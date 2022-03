Geschäftsführerwechsel bei der PSD Wohnen

Thomas Kasig wird neuer Geschäftsführer der PSD Wohnen Verwaltungs-GmbH

Die hundertprozentige Tochter der PSD Bank Hannover eG, die PSD Wohnen Verwaltungs-GmbH, hat seit Beginn des Jahres einen neuen Geschäftsführer. Thomas Kasig hat die neue Position, die nun in einer Person gebündelt ist, übernommen.

Thomas Kasig hat die Position des Geschäftsführers bei der PSD Wohnen Verwaltungs-GmbH übernommen und löst damit Torsten Krieger und Dominik Taube ab.

Bei der PSD Wohnen, die auf ein positives erstes Jahr als Immobilienmakler zurückblickt, rückt nun perspektivisch zusätzlich zu den Dienstleistungen rund um Kauf, Verkauf und Vermittlung von Wohnimmobilien die Verwaltung von Immobilien noch mehr in den Fokus. Auch in diesem Geschäftsfeld möchte sich die 100 prozentige Tochter der PSD Bank Hannover eG als kompetenter Partner etablieren. Für die Nachfolge der bisherigen Geschäftsführer konnte eine sehr erfahrene und für die neuen Aufgaben bestens geeignete Führungspersönlichkeit gewonnen werden. Thomas Kasig wird die Aufbauarbeit der bisherigen Geschäftsführer fortsetzen. „Ich freue mich, mit einem tollen Team die Möglichkeit zu haben, ein junges Unternehmen kreativ weiter zu entwickeln und noch erfolgreicher machen zu können.“, so Kasig.

Mit 25 Jahren Erfahrung im Immobilienkreditgeschäft, davon 15 Jahren in leitender Funktion bei der PSD Bank Hannover eG, Tätigkeiten in der Verwaltung bankeigener Immobilien und als Immobiliensachverständiger kennt Thomas Kasig sowohl das Aufgabengebiet als auch die Kundenperspektive. Holger Hammer Vorstandssprecher der PSD Bank Hannover dazu: „Wir bündeln nun die umfangreichen Aufgaben der Geschäftsführung der PSD Wohnen in einer Person, die die entsprechenden Freiräume erhält. So werden wir den neuen Aufgaben und dem inzwischen umfangreichen Portfolio der PSD Wohnen gerecht.“

Über die PSD Bank Hannover eG

Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit über mehr als 140 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namenhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 52.000 Kunden, 31.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12.2020).

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

