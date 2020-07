Geschenke: 7 Ideen für jeden Anlass

Niemand rechnet mit einem Geschenk zum 9999. Lebensjahr oder zum 1111. Hochzeitstag. Es gibt keine “Vorlage” für die Größe eines Geschenks, wie man es sicherlich von Geburtstagen gewohnt ist. Eigentlich könntest du schon mit einer kleinen Geste anderen eine Freude machen.

Aber bedenke auch: So etwas wie ein Dankeschön für ” 3333 glückliche Tage verheiratet” gibt es nur einmal im Leben, dass kommt nicht regelmäßig vor wie z.B. der Valentinstag. Es sind wirklich einmalige Momente im Leben. Deshalb ist dies auch der Anlass für ein besonderes Geschenk. Wir möchten dir hier einige Ideen und Anregungen geben, was du deinen Liebsten zu solch einem wunder schönen Anlass schenken könntest.

Schenken, um Freude zu schenken!

Schenke nicht, was dir persönlich gefällt, sondern achte darauf, was dem Beschenkten gefallen würde.

Blumen

Die meisten Frauen freuen sich über einen schönen Strauß Blumen. Besonders groß ist die Freude, wenn dieser ganz unerwartet überreicht wird, wie beispielsweise am 111. Tag nach der Hochzeit oder dem ersten Kuss.

Schmuck

Natürlich eignet sich Schmuck ganz besonders als Geschenk zu einem individuellen Anlass wie dem 555. Hochzeitstag. Wie wäre es also z.B. mit einem Ring oder einem netten Armband, in das die Zahlen eingraviert sind? Auch Ohrringe, Halsketten oder einem Piercing eignet sich für solch einen Anlass (falls Löscher bereits vorhanden sind).

Regelrecht perfekt sind die kultigen Armbänder von Nomonation. Diese lassen sich mit Symbolen, Buchstaben und Ziffern individuell zusammensetzten, also auch mit so etwas wie “Bianca 3333″… Nehme auch bunte Elemente dazu, um das gesamte Bild abzurunden.

Bei Männern sind im Schmuckbereich eher sportliche Armbanduhren oder vielleicht auch eine Smart Watch interessant. Je nach Typ und Alter könnte aber auch Krawattennadel oder Manschettenknöpfe interessant sein und diese Dinge sind zugleich nahezu zeitlos.

Weitere Accessoires

Für Frauen gibt es neben Schmuck noch viele schöne Accessoires, wie Tücher, Schals oder Handtaschen. Mögliche Geschenke für Männer wären in diesem Bereich hingegen Gürtel, Krawatten oder eine neue elegante Leder Geldbörse.

Bewahre die Belege stets auf, da der Geschmack bei solchen Dingen sehr Spezielle sein kann und es leider immer wieder vorkommen kann, dass die Geschenke umgetauscht werden müssen.

Fotos

Schöne Fotos vom gemeinsamen Unternehmungen oder dem letzten Urlaub, wie beispielsweise gelungene spontane Schnappschüssen können ebenfalls ein schönes Geschenk sein.

Eine andere Möglichkeit wäre, deiner/m Partner/in zu einem gemeinsamen Fotoshooting bei einem Fachfotografen einzuladen der dann zusammen von euch Beiden schöne Bilder zaubern kann.

Dekoration

Bei Dekorationsgegenständen ist äußerste Vorsicht geboten, denn der Beschenkte wird sich verpflichtet fühlen, das Geschenk auch in seiner Wohnung zu zeigen. Es sollte ihm daher auch wirklich gefallen. Gut ist auch hier, wenn ihr ein gemeinsames Erlebnis daraus machen könntet: Wie wäre es z.B. mit einer gemeinsamen Fahrt nach Baccarat und der gemeinsamen Suche nach der Traum Bleikristall-Karaffe…

Wohnungsausstattung

Wenn du genau weißt, was in der Wohnung des Beschenkten noch fehlt, kann auch ein Ausstattungsgegenstand wie eine hochwertige Pfeffermühle oder eine neuen Küchenmaschine ein schönes Geschenk sein. Auch an dieser Stelle ist wichtig: Kassenbon aufbewahren.

