattle, WA 98101, United States

203-273-4227



https://qumulo.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.