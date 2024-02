German Wahnsinn unterstützt ab sofort die Deutsche Bahn

Audio-Pitchgewinn

Hamburg, den 07. Februar 2024: German Wahnsinn setzt sich im Audio-Post-Produktion-Pitch der Deutschen Bahn durch. Die Hamburger Audio-Agentur ist damit ab sofort als Audio-Haus für den Mobilitäts- und Transportkonzern tätig und neben dem bisherigen Rahmenvertragspartner FunDeMental Studios für die Service-Leistungen aus dem Bereich der Audio-Post-Produktion verantwortlich.

Das Aufgabengebiet von German Wahnsinn als neuer Rahmenvertragspartner umfasst die ganzheitliche Audio-Umsetzung und Produktion der akustischen Marketing-Kommunikation der Deutschen Bahn. Das beinhaltet unter anderem die Audio-Post-Produktion und Musik-Komposition uber alle Medienarten wie TV, Funk, Film, Digital, Social Media, Podcasts und eLearning sowie Infotainment Content. All das jeweils in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen der Deutschen Bahn sowie der jeweils für die Kampagne oder das Projekt zuständigen Kreativagentur.

Die Deutsche Bahn hat sich für German Wahnsinn entschieden, da die Agentur über langjährige Erfahrung und Expertise sowie ein hohes Maß an Beratungskompetenz verfügt. Auch die Innovationskraft im Bereich Audio-Kreation im Zusammenspiel mit dem Media-Mix einer Kampagne war ausschlaggebend für die Wahl.

Als Full-Service Audio-Agentur mit zugehörigem Tonstudio-Komplex begleiten die Sound- und Branding-Expert:innen von German Wahnsinn seit vielen Jahren innovative Marken und Agenturen partnerschaftlich durch alle Phasen der auditiven Markenführung und -kommunikation. Von der Strategiefindung und Beratung über die Konzeption und Kreation bis hin zur Produktion oder sogar Entwicklung innovativer Audio-Technologien übernehmen sie dabei alle Arbeiten selbst.

Zu ihren Kunden gehören unter anderem Automobilhersteller wie Audi, VW, Mercedes und BMW, Unternehmen wie Google, VISA, About You und EnBW, Lebensmittelhändler wie Lidl, Netto und Edeka, Brands wie Ferrero, Gustavo Gusto, Pringles und Diesel, Versicherungsanbieter wie AOK, VHV und DEVK, Musik-Label wie Universal Music und Sony sowie die Agenturen JvM, Accenture, Serviceplan, Publicis, Fischer-Appelt und Scholz & Friends.

Auch technologisch ist German Wahnsinn im Bereich Audio am Zahn der Zeit. So haben sie 2023 mit der App Reckless Air ein immersives Audio-Erlebnis geschaffen, das die Grenzen zwischen Hörbuch und Gaming-Experience verwischt. Ihre eigene Sprach-KI Lösung „Human Touch AI“, eine Kombination aus Voice Cloning, Synthetic Voices, Übersetzungen und Text to Speech, wird bereits für einige Kunden eingesetzt und verfolgt ein nachhaltiges KI-Konzept im Einklang zwischen Sprecher:innen und der hiesigen Industrie.

Über German Wahnsinn

German Wahnsinn ist eine 360° Audio-Agentur mit zugehörigem Tonstudio-Komplex in Hamburg St. Pauli. Als Deutschlands kreativste Audio Agency begleiten die Sound- und Branding-Experten innovative Marken und Agenturen partnerschaftlich durch alle Phasen und Fallstricke der auditiven Markenführung und -kommunikation, von der Strategiefindung und Beratung über die Konzeption und Kreation bis hin zur Produktion. Zum ganzheitlichen Leistungsspektrum gehört neben der einzigartig fundierten Audio Beratung und allen Services klassischer Ton- und Aufnahmestudios auch die Realisation immersiver Hörerlebnisse in XR (Extended Reality) und dem Metaverse. Weitere Impulse setzt German Wahnsinn mit dynamischem Storytelling und dem Einsatz neuester Technologien, darunter Gaming-Engines und eigenentwickelte Apps sowie Software und Tools für neuartige Audio Kreationen. So unterstützt das 15-köpfige Team rund um die Geschäftsführer Philipp Feit und Eduardo García andere Kreative mit ihrer spezialisierten Audio Expertise bei der Umsetzung preisgekrönter Kampagnen u.a. für Kunden wie Allianz, Audi, Migros, Peta und haucht mit wegweisenden Hörerlebnissen wie Joyns „Ultrasonic Maffia Call“ und „TKKGs verfluchtes Osterei“ echte Emotionen ein. German Wahnsinn betreibt zudem das Musiklabel German Wahnsinn Records sowie, gemeinsam mit der Bestseller-Autorin Cornelia Funke, den Boutique Hörbuchverlag Atmende Bücher.

Weitere Informationen gibt es hier: GermanWahnsinn.de und auf LinkedIn.

German Wahnsinn – The Immersive Audio Agency