Bücher

Ein Geschenk aus einer praktisch unerschöpflichen Quelle für jemanden, der alles hat könnte sein: Für manche Menschen ist ein gutes Buch genau richtig, für den einen muss es ein dekorativer, ledergebundener Klassiker sein, für den anderen ein toller Fantasieroman. Aber damit ist das Thema nicht erschöpft, denn ein Sachbuch für ein Lieblingsthema für das “das Herz schlägt”, kann auch ein schönes Geschenk sein. Oder wie wäre es mit einem Wanderführer für den passionierten Wanderer, ein Bildband über Schiffsmodele für den Bastler, ein Bildband über ein fernes Land der gerne reist oder die davon noch Träumen es machen zu können.

Tipp: Bei Menschen mittleren Alters kann es sehr interessant sein zu wissen, was diese gerne früher gelesen haben. Dann ist vielleicht ein Perry Rhodan Heft aus den sechziger Jahren oder ein alter Ludwig-Ganghofer Roman genau das Geschenk, was die Augen des Beschenkten glänzen lässt.

Spiele

Ein edles Schachfiguren-Set mit beschwerten Figuren, Knobelspiele aus Holz oder ein Ma-Jong Spielset… Es gibt für Männer und Frauen, ganz gleich ob erwachsen- oder kindesalters, ein breites Spektrum an Geschenkideen. Dekorative Spiele lassen auch Männerherzen höher schlagen und für gemeinsame Stunden in der Familie gibt es ein breites Spiele-Angebot, welches zu einem netten Spieleabend mit der Familien oder Freunde einlädt.

Hobby

Für viele Hobbies wird eine spezielle Ausrüstung benötigt. Auch ein Beitrag zum passenden Equipment kann eine schöne Geschenkidee sein. Wie wäre es mit einem neuen Pinsel oder Farben mit passender Staffelei, Musiknoten, Angelhaken oder ein elegantes Jagdmesser?

Gemeinsame Erlebnisse

Gerade für das Jubiläum eines Paares eignen sich gemeinsame Unternehmungen als Geschenk besonders gut. Gemeinsame Erlebnisse stärken nicht nur die Partnerschaft, sondern beleben auch die Beziehung und die Möglichkeiten hierfür sind vielfältig.

Natürlich hängt es sehr stark von dir bzw. den Interessen deines Partners ab. Dabei reicht die Palette vom bewussten Zeitverbringen in den gewöhnlichen Alltagssituationen über kleine Fluchten aus dem gewohnten Trott bis hin über zu völlig neuen Erfahrungen aus.

Es könnte auch z.B. ein spontaner Besuch im gemeinsamen Lieblingsrestaurant oder auch ein romantisches Picknick im Grünen sein, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Ein schöner Tag in einem Freizeitpark oder auch Erlebnisbad, ein Wellnesswochenende in einem schönem Spa-Hotel können unter bestimmten Umständen die Energiereserven wieder auffüllen. Gönne dem/der Beschenkten und dir selber ein entspanntes Wochenende mit diversen Anwendungen wie Maniküre und Pediküre oder eine der mittlerweile viele diversen Arten von Massagen. Vielleicht wäre es aber auch schon eine große Freude, wenn du am Jubiläumstag zwei Stunden früher von der Arbeit nach Hause kämen und am Abend etwas mehr Zeit füreinander hätten als wie sonst.

Oder wie wäre es mit Karten für ein Konzert oder gar einem Musicalbesuch? Vielleicht ließe sich das sogar mit einem kleinen Wochenendtrip verbinden in einer anderen Stadt, wo ihr bislang noch nicht wart.

Ausflüge

Was schenkt man jemanden, der schon alles hat? Dabei braucht ihr keine dreißig Kilometer zu fahren, um Orte zu finden, an denen ihr noch nie wart. Ein Ausflug kann beliebig teuer und beliebt billig sein. Eine Freude macht es fast immer.

Wenn du gerne etwas ausgefalleneres Unternehmen würdest, wäre z.B. Bodyflying eine Möglichkeit. Dabei werdet ihr in einem Windkanal von der Luft getragen und erlebt das Gefühl, als könntet ihr Fliegen und das erlebt ihr dort hautnah.

