Geschäftsführer von POLYDATA in den Ruhestand verabschiedet

Nach 25 Jahren Betriebszugehörigkeit, davon sieben Jahre als Geschäftsführer, wurde Herr Hans-Günter Keller zum Ende des Jahres 2020 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Herr Keller brachte seine langjährige Erfahrung mit großem Erfolg in die Geschäftsführung ein. Alle entscheidenden Entwicklungen und Veränderungen im Bereich des Offset- und Digitaldrucks wurden unter seiner Leitung stets konsequent verfolgt, umgesetzt und erfolgreich mitgestaltet. POLYDATA Huber GmbH & Co. KG wurde seit dem Jahr 2013 regelmäßig mit dem Festo Elite Supplier Award ausgezeichnet. Diese Erfolge sind nicht zuletzt Herrn Kellers engagierter Geschäftsführung zu verdanken, mit der er das Unternehmen tatkräftig auf die Herausforderungen der Zeit vorbereitet und für die Zukunft langfristig sicher aufgestellt hat. Als kompetenter Ansprechpartner für die Mitarbeiter und zuverlässige Anlaufstelle für Kunden und Geschäftspartner führte Herr Keller damit die Tradition des Unternehmens fort, die bis ins Jahr 1936 zurück reicht.

Die gesamte Belegschaft dankt Herrn Hans-Günter Keller für sein langjähriges Engagement und die gute Zusammenarbeit über viele gemeinsame Jahre und wünscht ihm eine glückliche Zeit im Ruhestand. Sein Nachfolger wurde zum 1. Januar 2021 Herr Julian Humm. Herr Humm wird als Urenkel des Firmengründers die Tradition fortsetzen und neue Innovationen und Ideen einbringen und umsetzen. Als Quereinsteiger in die Druckbranche bringt Herr Humm neue Konzepte und Ansätze mit. Diese konnte er bereits mit großem Erfolg in einer zweijährigen Übergangszeit in die Betriebsabläufe einbringen, welche zum Ende des vergangenen Jahres endete. Während dieser Übergangsphase haben Herr Humm und Herr Keller bereits gemeinsam Projekte zur Digitalisierung umsetzen können. Auch in Zukunft wird Herr Humm seine einzigartigen Perspektiven für den Erfolg des Unternehmens als neuer Geschäftsführer der POLYDATA Huber GmbH & Co. KG einbringen.

Mit neuen Ideen und innovativen Techniken bleibt POLYDATA auch in Zukunft ein moderner Ansprechpartner für den hochwertigen Offset- und Digitaldruck. Langjährige Partnerschaften, die auf guter Zusammenarbeit basieren, sind gerade in der jüngeren Vergangenheit ein wichtiger Schlüssel für den Erfolg und Fortbestand in der gesamten Branche. Als verlässlicher Partner mit motivierten Mitarbeitern und einer engagierten Geschäftsführung präsentiert sich die POLYDATA Huber GmbH & Co. KG als zuverlässiger Betrieb für Bestands- und Neukunden, um mit den Partnern gemeinsam die für sie besten digitalen Lösungen zu erstellen und umzusetzen. Auch in den aktuellen schwierigen Zeiten ist POLYDATA für seine Kunden erreichbar und leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass seine Kunden und Mitarbeiter gesund und wirtschaftlich sicher durch die Pandemie kommen und wieder kraftvoll durchstarten können, wenn alles überstanden ist.

Im Namen der gesamten Belegschaft bedanken wir uns bei Herrn Keller für die jahrelange Treue und gute Zusammenarbeit im Unternehmen und wünschen Herrn Julian Humm viel Glück und Erfolg auf dem weiteren gemeinsamen Weg. Gemeinsam haben wir schwere Zeiten gemeistert und schöne Zeiten erlebt, die Tradition unseres Unternehmens fortgeführt und neue Ideen erfolgreich umgesetzt und sehen uns für die Herausforderungen der kommenden Jahre und Jahrzehnte bestens gerüstet. Herr Humm wird die erfolgreiche Arbeit von Herrn Keller mit Kraft und Energie fortsetzen und darf sich den besten Wünschen seiner Mitarbeiter gewiss sein.

Ein Unternehmen mit langer Tradition

Die Geschichte von POLYDATA reicht bis 1936 zurück. Dr. Anton Vogt gründete damals das Polyfoto Atelier für moderne Photographie Vogt KG und verdiente vornehmlich mit Passfotos sein Geld. Ab 1968 änderte sich das Geschäftskonzept hin zum Offset-Druck und zu einer breiten Angebotspalette. 1986 folgte der Digitaldruck. Seit 1996 engagiert sich die Nachfolgefirma unter dem heutigen Namen vermehrt im Druck von technischen Dokumentationen und erwarb sich bei gewerblichen Kunden überregional einen ausgezeichneten Ruf. Der Firmensitz befindet sich nach zwei Umzügen aus Platzgründen mittlerweile in einem Stuttgarter Industriegebiet in Autobahn- und Stadtnähe.

Informationen über die Firma POLYDATA und die angebotenen Leistungen gibt es auf der Internetseite www.polydata.de

Kontakt

POLYDATA Huber GmbH & Co. KG

Julian Humm

Julius Hölder Strasse 30

70597 Stuttgart

+49 711 214788-110

+49 711 214788-129

info@polydata.de

https://www.polydata.de

