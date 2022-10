Darmstädterin coacht Gewinnerin bis zum Sieg

Die Darmstädterin Kirsten Hummerich hat als Final-Coach die Siegerin Christina Winter (aus Münster, Westfalen) bis zum Sieg und damit zum Titel „Germany“s Next Speaker Star 2022“ gecoacht.

Darmstadt. Am 20. Oktober um 21.50 Uhr im großen Saal des Leonardo-Hotels in Frankfurt stand die Siegerin endlich fest: In diesem Jahr hat die Münsteranerin Christina Winter den begehrten Titel gewonnen. Aus 100 ausgewählten und maximal zugelassenen Bewerber:innen hatte sie in zehn Wochen fünf Challenges mit Bravour bestanden. Hochkarätige Coaches, eine Jury und ein Voting der live-Zuschauer vor Ort und im Livestream entschieden: sie hatte die beste Performance, die beste Präsenz und klare und authentische Botschaften.

Unterstützung erhielt sie bis dahin von Coach und Speakerin Kirsten Hummerich, die mit ihrer Familie in Darmstadt-Eberstadt lebt. Die selbstständige Haltungs-Cochin vermittelt, wie innere und äußere Haltung, also Selbstbewusstsein und Körperbewusstsein im Sinne einer bestmöglichen Selbstwirksamkeit auf großen und kleinen Bühnen dieser Welt zusammenspielen können.

Als zusätzlichen Preis erhielt die Gewinnerin eine GSA Akademie Rednerausbildung im Wert von 14.500 Euro.

Weitere Informationen unter:

https://speakerstars.de/germanys-next-speaker-star/

https://speakerstars.de/profil/kirsten-hummerich/

https://doaching.de/

Abdruck honorarfrei – Beleg erbeten.

Bildrechte: @kirstenhummerich

„DOACHING – Eine Frage der Haltung“ wurde 2018 von Kirsten Hummerich initialisiert. Das Unternehmen ist die dritte erfolgreiche Gründung der Darmstädterin, die als DVEC-Coach, Vortragsrednerin, Kommunikationsexpertin, Ernährungswissenschaftlerin und Tanz- und Bewegungs-Pädagogin ausgebildet ist. Sie wurde 1974 in Georgsmarienhütte bei Osnabrück geboren, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Firmenkontakt

DOACHING – Eine Frage der Haltung

Kirsten Hummerich

Am Steg 15

64297 Darmstadt

0176-22510508

kontakt@doaching.de

http://www.doaching.de

Pressekontakt

DOACHING – Eine Frage der Haltung

Kirsten Hummerich

Am Steg 15

64297 Darmstadt

0176-22510508

kirsten@doaching.de

http://www.doaching.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.