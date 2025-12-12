Geschenkideen zum Fest von Philips Monitore und Evnia

Amsterdam, 12. Dezember 2025 – Die Adventszeit ist in vollem Gange und mit ihr kommt die Freude am Schenken. Für alle, die ein paar Einkaufstipps brauchen: Die folgenden Philips Monitore sind besonders beliebt, weil sie topmodernes Design, makellose Klarheit, super Präzision und atemberaubende Farben bieten. Ob für Gamer oder Kreative, gelegentliche oder professionelle Anwender – mit diesen Modellen macht man nichts falsch.

Geschenke für Gamer: Leistung steigern mit Philips Evnia

Philips Evnia Monitore sind die perfekte Wahl für Gamer, die sich Spitzentechnologie, überragende Reaktionsfähigkeit und preisgekröntes Design für Konsolen- oder PC-Spiele wünschen. Dank einer Reihe von Funktionen, die für Leistung auf höchstem Niveau sorgen, bietet Philips Evnia Geschwindigkeit, Performance und atemberaubende Grafik für zuverlässig flüssiges, faszinierend immersives Gaming.

Der Philips Evnia 27M2N3800A ist ein 65,6 cm (27″) Premium-Gaming-Monitor der nächsten Generation. Seine innovative Dual-Mode-Technologie ermöglicht es dem User, ganz einfach zwischen 4K UHD bei 160 Hz und FHD bei 320 Hz zu wechseln.

Der Philips Evnia 27M2N3501PA wurde für ambitionierte Gamer entwickelt, die ein Modell suchen, das keine Abstriche bei den Features macht. Der 68,6 cm (27″) QHD-Gaming-Monitor ist mit einem schnellen IPS-Panel, einer übertaktbaren Bildwiederholrate von 260 Hz, einer Smart MBR von 0,3 ms und der brandneuen Software Philips Evnia Precision Center ausgestattet.

Fast zu gut um wahr zu sein ist der Philips Evnia 49M2C8900L: Sein großzügiges 124,3 cm (48,9″) großes, Curved QD-OLED-Display mit Dual-QHD-Auflösung (5120 x 1440) und faszinierendem DisplayHDR™ True Black 400 sowie ein satter DTS Sound™ und KI-gestütztes Ambiglow ermöglicht ein beeindruckendes Gaming-Erlebnis. Zusätzlich zu seinen spektakulären Gaming-Eigenschaften bietet der 49M2C8900L auch praktische Funktionen für den täglichen Gebrauch: einen integrierten MultiClient-KVM-Switch und USB-C-Konnektivität für flexibles Umschalten zwischen verschiedenen Quellen, einen LowBlue-Modus zur Schonung der Augen und einen höhenverstellbaren, ergonomischen Standfuß.

Philips Monitore bietet darüber hinaus mehrere weitere Modelle für jeden Geschmack an, darunter:

– Philips Evnia 34M2C3500L – ein 86,4 cm (34″) großer Curved (1500R) Ultra-Wide-WQHD-Gaming-Monitor mit Fast-VA-Panel, 180 Hz Bildwiederholrate und HDR10-Unterstützung

– Philips Evnia 27M2C5501 – ein 68,6 cm (27″) großer Curved (1500R) QHD-Gaming-Monitor mit Fast-VA-Panel, einer flüssigen Bildwiederholrate von 180 Hz und einem beeindruckenden, KI-gestützten Ambiglow-Effekt

– Philips Evnia 24M2N3200NF und 27M2N3200NF – 60,5 cm (23,8″) und 68,6 cm (27″) FHD-Gaming-Monitore mit IPS-Panels, 144 Hz Bildwiederholrate und 0,5 ms Smart MBR – eine hervorragende Wahl für alle, die ihr erstes Gaming-Set-up zusammenstellen

– Philips Evnia 34M2C6500 – ein 86,4 cm (34″) großer Curved (1500R) Ultra-Wide-QD-OLED-Gaming-Monitor mit VESA ClearMR 9000- und DisplayHDR True Black 400-Zertifizierung für flüssige und atemberaubende Bilder mit sattem Kontrast und gestochen scharfer Auflösung

Geschenke für zu Hause oder das Büro: Leistung und Stil mit der Philips E-Serie

Die Philips E-Serie bietet hochwertige, ergonomische und funktionsreiche Modelle für verschiedenste Anforderungen und Vorlieben.

