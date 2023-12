Germany On My Mind präsentiert hochwertige Souvenirs in The Playce

Das besondere Souvenirshop-Konzept jetzt auch in Berlin am Potsdamer Platz

Premium-Souvenirs und exklusive Spirituosen – das Beste aus Deutschland in einer neuartigen Umgebung jetzt auch in Berlins Mitte. Die Wöllhaf-Gruppe freut sich, die Eröffnung eines weiteren hochwertigen Souvenir-Shops Germany On My Mind in The Playce am Potsdamer Platz in der Mitte Berlins, bekanntgeben zu können. Mit den bereits bestehenden Geschäften am Flughafen Frankfurt setzt der neue Store in Berlin die erfolgreiche Konzeptreihe fort und bietet eine noch größere Auswahl an authentischen deutschen Produkten.

Der neue Shop in The Playce besticht durch sein einzigartiges Design: In einer warmen, hellen und freundlichen Umgebung werden typisch deutsche Produkte neu inszeniert. Die edle Shopgestaltung lässt die Flora und Fauna eines deutschen Waldes aufleben und lädt Besucher ein, in die deutschen Landschaften hineinzuträumen.

Einige Highlights des Sortiments von Germany On My Mind

-Premium-Spirituosen-Kollektion von Babylon Berlin Spirits: Die exklusive Kollektion bietet mit dem „Libertinage 1920s Vodka“ und dem „Ambassadeur 1920s Gin“ hochwertige Spirituosen aus der Preußischen Spirituosen Manufaktur und entführt in das Nachtleben der 1920er Jahre.

-Einzigartige Weine von Bruderkuss: Die Weinauswahl von Bruderkuss, gegründet vom Schauspieler Bruno Eyron, umfasst ein Rot- und Weißwein-Cuvee, produziert vom Weingut Wageck, die das Flair der Großstadt und den Geist der Gemeinsamkeit zelebriert.

-Steiff Plüschtiere: sind bekannt für ihre hochwertige Qualität und einzigartige Handwerkskunst. Die Firma Steiff wurde im Jahr 1880 gegründet und ist seitdem ein Synonym für hochwertige Plüschtiere. Jedes Steiff-Plüschtier wird mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail hergestellt, um sicherzustellen, dass es lange hält und sicher für Kinder ist. Diese Spielzeuge sind nicht nur für Kinder, sondern auch für Sammler von hohem Wert.

-Christian Ulbricht Handwerkskunst aus dem Erzgebirge: Die erzgebirgische Holzkunst von Christian Ulbricht, gegründet vor 90 Jahren, umfasst detailreiche Wichtel, Räuchermänner und Nussknacker, die die erzgebirgische Tradition widerspiegeln.

-Engstler Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald: Seit 1928 produziert Engstler in Villingen Kuckucksuhren, die für ihre Qualität, sorgfältige Verarbeitung und Liebe zum Detail bekannt sind.

-Ampelmann Souvenirs aus Berlin: Die Berliner Kultmarke bietet vielfältige Produkte rund um das Ost-Ampelmännchen, ein Symbol für Berlin, das sowohl für Touristen als auch für Einheimische interessant ist.

-Buddy Bears aus Berlin: Die Buddy Bears sind ein internationales Symbol für Toleranz und Völkerverständigung, initiiert von Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier.

-Nostalgic Art Blechschilder: Mit Sitz in Berlin stellt Nostalgic Art Blechschilder im Vintage-Look her, die Motive aus den 1950er Jahren bis heute zeigen und als Dekoration oder Geschenk dienen.

Wir sind stolz, Germany On My Mind mitten in unserer Hauptstadt zu etablieren – mit einem besonderen Angebot für die Besucherinnen und Besucher Berlins. Es ist eine perfekte Ergänzung zu Sweet Capital – sweets and coffee, unserem innovativen Coffeeshop-Confiserie-Konzept. Mit den beiden Wöllhaf-Standorten am Potsdamer Platz ergänzen wir unser Portfolio an deutschen Flughäfen und setzen unsere Expansion an attraktive Standorte fort.

Jörg Rösemeier

Geschäftsführender Gesellschafter der Wöllhaf-Gruppe

by Wöllhaf steht für jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb von Gastronomie, Retailgeschäften und Eventlocations an deutschen Flughäfen.

Mit mehr als 20 Restaurants und Shops in Berlin, Frankfurt und Köln-Bonn ist Wöllhaf als mittelständisches Unternehmen mit über 300 Angestellten ein leistungsstarker Partner, der sich durch hochwertige Konzepte und zugeschnittene Angebote für Reisende auszeichnet.

Heute steht Wöllhaf auch für innovative Konzepte an weiteren pulsierenden und spannenden Orten – so zum Beispiel am Potsdamer Platz in Berlin.

Kontakt

Wöllhaf Gruppe

Christoph Nitz

Schiffbauerdamm 40/5113

10117 Berlin

030549074124

030549074129



http://www.woellhaf-airport.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.