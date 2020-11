Geschenkideen für den Adventskalender: Eine knackige Überraschung

Jeden Tag eine knackige Überraschung im Adventskalender zu finden, garantiert echte Vorfreude auf Weihnachten. Nüsse und Trockenfrüchte sind nicht nur lecker und gesund, sondern sind in der Vorweihnachtszeit eine schöne Geschenkidee für den selbstgemachten Adventskalender. Der Onlineshop Nuturally bietet eine qualitativ hochwertige Auswahl an naturbelassenen Bio-Nüssen und -Trockenfrüchten, verpackt in großen Mengen, ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe.

Kuschelige Weihnachtszeit

Nüsse und Trockenfrüchte gehören traditionell zur Weihnachtszeit dazu. Gerade in der Adventszeit wird genascht, um sich die vorweihnachtliche Zeit so richtig gemütlich zu machen. Da sind Nüsse und Trockenfrüchte ein willkommener Snack für zwischendurch. Neben den ganzen Süßigkeiten bieten Nüsse und Trockenfrüchte eine natürliche Abwechslung für den Gaumen.

Der Nuss-Mix – perfekte Vielfalt für die Weihnachtszeit

Ob zum Teilen mit der Familie oder beim gemütlichen Abend mit Freunden: beim Nuss-Mix ist für jeden was dabei. Mit Mandeln, Cashewkernen, Macadamia- und Pekannüssen ist Vielfalt garantiert. Mit 5,3 mg gilt der Nuss-Mix als Quelle des essentiellen Spurenelements Mangan, welches unverzichtbarer Bestandteil von Enzymen, die den Kohlenhydrat-, Protein- und Fettstoffwechsel steuern und elementar für die Bildung körpereigener Verbindungen zuständig sind. Der Nuss-Mix von Nuturally ist ungesalzen und enthält keine Konservierungsstoffe.

Zu Weihnachten ein Klassiker: Die Haselnuss

Haselnüsse gehören zu den besonders beliebten Nusssorten in der Adventszeit. Damit sind sie zu Weihnachten ein echter Klassiker. Die harte Schale knackt man am besten mit einem Zangennussknacker. Als Snack für zwischendurch garantieren Haselnüsse die weihnachtliche Vorfreude. Darüber hinaus sind sie in der Küche vielseitig einsetzbar. Ungesalzen und ohne Konservierungsstoffe werden Bio-Haselnusskerne bei Nuturally in großen Beuteln mit 1 kg angeboten.

Weiße Weihnachten: Getrocknete Kokosnuss ohne Zuckerzusatz

Einfach mal was Neues: Getrocknete Kokosnüsse lassen den Wunsch nach weißen Weihnachten auf andere Art und Weise doch noch in Erfüllung gehen. Sie werden mehr als zehn Stunden getrocknet. So können sie prima als Zwischenmahlzeit gesnackt werden. Mit Respekt für Umwelt und Landwirte wurde das getrocknete Obst von Nuturally hergestellt. Getrocknete Bio-Kokosnüsse sind im Beutel à 500 g und à 2,5 kg erhältlich.

Der Onlineshop Nuturally hat sich auf das Angebot naturbelassener Nüsse und Trockenfrüchte in großen Packungsformaten und ohne Salz- oder Zuckerzusatz spezialisiert. Hinter Nuturally steht das italienische Unternehmen Euro Company mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bereich Nüsse und Trockenfrüchte. Viele der über 120 angebotenen Produkte sind mit dem Bio-Siegel der Europäischen Union zertifiziert. Nuturally wählt seine Lieferanten sorgfältig aus, um natürliche Produkte zu einem fairen Preis zu garantieren. Außerdem unterstützt Nuturally Qualitätslandwirtschaft und teilt die eigenen Werte mit der Landwirtschaft: Alle angebotenen Nuss- und Trockenobst-Erzeugnisse werden mit Respekt für Mitmenschen, Umwelt und Rohstoffe angebaut.

Firmenkontakt

Nuturally c/o Euro Company

Jonathan Klimke

Via Faentina 280/286

48026 Russi

+39 0544 416711

info@nuturally.com

https://www.nuturally.com/de/

Pressekontakt

Pressestelle Nuturally c/o Industrie-Contact AG

Jonathan Klimke

Bahrenfelder Marktplatz 7

22761 Hamburg

+49 40 899 666 0

jonathan.klimke@industrie-contact.com

https://www.nuturally.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.