Kinder sind für einen Tag im Europapark oder Disneyland immer zu haben, aber es gibt noch viel mehr gemeinsame Erlebnisse, die man verschenken kann. Wie wäre es mit Gold waschen im Entlebuch in der Schweiz? Habt ihr schon mal eine Ballonfahrt gemacht? Eine Kanu- oder Kutschenfahrt? Einen Segeltörn? Eine Alpenwanderung? Eine Wattwanderung? Seid ihr schon einmal mit dem Schiff von Bingen nach Koblenz gefahren? Habt ihr schon die Marksburg oder Burg Eltz besucht? Wie wäre es mit einer Tropfsteinhöhle? Ein Besuch auf dem Berühmten Kieler Wochenmarkt? Du siehst, es gibt unzählige schöne gemeinsame Erlebnisse, die man verschenken kann. Somit ist für jeden etwas dabei.

Sportereignisse

Es müssen ja nicht gleich Tickets für ein Champions League Spiel als Geschenk sein, aber ein Sportereignis ist insbesondere für Männer meist ein gutes Geschenk.

Denke daran, dass es auch mal ein Fußballspiel bei einem ganz anderen Verein sein könnte, oder wie wäre es mit Eishockey; Pferderennen, Handball, einen Marathonlauf, ein Ski- oder Autorennen, Live bei der Tour de France dabei sein, eine Regatta oder ein Ruderwettbewerb? Sportlich bieten sich viele Themen an, in die ihr rein schnuppern könntet zusammen mit dem Partner/in.

Tipp: Sportereignisse als Besucher sind nicht beliebig skalierbar. Als ein Geschenk, das auch wirklich ankommen soll, setzt ihr dabei ein Mindestmaß an Prestige voraus. Getreu nach dem Motto “Was die Kumpels nicht neidisch macht, ist auch nicht interessant”. Den New York Marathon zu sehen, kann ein tolles Erlebnis sein. Der Bienwald Marathon ist vielleicht nur interessant, wenn man selber mitläuft. Die Ideen, sich Sportlich zu beteiligen, sind nicht mit Grenzen versehen.

Kultur

Museen, Oper, Kino, Theater, Musical oder Dichterlesung: Das kulturelle Angebot ist vielfältig und reicht von Kino um die Ecke bis hin zum Platz in der ersten Reihe der Mailänder Scala. Jeder Preisniveau ist hierbei vertreten. Nicht nur Tickets kommen hier als Geschenk in Frage: Ein Begleitbuch, ein Opernglas oder ein Original Kinoplakat. Oftmals gibt es farbenprächtige Bildbände zu Sonderausstellungen oder kombiniere an dieser Stelle. Verschenke das neue Armband zusammen mit der Operette, zu der Frau es dann erstmals trägt.

Gutscheine

Abgesehen von Gutscheinen für ein besonderes Ereignis oder einem schönem Event sind Gutscheine häufig beim Schenkenden beliebter, als wie beim Beschenktem. Oft ist es eine Notlösung in der letzten Minute. Dies solltest du aber, wenn möglich, Vermeiden. Gutscheine geraten häufig in Vergessenheit und verschwinden in der Versenkung, so dass der Beschenkte leider gar nichts von dem ausgegebenen Geld hat.

Geldgeschenke

Als Überraschungsgeschenke zu einem besonderem Anlass wie dem 9999. Geburtstag sind Geldgeschenke in der Regel nicht geeignet. Eine Möglichkeit wäre jedoch die Anzahl der zu feiernden Tage als Betrag in Euro oder Cent aufzugreifen. So könntest du z.B. eine kleine Schatzkiste mit der entsprechenden Anzahl an 10 Cent Münzen füllen oder ein Bonbon Glas mit den Lieblingsbonbons zu füllen und darunter die 10 Cent Münzen oder Euro Münzen unter zu mischen.

Es gibt andere Anlässe, an denen die Jubilare sich ausdrücklich Geld wünschen. Auch an dieser Stelle ist deine Kreativität gefragt. Bei Geldgeschenken solltest du immer auf eine ansprechende Präsentationsform achten, da es sonst schnell missverstanden werden könnte und als lieblos abgetan wird. Je nach Geschmack und Kreativität kann ein Geldgeschenk sehr attraktiv gestaltet sein und einen Wow-Effekt hervorrufen. Hier findest du Ideen für Geldgeschenke, um nicht ganz ohne Anregungen da zu stehen.

Achte bei Geldgeschenken darauf, dass du keine “knausrigen” Beträge verschenkst, sondern lieber etwas großzügiger sein und im Zweifelsfall aufrunden. Denn es ist ja kein ideeller Mehrwert vorhanden, wie bei anderen Geschenken.

