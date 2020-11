Geschäftsdiagramme mit Excel – Berichte und Dashboards nach IBCS gestalten in Stuttgart

Location: Steigenberger Graf Zeppelin Stuttgart

Street: Arnulf-Klett-Platz 7

City: 70173 – Stuttgart (Germany)

Start: 19.01.2021 09:00 Uhr

End: 21.01.2021 17:00 Uhr

Entry: 2690.00 Euro (non 19% VAT)

Botschaften

–

Spezialdiagramme für Berichte und interaktive Dashboards sind unverzichtbar für ein zeitgemäßes Controlling. Die benötigten Grafiken sind auch mit Excel auf höchstem Qualitätsniveau im Sinne der IBCS®-Standards realisierbar. Mit speziellen Arbeitstechniken lassen sich wiederverwendbare Templates für Diagramme, ganze Berichtsseiten und sogar interaktive Dashboards nach eigenen Vorstellungen entwickeln.

Ziele

–

Sie erlernen Arbeitstechniken, mit denen die Darstellungsmöglichkeiten von Excel-Diagrammen deutlich erweitert werden können. So entstehen z. B. Wasserfall-, Nadel- und Mehrfachdiagramme (Small Multiples). Wichtige Gestaltungswünsche wie z. B. einheitliche Achsenskalierung, flexible Datenbeschriftungen und automatische Farbumschaltung werden erfüllt. Basierend auf diesen dynamischen Templates entstehen interaktive Dashboards, welche die Daten in verdichteter Form zeigen und so die Benutzeroberfläche für eine dahinterliegende Datenmenge bilden.

Trainer

–

Markus Wolff ist Geschäftsführer der chartisan GmbH, einem Dienstleister für Datenvisualisierung und Reporting-Lösungen.

Jörg Knuth arbeitet bei der Ceteris AG, einem deutschen BI-Beratungsunternehmen. Er ist für die Themen Microsoft BI und Softwareentwicklung verantwortlich und ist Ansprechpartner für die strategische BI-Beratung.

TeilnahmegebĂĽhr

–

Die Teilnahmegebühr für das Seminar beträgt EUR 2.690 pro Person zzgl. MwSt. Die Gebühr schließt Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausenverpflegung und Erfrischungsgetränke ein.

Termine

–

19.-21. Januar 2021 in Stuttgart

8.-10. März 2021 in Frankfurt am Main

8.-10. Juni 2021 in ZĂĽrich

12.-14. Oktober 2021, Wien

16.-18. November 2021 in Berlin

Zeiten

–

Das Seminar beginnt um 9:00 Uhr und endet um 17:00 Uhr an allen drei Tagen. Um 12:30 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen. In den Kaffeepausen um etwa 10:30 Uhr und 15:00 Uhr werden Snacks und Erfrischungen gereicht.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vereon.ch/imx

Die Vereon AG veranstaltet hochkarätige Tagungen, Konferenzen und Workshops zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ausgewiesene Experten aus Forschung, Wissenschaft, Praxis und Politik präsentieren regelmässig pragmatische Lösungsansätze und wegweisende Trends. Führungs- und Fachkräfte aller Branchen schätzen diese Informationsplattformen zum Wissensausbau, Erfahrungsaustausch und zur Gewinnung wertvoller neuer Kontakte.

Firmenkontakt

Vereon AG

Johannes von Mulert

Hauptstrasse 54

8280 Kreuzlingen

0041 71 677 8700

info@vereon.ch

http://www.vereon.ch

Pressekontakt

Vereon AG

Johannes von Mulert

Hauptstrasse 54

8280 Kreuzlingen

0041 71 677 8700

presse@vereon.ch

http://www.vereon.ch

