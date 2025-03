Geschäftskundinnen und Geschäftskunden als spannende Zielgruppe

So gelingt der Einstieg

Berlin, 10. März 2025 – Mit modernen Analysetools und eLearning-Programmen erfolgreich in die Firmenkundenberatung starten. Geschäftskundinnen und Geschäftskunden sind für die Versicherungsbranche eine besonders attraktive Zielgruppe. Doch viele Vermittlerinnen und Vermittler stehen vor der Herausforderung, Unternehmen und Selbstständige gezielt anzusprechen. Genau hier setzen Qualifizierungen in Verbindung mit modernen Analysetools an: Sie erleichtern den Einstieg in das Geschäftskundensegment erheblich und machen professionelle Beratung nach höchsten Standards möglich.

Ein entscheidender Schritt in diese Richtung ist das eLearning-Programm „Gewerbekundenberatung und -analyse“ der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG & Co. KG. Dieses Schulungsprogramm vermittelt das nötige Fachwissen, um Unternehmen auf Basis der DIN 77235 kompetent zu beraten. Damit erhalten Finanz- und Versicherungsvermittlerinnen sowie -vermittler nicht nur praxisnahe Methoden zur Kundenanalyse, sondern auch die Möglichkeit, sich auf eine Zertifizierung bei der Defino AG vorzubereiten.

„Gerade in der heutigen Zeit ist es entscheidend, sich als Vermittlerin oder Vermittler im Gewerbekundengeschäft professionell aufzustellen. Unsere Schulung gibt das notwendige Know-how an die Hand, um mit der richtigen Struktur und einem fundierten Ansatz erfolgreich zu agieren,“ sagt Diana Sprung, Prokuristin der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG & Co. KG

Die DIN 77235 definiert den Standard für die Geschäftskundenanalysen und ist damit Basis für eine transparente, systematische Beratung, die den Bedürfnissen von Unternehmen optimal entspricht. Wer diese Weiterbildung absolviert, kann sich einen klaren Wettbewerbsvorteil sichern und sich als Profi im Bereich Firmenkundenberatung etablieren.

Weitere Informationen zum eLearning-Programm finden Interessierte unter: DIN 77235 Schulung: Geschäftskunden richtig beraten

Über GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG & Co. KG: Die GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG macht Menschen in der Finanz- und Immobilienbranche erfolgreich. Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 ist sie bundesweit in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Beratungsleistungen sowie Personal- und Softwareentwicklung tätig. Ihre Kunden umfassen Banken, Immobilienunternehmen, Versicherungen, Wohnungsverwaltungen, Immobilienmakler sowie unabhängige Finanzdienstleister. GOING PUBLIC! ist Teil der pan-europäischen Reducate Ed Tech Group, einem führenden Bildungsverbund mit über 200 Mitarbeitenden.

GOING PUBLIC! betreibt mit aktuell über 40.000 registrierten Nutzern eine der erfolgreichsten E-Learning-Plattformen der Finanzindustrie. Mehr als 30.000 Personen wurden bereits erfolgreich auf IHK-Prüfungen vorbereitet. Darüber hinaus engagiert sich die Akademie intensiv in Initiativen und Gremien, insbesondere zu den Themen „Ruhestandsplanung“ und „DIN“. GOING PUBLIC! arbeitet nach einem zertifizierten Qualitätsmanagement.