Der Philips 346E2CUAE beispielsweise ist ein 86,4 cm (34″) großer Curved (1500R) WQHD-Monitor, der sich für all jene anbietet, die eine große und vielseitige Lösung suchen. Während das ultrabreite Display großzügige Panorama-Bilder garantiert, sorgen der ergonomische Standfuß für eine gesunde Körperhaltung vor dem Bildschirm und All-in-One-USB-C-Konnektivität sowie MultiView für mühelose Produktivität.

Fans von 4K-Displays werden den Philips 27E1N1800AE zu schätzen wissen, einen 68,6 cm (27″) UHD-Monitor, der 4K-Qualität, ein scharfes IPS-Panel, HDR-taugliche Bilddarstellung und einen höhenverstellbaren Standfuß vereint.

Der 68,6 cm (27″) Philips 27E1N1600AE wird dank Funktionen wie USB-C-Konnektivität (USB 3.2 Gen 1) mit einer Leistungsabgabe von bis zu 65 W neusten Anforderungen im Büro gerecht. Der User kann damit ein angeschlossenes Gerät aufladen und mit einem einzigen Kabel arbeiten, während sein Arbeitsplatz sauber und organisiert bleibt. Die QHD-Auflösung und HDR10-Unterstützung des Monitors sorgen für kristallklare, naturgetreue Darstellungen, während der integrierte höhenverstellbare Standfuß ergonomischen Komfort garantiert.

Der mit zahlreichen Funktionen ausgestattete 68,6 cm (27″) Philips 27E2N2500 verfügt über eine Bildwiederholrate von 120 Hz, eine MPRT von 1 ms und eine Quad-HD-Auflösung für flüssige Bilder, scharfe Präzision und außergewöhnliche Details bei professionellem sowie alltäglichem Gebrauch.

Heimanwender, die absolute Farbgenauigkeit und makellose Klarheit suchen, werden den 68,6 cm (27″) Philips 27E2N1500L lieben. Er kombiniert ein IPS-Panel mit QHD-Auflösung, CrystalClear-Bildern, SmartContrast und HDR10 für eine gleichbleibend helle und naturgetreue Wiedergabe.

Der Philips 24E1N1100A und der 27E1N1100A verfügen über FHD-IPS-Panels mit einer Diagonale von 60,5 cm (23,8″) beziehungsweise 68,6 cm (27″) und bieten alle wichtigen Funktionen für den Arbeitsplatz, darunter eine hochwertige Bilddarstellung, 1 ms MPRT für scharfe Bilder, LowBlue-Modus, eingebaute Lautsprecher und ein integriertes Kabelmanagementsystem für einen aufgeräumten und ordentlichen Arbeitsplatz.

Schließlich sind der Philips 24E2N1110 und der 27E2N1110 beides 60,5 cm (23,8″) und 68,6 cm (27″) FHD-Monitore, die detailreiche Bilder mit hoher Klarheit darstellen. Ausgestattet mit IPS-Panels, einer Bildwiederholrate von 120 Hz und einer MPRT von 1 ms bieten diese Modelle die Präzision und Produktivität, die zu Hause und im Büro erforderlich sind.

Ob gestochen scharfe Details, lebendige Bilder oder Leistung der nächsten Generation – ein Philips Monitor ist immer ein fantastisches Geschenk.

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

EVNIA, die im Jahr 2022 eingeführte Submarke von MMD, steht für elegante, moderne Premium-Gaming-Monitore und richtet sich an ein breitgefächertes Publikum. Getreu dem Motto „reinvent the rules“ möchte Philips Monitore mit EVNIA die gängigen Stereotypen im Gaming brechen und frischen Wind in die Szene bringen.

