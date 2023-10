Gestalte den ultimativen Familienurlaub: Tipps und Tricks

Einen Familienurlaub zu organisieren, der allen gefällt, kann eine schwierige Aufgabe sein. Aber mit den richtigen Strategien ist es möglich, alle Familienmitglieder mehr als glücklich zu machen! Hier sind fünf Top-Tipps für die Planung des perfekten Familienurlaubs, bei dem sich Entspannung, Spaß und Action die Waage halten.

1. Selbstversorger oder All-Inclusive?

Eine Villa oder ein Ferienhaus mit Selbstverpflegung scheint mit Kindern eine gute Option zu sein, aber wer muss sich um das Frühstück kümmern, die Betten machen und den Abwasch erledigen? Ja, Mama und Papa… Die Wahl eines All-Inclusive-Hotels kann die Urlaubsplanung vereinfachen und unerwartete Ausgaben in Schach halten. Viele Hotels bieten außerdem Sondertarife für bis zu zwei Kinder unter 17 Jahren an, die im selben Zimmer wie ihre Eltern wohnen. Viele Hotelbetriebe bieten ihre günstigsten Preise und Sonderangebote auf ihrer eigenen Website an und nicht über andere Vertriebskanäle. Daher lohnt es sich, immer direkt auf der Website des Resorts nachzusehen.

2. Lass alle zu Wort kommen: Maßgeschneiderte Magie für kleine Abenteurer

Wenn Sie alle Familienmitglieder mitreden lassen, was sie in den Ferien gerne unternehmen möchten, und versuchen, es zu verwirklichen, können Sie für einen harmonischen Urlaub sorgen. Maßgeschneiderte, individuelle Erlebnisse können Ihren Familienurlaub zu etwas ganz Besonderem machen. Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Hotelzimmer, das mit den Lieblingsfiguren Ihrer Kinder geschmückt ist? Die Family Selection im Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa, Grand Palladium Vallarta Resort & Spa und das bald eröffnete Family Selection im Grand Palladium Kantenah Resort & Spa bieten genau diesen Service an.

Achten Sie auch darauf, dass Ihr Hotel eine Vielzahl von Aktivitäten anbietet, die den verschiedenen Altersgruppen und Vorlieben Ihrer Familie gerecht werden. Der „Hard Roxity Kids Club“ im Hard Rock Hotel Teneriffa zum Beispiel bietet fantastische Unterhaltungsmöglichkeiten für Kinder im Alter von sechs Monaten bis 16 Jahren. Babys und Kleinkinder werden im „Club Lullaby“ betreut, während Teenager in der „Teen Spirit“ Lounge Videospiele, Musik und Filme genießen und sich über ihre Eltern beschweren können.

3. Erholung für die Erwachsenen

Ein ausgewogener Familienurlaub sieht auch Zeit für die Erwachsenen vor, um sich zu entspannen und zu erholen. Achten Sie bei der Wahl Ihres Reiseziels auf Unterkünfte, die Eltern und Betreuern ruhige Momente bieten. Das Family Selection-Produkt der Grand Palladium Hotels & Resorts in Mexiko geht noch einen Schritt weiter, indem es den Eltern den Zugang zu den benachbarten Adults-Only-TRS Hotels an der Riviera Maya und Costa Mujeres ermöglicht. Während die Kinder von einer professionellen Kinderbetreuung beaufsichtigt werden, können sich die Eltern im Zentropia Spa & Wellness entspannen oder ein romantisches Abendessen genießen.

4. Sie müssen nicht alles selbst machen… Suchen Sie nach Urlaubshelfern!

Wenn Sie kein Experte für Ihr Urlaubsziel sind, scheuen Sie sich nicht, das Resort um Hilfe zu bitten. Der Concierge Ihres Hotels ist eine wahre Fundgrube für lokale Informationen. Family Selection bei Grand Palladium Hotels & Resorts geht mit dem Konzept des Family Hosts noch weiter. Diese engagierte Fachkraft kümmert sich um jedes Detail der Reise, von der Restaurantreservierung bis hin zu besonderen Überraschungen für Ihre Familie. Egal, ob Sie einen Überraschungsausflug für die Kinder oder ein romantisches Abendessen auf dem Zimmer möchten, Ihr Family Host kümmert sich darum.

5. Wenn Sie können, gönnen Sie sich eine kleine VIP-Behandlung

Eine kleine Investition, um den Urlaub Ihrer Familie aufzuwerten, kann viel bewirken. Fragen Sie nach Upgrade-Angeboten oder wählen Sie ein Zimmer mit privatem Pool oder zusätzlichen Einrichtungen. Die Superior Poolside Suiten im Grand Palladium Ibiza Resort & Spa z.B. sind perfekt für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Sie liegen direkt am Hauptpool des Resorts und nur ein paar Schritte von der Poolbar entfernt. Sie kosten zwar etwas mehr, aber ihre optimale Lage wird die ganze Familie glücklich machen.

Über Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette, die zur Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört und auf eine über 50-jährige Erfahrung zurückblicken kann. Die Gruppe betreibt über 40 Hotels mit über 13.000 Zimmern, die sich auf sieben Länder verteilen: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien, Brasilien und USA. Sie verwaltet zehn Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, die Marke Hard Rock Hotels in Lizenz für drei Hotels auf Ibiza und Teneriffa und in Marbella und auch die temporäre Marke 45 Times Square Hotel.

Palladium Hotel Group zeichnet sich durch ihre Philosophie aus, ihren Mitarbeitern besondere Wertschätzung entgegenzubringen und ihren Kunden nur qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. www.palladiumhotelgroup.com

