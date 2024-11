Geschenkidee für Börsianer: Glaskugel Bulle oder Bär

Schneekugel zeigt die beiden Seiten der Medaille

Für alle Börsen-Enthusiasten, Investoren und Marktbeobachter gibt es jetzt eine ganz besondere Schneekugel, die perfekt als Geschenk oder Dekoration für den Schreibtisch geeignet ist. Diese exklusive Schneekugel zeigt die zwei Seiten der Börse – den Bullen und den Bären, die Symbole für den Aufschwung und den Abschwung an den Finanzmärkten.

Welcher Börsianer wünscht sich nicht hin und wieder eine Glaskugel, die ihm die Zukunft vorhersagt?, so die Schneekugelhaus-Chefin Martina Schimmel mit einem Augenzwinkern. „Seitdem ich aktiv an der Börse bin, habe ich immer wieder den Spruch gehört… ich habe ja auch keine Glaskugel..“. Und da ich ja immer wieder nach spannenden Themen für meine Schneekugeln suche, bin ich kreativ geworden“, so die Schneekugel-Gestalterin Martina Schimmel.

Das Ergebnis ist eine Kugel mit zwei Seiten: Auf der einen Seite blickt einem der Bulle entgegen – vor einem steigenden Kursverlauf. Auf der anderen Seite der Bär vor einem rückläufigen Kursverlauf. Die Schneekugel ist gefüllt mit Schnee und gold- und silberfarbenen Glitzerteilchen. Ein visueller Kontrast, der die dynamische und manchmal unvorhersehbare Natur der Börse symbolisiert.

Für Börsianer und all jene, die die Welt der Finanzen fasziniert, bietet diese Schneekugel nicht nur ein kunstvolles Accessoire, sondern auch einen ständigen Begleiter, der daran erinnert, dass der Markt immer zwei Gesichter hat.

Die Schneekugel mit dem Durchmesser 100mm gibt es mit schwarzem, weißem und goldenen Sockel.

Das ideale Geschenk für Börsianer – auch als Dekoration und Briefbeschwerer für den Schreibtisch geeignet. Preis 29,95 Euro.

Für Händler und Geschäftskunden gibt es attraktive Mengenkonditionen.

https://www.schneekugelhaus.de/collections/borse-in-der-glaskugel-bulle-oder-bar-2

Über Schneekugelhaus:

Schneekugelhaus ist der erste spezialisierte Anbieter und Hersteller für Schneekugeln. Seit 2009 fertigt Schneekugelhaus eigene Designs und entwickelt Ideen für die Geschenke- und Souvenirbranche. Die wichtigsten Serien sind Souvenir-Schneekugeln für Städte sowie weihnachtliche Motive. Die Schneekugeln werden im gutsortierten Geschenke- sowie im Internethandel angeboten.

http://www.schneekugelhaus.de/

Über MINIUM Collection:

MINIUM Collection steht für außergewöhnliche Schneekugeln mit einer Vielzahl von Motiven. Die Produkte der MINIUM Collection vereinen Romantik und Nostalgie der Schneekugeln mit professionellem, einzigartigem Design. Ob als Souvenir, Dekoration oder Geschenk: Unser Sortiment erfüllt jeden Wunsch.

Firmenkontakt

Schneekugelhaus GmbH & Co KG

Martina Schimmel

Delpstraße 5

97084 Würzburg

+49/931/3598175



https://www.schneekugelhaus.de

