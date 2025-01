Geschickt das Mehrfamilienhaus in Aachen oder der Region verkaufen

Die Makler der Mahis & Müller Immobilien GmbH bieten umfassenden Service bei der Veräußerung

Beim Verkauf eines Mehrfamilienhauses stehen Eigentümer oft vor der Entscheidung, ob sie das Objekt im Ganzen verkaufen oder vorab in einzelne Wohneinheiten aufteilen sollen. Die Makler der Mahis & Müller Immobilien GmbH aus Aachen begleiten ihre Kunden bei dieser Entscheidung und übernehmen den gesamten Verkaufsprozess.

Geschäftsführer Thomas Müller und seine Kollegen führen von der Bewertung über die Vermarktung bis hin zur Immobilienübergabe alle notwendigen Schritte durch, um den Mehrfamilienhausverkauf für Eigentümer so einfach wie möglich zu gestalten. „Unser Ziel ist es, Eigentümern den bestmöglichen Service zu bieten“, erklärt Thomas Müller. Dabei sorgen er und sein Team dafür, dass jeder Schritt professionell und zuverlässig ausgeführt wird.

Der Geschäftsführer erklärt: „Eigentümer eines Mehrfamilienhauses stehen oft vor der Wahl: Soll das Gebäude als Ganzes verkauft werden? Oder ist es sinnvoller, das Haus vorab in Eigentumswohnungen aufzuteilen?“ Er und seine Kollegen beraten die Kunden umfassend, damit sie die für ihre Bedürfnisse beste Verkaufsstrategie wählen können. Beim sogenannten Globalverkauf wird das gesamte Objekt als Einheit verkauft. Der Verkaufserlös lässt sich meist schnell erzielen. Die Aufteilung in einzelne Wohneinheiten hingegen kann mehr Zeit in Anspruch nehmen. Sie eröffnet aber die Möglichkeit, einen etwas höheren Verkaufserlös zu generieren.

Mit einem maßgeschneiderten Vermarktungskonzept stellen Thomas Müller und seine Kollegen sicher, dass jede Immobilie das passende Käuferpublikum erreicht. Neben der persönlichen Beratung legt das Team großen Wert auf Transparenz und Kommunikation mit den Eigentümern, um jederzeit den besten Verkaufsablauf sicherzustellen.

Eigentümer, die mehr über den Mehrfamilienhausverkauf mit dem Immobilienmakler in Aachen und seinen Kollegen erfahren möchten, erreichen diese telefonisch unter 0241 – 475 854 65. Weitere Informationen zum Thema oder zu Immobilienpreise Aachen und Immobilien in Aachen gibt es auch auf https://www.mahis-mueller-immobilien.de/.

Die Mahis & Müller Immobilien GmbH, ein Familienunternehmen unter der Leitung des Geschäftsführers und gelernten Diplom-Kaufmannes Thomas Müller, bietet unter anderem ein umfangreiches Leistungsspektrum für den Immobilienverkauf und die Immobilienvermietung in Aachen und der Region. Außerdem beraten der Geschäftsführer und sein Team Immobiliensuchende und übernehmen die Vermittlung von Bestands- und Neubauimmobilien.

